Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

2025.11.30. 19:05
Pinte Patrik csak lesről talált be, de érvényes gólokat is szerzett a Honvéd (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezték a labdarúgó NB II őszi záró, 15. fordulójában. Kora délután a Budafok kétgólos hátrányból egyenlített a Videoton ellen, a hazai pályán eddig hibátlan Karcag ikszelt otthon a Kozármislennyel, a Szentlőrinc nem bírt a Tiszakécskével, majd a 15 órai meccsen a második helyen álló Vasas kikapott Ajkán. 17 órától újabb négy meccset játszottak, a listavezető Bp. Honvéd fölényesen verte hazai pályán a BVSC-t, a Békéscsaba a Mezőkövesddel, a Csákvár pedig a Szegeddel ikszelt, míg a KTE 2–1-re győzött a Soroksár ellen. Február elejéig a Szentlőrinc és a Békéscsaba foglalja el a kieső pozíciókat, a Soroksár csak több győzelmének köszönhetően tölti vonal felett a téli szünetet.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–BVSC-ZUGLÓ 3–0 (2–0)ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!
Budapest, Bozsik Aréna, 3352 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Dobos Dávid)
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry (Gáspár, 82.), Pekár I. (Kesztyűs B., 66.), Somogyi Á., Hangya (Varga B., 82.) – Pinte (Gyurcsó, 74.), Kántor K. (Nyers, 74.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
BVSC: Petroff – Bliznyuk (Sarkadi, 60.), Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 80.) – Palincsár, Szilágyi M. (Dénes A., 60.) – Csernik, Pekár L. – Bacsa P. (Kelemen P., 80.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Medgyes Z. (1–0) a 22., Csontos D. (11-esből, 2–0) a 45+2., Varga B. (3–0) a 90+2. percben
Kiállítva: Pekár L. az 52. percben
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Magabiztos játékkal nyertük meg a meccset, nem forgott egy percig sem veszélyben a győzelmünk. Az első perctől kezdve domináltunk, kijött a két csapat közötti különbség. Nem lefutott a bajnokság, a Vasas mellett még három csapat pályázik a feljutásra – nagy versenyfutás vár ránk tavasszal, de szeretnénk megőrizni az első helyünket.
Dragan Vukmir: – Nehéz a mai mérkőzést értékelni – az tény, hogy mi nagyon kis csapat vagyunk, és ezzel elmondtam mindent… Annak örülök, hogy a játékosok tíz emberrel is hajtottak, az pedig biztos, hogy a télen erősítenünk kell a kereten.

FC AJKA–VASAS FC 1–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai (Csörnyei, 90+4.) – Tóth G. – Cipf (Mohos, 72.), Sejben, Doncsecz (Herjeczki, 87.) – Csóka D. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József
VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Hej, Doktorics (Németh B., 81.) – Ottucsák (Barkóczi Barnabás, a szünetben), Hidi M. S. (Sztojka, 64.), Urblík J. – Tóth M., Pethő B., Radó (Horváth R., 64.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Doncsecz (1–0) a 11. percben
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Úgy érzem, bő fél órán át kontrolláltuk a meccset, de még volt ebben több is, és az átmeneteket is nagyon jól oldottuk meg. A második félidő már más volt, nagyon rákapcsolt a Vasas a cserékkel, illetve játékban is. A meccslabda viszont a miénk volt, de fegyelmezetten csináltuk azt, amit megbeszéltünk. Ezzel a mérkőzéssel, remélem, tudtunk adni azoknak, akik kilátogattak ezen a hűvös, hideg őszi napon.
Erős Gábor: – Nagyon rosszul kezdtünk, ami az én felelősségem is, de utána sokat tettünk azért, hogy kiegyenlítsünk, viszont a hazaiak vagy blokkoltak, vagy a kapusuk védett bravúrral. Amit felépítettünk eddig, az utolsó két fordulóban le is romboltunk, de a második feljutó helyen telelünk, amit azért pozitívumként könyvelhetünk el.

KECSKEMÉTI TE–SOROKSÁR SC 2–1 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1016 néző. Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Merényi, a szünetben) – Bolgár, Haris, Kovács B. (Eördögh, 61.), Szojma – Czékus (Bolyki, 61.), Banó-Szabó (Derekas, 61.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Vass Á. (Nagy O., 73.), Németh E. (Gágyor, 84.) – Gálfi, Köböl (Tóth G., 84.), Korozmán (Lukács D., 14.; Bagi, 84.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Pálinkás (1–0) a 80., Pálinkás (2–0) a 82., Könczey (2–1) a 89. percben
Kiállítva: Könczey a 90+3. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Támadtunk, jó lett volna gyorsan eldönteni a meccset, azonban az első félidőben nem sikerült. Azért a fölény idővel góllá érett, a helyzetet türelmesen megoldotta a csapat. A három pont volt a legfontosabb.
Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy jól és szervezetten játszó csapathoz érkezünk, és bár készültünk a beadásokra, ám gólra gólt kaptunk, utána már nehéz helyzetbe kerültünk. Készültünk a beadásokra, de ennyi van most bennünk. 

BUDAFOKI MTE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–2 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezette: Bana Gergely (Aradi József, Tóth Csaba János)
BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 33.) – Posztobányi (Németh M., 78.), Stumpf – Hajdú R., Varga B. (Gyurkó, 61.), Rehó (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. (Bukta, 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Kovács B. (Tiefenbach, 71.), Kovács K. (Zsótér, 62.) – Ominger G. (Kocsis G., a szünetben), Bertók (Berekméri-Szigeti, 71.) – Tóth L. M. (Németh D., 84.), Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Varga R. (0–1) a 35., Kocsis G. (0–2) a 70., Gyurkó (1–2) a 83., Selyem (2–2) a 90+5. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Ez az egyik legnagyobb futballélményem. Óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak lehetek a vezetőedzője. Ha reálisan nézzük, nem szólhatott volna a vendégcsapat egy szót sem, ha öt gólt szerzünk, voltak helyzeteink, kapufát rúgtunk, csak a gól hiányzott. Az első húsz perc, mondjuk meg őszintén, az ellenfélé volt, de mégis csak a Videotonnal játszottunk, a hajrában viszont felálltunk a padlóról.
Pető Tamás: – Őrült mérkőzés volt, azt gondolom, ha egy csapat idegenben kettő nulláról nem nyer, ott mélyebb problémák vannak. Az első félidő tökéletes volt, uraltuk a meccset, a második játékrészt pedig megköszönhetjük a kapusunknak. Nagyon nehéz egy ilyen összecsapás után bármit mondani.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 90+3.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Magyar Zs. (11-esből, 1–0) a 39., Novák Cs. (1–1) a 81. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Nagyon nehéz meccs volt, sokkal inkább a küzdelem, semmint a játék dominált. Ez nem a mi játékunk volt, de felvettük a kesztyűt, és így is közel álltunk a győzelemhez. Le a kalappal a csapat és a stáb előtt az egész őszi teljesítményért.
Aczél Zoltán: – A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem szerzünk pontot. Végig nagy mezőnyfölényben játszottunk, fizikailag ellenfelünk fölé nőttünk. Tucatszámra adtuk be a labdákat a két szélről, és csak begyötörtük az egyenlítő gólt.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 440 néző. Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Meglepett, hogy rögtön az elején nagy ziccere volt a vendégeknek. Már a kezdésnél látható volt, hogy bennünk van az utóbbi hetek kudarca, és ezért kevesebbet vállalkoztunk. A mezőnyben megtettük, amit lehetett, küzdöttünk. A legvége – amikor kihagytunk egy nagy helyzetet – alakulhatott volna jobban is, és akkor nem az utolsó helyen zárjuk az őszt.
Csertői Aurél: – Jól kezdtünk, két-három százszázalékos helyzetünk is adódott, melyeket illett volna berúgnunk. Ilyen a foci, amikor kihagyjuk a ziccereket, akkor nem igazán lehet meccset nyerni. A második félidő kiegyenlítettebb, de csapkodó játékot hozott. Megjegyzem, volt két tizenegyesgyanús helyzet a javunkra.

KARCAGI SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 1–1 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Sághy, Hidi P. (Girsik Á., a szünetben) – Szűcs K., László D. (Kaye, a szünetben), Pap Zs., Fábián B. (Kohut, 65.), Sain (Tarcsi, 65.) – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi (Nahirnij, 80.) – Kozics, Szalka (Dóra D., 69.; Jelena, 86.), Kocsis D., Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Bakó (0–1) a 37., Kohut (1–1) a 70. percben 
Kiállítva: Bakó a 80., Kaye a 83. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Nagyon nehéz meccset játszottunk, amelyen a saját hibáink miatt végig magas intenzitással kellett futballoznunk, miután az ellenfél lényegében az első helyzetéből megszerezte a vezetést. A cseréink jól szálltak be, új energiákat hoztak, így már több lehetőségünk volt, majd ki is egyenlítettünk. A Kozármisleny nagyon jó csapat, s habár nem kaptunk ki, kissé keserű a szám íze. Ennek ellenére maximalistaként is azt kell mondjam, hogy megérdemelt a pontosztozkodás.
Pinezits Máté: – Az első félidőben jól ki tudtuk passzolni az ellenfelet, ám az utolsó labdáink a legtöbbször elhaltak. Tudtuk, hogy igencsak masszív csapat otthonába érkezünk, s habár megszereztük a vezetést, de maradt bennem már az első játékrészben is hiányérzet. A vendéglátónak volt egy jó tizenöt perce, amikor teljesen betoltak minket a saját kapunk elé, majd gólt is tudtak szerezni. Kettős érzések kavarognak bennem, hiszen itt hagytunk két pontot, de a Karcag hazai teljesítményét ismerve mégis nagy dolog, hogy ponttal távoztunk a Nagykunságból.

SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Rac, a szünetben; Bőle, 78.), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg M. (Czérna, a szünetben), Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor (Dinnyés, 78.). Vezetőedző: Visinka Ede
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas (Grünvald, 75.), Horváth E. (Takács T., 80.), Zámbó  – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth-Gábor (1–0) a 7., Bódi (11-esből, 1–1) az 52. percben
MESTERMÉRLEG
Visinka Ede: – Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A második félidőben voltak óriási lehetőségeink, melyek kimaradtak, ezért szomorúak lehetünk. A szünetben rendszert is váltottunk, ami jól működött, nagyot küzdöttek a játékosaim, de ez most így alakult – megyünk tovább, és igyekszünk javítani tavasszal.
Pintér Csaba: – Azt gondolom, itt hagytunk két pontot, s nem is voltam elégedett csapatom teljesítményével. Szokás szerint korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk rá, tudtuk irányítani és egyenlíteni. Mindenesetre gratulálok a fiúknak az őszi teljesítményükhöz.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd15102331–13+1832
  2. Vasas FC1592425–15+1029
  3. Kecskeméti TE1583425–17+827
  4. Csákvár1576222–13+927
  5. Mezőkövesd1574423–19+425
  6. Karcagi SC1566319–19024
  7. Szeged-Csanád GA1565418–12+623
  8. Tiszakécske1555519–23–420
  9. FC Ajka1561812–18–619
10. Kozármisleny1546516–21–518
11. Videoton FC Fehérvár1536615–18–315
12. BVSC-Zugló1542912–18–614
13. Budafoki MTE1535713–24–1114
14. Soroksár SC1534820–26–613
15. Szentlőrinc1527616–19–313
16. Békéscsaba1526716–27–1112

 

 

