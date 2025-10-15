Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

Szavazásunkon 5824 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Tóth Balázs volt – a több bravúrt is bemutató kapus tízből átlagosan 8.41 pontot kapott. A rangsor második helyén az egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik (8.03), a harmadikon pedig a vezető gólt szerző Szalai Attila (7.95) zárt. Hetes osztályzat fölött végzett Lukács Dániel (7.48) és Loic Nego (7.28) is.

A legalacsonyabb értékelést Kerkez Milos kapta (6.07). Mellette Bolla Bendegúz, a sérülés miatt az első félidőben lecserélt Schäfer András (6.21) és a helyére érkező Tóth Alex (6.29) is alacsonyabb osztályzatot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

1. Tóth Balázs (8.41)

2. Szoboszlai Dominik (8.03)

3. Szalai Attila (7.95)

4. Lukács Dániel (7.48)

5. Loic Nego (7.28)

6. Willi Orbán (6.96)

7. Varga Barnabás (6.80)

8. Sallai Roland (6.74)

9. Callum Styles (6.74)

10. Tóth Alex (6.29)

11. Schäfer András (6.21)

12. Bolla Bendegúz (6.17)

13. Kerkez Milos (6.07)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Dárdai Márton és Vitális Milán nem szerepel a felsorolásban.