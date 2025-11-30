Nemzeti Sportrádió

Innsbruckban megműtötték Dárdai Bence térdét

2025.11.30. 19:30
Fotó: Dárdai Mónika
Szombaton az ausztriai Innsbruckban megműtötték Dárdai Bencét – a 19 éves, háromszoros magyar válogatott labdarúgó november 3-án edzés közben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást.

Ez nem Dárdai Bence ősze – a Wolfsburg magyar válogatott játékosa ebben az idényben egy bajnokin, a Hamburg ellen 35 percig lehetett a pályán. És mikor a klub felbontotta a 19 éves játékost mellőző holland Paul Simonis szerződését, a legkisebb Dárdai megsérült. Nos, szombaton Ausztriában, Innsbruckban professzor dr. Christian Fink (aki korábban többek között Manuel Neuert, Florian Wirtzet is műtötte) megoperálta.

„Túl vagyok a beavatkozáson, jól vagyok lelkileg – mondta a Nemzeti Sportnak a háromszoros magyar válogatott középpályás. – Két hétig még itt kell maradnom, a professzor úr felügyeli a rehabilitációt, amely már vasárnap megkezdődött. Tornáztatják, mozgatják a lábam, egyelőre mankóznom kell, de hamarosan túljutok ezen, és a visszatérésre készülök.”

A műtét után az ébredező labdarúgót a Frankfurt felé utazó csapattársai hívták, és mindenki jobbulást kívánt neki, visszavárják a csapatba, az ideiglenesen kinevezett Daniel Bauer még az Eintracht elleni bajnoki előtt is érdeklődött, hogy érzi magát a műtét utáni napon Dárdai Bence.

A rehabilitáció máris megkezdődött, és majd később lehet megjósolni, mikor kezdhet el kocogni, edzeni a válogatott futballista.

 

