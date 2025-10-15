Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

B. A. P.B. A. P.
2025.10.15. 12:11
null
Olvasóinknál Tóth Balázs, Szoboszlai Dominik és Szalai Attila voltak a portugálok elleni meccs legjobbjai (Fotó: Getty Images)
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján a Portugália elleni világbajnoki selejtező legjobbja a mieink közül a kapus, Tóth Balázs volt, míg a legalacsonyabb értékelést Kerkez Milos kapta.

Szavazásunkon 5824 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Tóth Balázs volt – a több bravúrt is bemutató  kapus tízből átlagosan 8.41 pontot kapott. A rangsor második helyén az egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik (8.03), a harmadikon pedig a vezető gólt szerző Szalai Attila (7.95) zárt. Hetes osztályzat fölött végzett Lukács Dániel (7.48) és Loic Nego (7.28) is.

A legalacsonyabb értékelést Kerkez Milos kapta (6.07). Mellette Bolla Bendegúz, a sérülés miatt az első félidőben lecserélt Schäfer András (6.21) és a helyére érkező Tóth Alex (6.29) is alacsonyabb osztályzatot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
1. Tóth Balázs (8.41)
2. Szoboszlai Dominik (8.03)
3. Szalai Attila (7.95)
4. Lukács Dániel (7.48)
5. Loic Nego (7.28)
6. Willi Orbán (6.96)
7. Varga Barnabás (6.80)
8. Sallai Roland (6.74)
9. Callum Styles (6.74)
10. Tóth Alex (6.29)
11. Schäfer András (6.21)
12. Bolla Bendegúz (6.17)
13. Kerkez Milos (6.07)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Dárdai Márton és Vitális Milán nem szerepel a felsorolásban.

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.

Így született a négy gól – íme, a 2–2-re végződő Portugália–Magyarország vb-selejtező összefoglalója!

Szalai Attila fejesével vezettek a mieink, Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a portugálok, de Szoboszlai Dominik a 91. percben egyenlített.

Roberto Martínez: Magyarország nagyon jó ebben…

A portugál kapitány nem aggódik a kijutás miatt, de korántsem vette félvállról a meccset, szerinte jól játszottak, ám jó ellenfélnek bizonyultak a mieink.

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

Szalai Attila: A kemény munka és az alázat mindig kifizetődik.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4+710
2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

  8–7+15
3. Írország

4

1

1

2

  4–5–14
4. Örményország

4

1

3

  2–9–73

 

