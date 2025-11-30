Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–BVSC-ZUGLÓ 3–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 3352 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry (Gáspár, 82.), Pekár I. (Kesztyűs B., 66.), Somogyi Á., Hangya (Varga B., 82.) – Pinte (Gyurcsó, 74.), Kántor K. (Nyers, 74.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

BVSC: Petroff – Bliznyuk (Sarkadi, 60.), Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 80.) – Palincsár, Szilágyi M. (Dénes A., 60.) – Csernik, Pekár L. – Bacsa P. (Kelemen P., 80.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Medgyes Z. (1–0) a 22., Csontos D. (11-esből, 2–0) a 45+2., Varga B. (3–0) a 90+2. percben

Kiállítva: Pekár L. az 52. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Magabiztos játékkal nyertük meg a meccset, nem forgott egy percig sem veszélyben a győzelmünk. Az első perctől kezdve domináltunk, kijött a két csapat közötti különbség. Nem lefutott a bajnokság, a Vasas mellett még három csapat pályázik a feljutásra – nagy versenyfutás vár ránk tavasszal, de szeretnénk megőrizni az első helyünket.

Dragan Vukmir: – Nehéz a mai mérkőzést értékelni – az tény, hogy mi nagyon kis csapat vagyunk, és ezzel elmondtam mindent… Annak örülök, hogy a játékosok tíz emberrel is hajtottak, az pedig biztos, hogy a télen erősítenünk kell a kereten.

FC AJKA–VASAS FC 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai (Csörnyei, 90+4.) – Tóth G. – Cipf (Mohos, 72.), Sejben, Doncsecz (Herjeczki, 87.) – Csóka D. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Hej, Doktorics (Németh B., 81.) – Ottucsák (Barkóczi Barnabás, a szünetben), Hidi M. S. (Sztojka, 64.), Urblík J. – Tóth M., Pethő B., Radó (Horváth R., 64.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Doncsecz (1–0) a 11. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Úgy érzem, bő fél órán át kontrolláltuk a meccset, de még volt ebben több is, és az átmeneteket is nagyon jól oldottuk meg. A második félidő már más volt, nagyon rákapcsolt a Vasas a cserékkel, illetve játékban is. A meccslabda viszont a miénk volt, de fegyelmezetten csináltuk azt, amit megbeszéltünk. Ezzel a mérkőzéssel, remélem, tudtunk adni azoknak, akik kilátogattak ezen a hűvös, hideg őszi napon.

Erős Gábor: – Nagyon rosszul kezdtünk, ami az én felelősségem is, de utána sokat tettünk azért, hogy kiegyenlítsünk, viszont a hazaiak vagy blokkoltak, vagy a kapusuk védett bravúrral. Amit felépítettünk eddig, az utolsó két fordulóban le is romboltunk, de a második feljutó helyen telelünk, amit azért pozitívumként könyvelhetünk el.

KECSKEMÉTI TE–SOROKSÁR SC 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1016 néző. Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Merényi, a szünetben) – Bolgár, Haris, Kovács B. (Eördögh, 61.), Szojma – Czékus (Bolyki, 61.), Banó-Szabó (Derekas, 61.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Vass Á. (Nagy O., 73.), Németh E. (Gágyor, 84.) – Gálfi, Köböl (Tóth G., 84.), Korozmán (Lukács D., 14.; Bagi, 84.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Pálinkás (1–0) a 80., Pálinkás (2–0) a 82., Könczey (2–1) a 89. percben

Kiállítva: Könczey a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Támadtunk, jó lett volna gyorsan eldönteni a meccset, azonban az első félidőben nem sikerült. Azért a fölény idővel góllá érett, a helyzetet türelmesen megoldotta a csapat. A három pont volt a legfontosabb.

Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy jól és szervezetten játszó csapathoz érkezünk, és bár készültünk a beadásokra, ám gólra gólt kaptunk, utána már nehéz helyzetbe kerültünk. Készültünk a beadásokra, de ennyi van most bennünk.

BUDAFOKI MTE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezette: Bana Gergely (Aradi József, Tóth Csaba János)

BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 33.) – Posztobányi (Németh M., 78.), Stumpf – Hajdú R., Varga B. (Gyurkó, 61.), Rehó (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. (Bukta, 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Kovács B. (Tiefenbach, 71.), Kovács K. (Zsótér, 62.) – Ominger G. (Kocsis G., a szünetben), Bertók (Berekméri-Szigeti, 71.) – Tóth L. M. (Németh D., 84.), Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Varga R. (0–1) a 35., Kocsis G. (0–2) a 70., Gyurkó (1–2) a 83., Selyem (2–2) a 90+5. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Ez az egyik legnagyobb futballélményem. Óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak lehetek a vezetőedzője. Ha reálisan nézzük, nem szólhatott volna a vendégcsapat egy szót sem, ha öt gólt szerzünk, voltak helyzeteink, kapufát rúgtunk, csak a gól hiányzott. Az első húsz perc, mondjuk meg őszintén, az ellenfélé volt, de mégis csak a Videotonnal játszottunk, a hajrában viszont felálltunk a padlóról.

Pető Tamás: – Őrült mérkőzés volt, azt gondolom, ha egy csapat idegenben kettő nulláról nem nyer, ott mélyebb problémák vannak. Az első félidő tökéletes volt, uraltuk a meccset, a második játékrészt pedig megköszönhetjük a kapusunknak. Nagyon nehéz egy ilyen összecsapás után bármit mondani.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 90+3.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Magyar Zs. (11-esből, 1–0) a 39., Novák Cs. (1–1) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nagyon nehéz meccs volt, sokkal inkább a küzdelem, semmint a játék dominált. Ez nem a mi játékunk volt, de felvettük a kesztyűt, és így is közel álltunk a győzelemhez. Le a kalappal a csapat és a stáb előtt az egész őszi teljesítményért.

Aczél Zoltán: – A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem szerzünk pontot. Végig nagy mezőnyfölényben játszottunk, fizikailag ellenfelünk fölé nőttünk. Tucatszámra adtuk be a labdákat a két szélről, és csak begyötörtük az egyenlítő gólt.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 440 néző. Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula – Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló – Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Meglepett, hogy rögtön az elején nagy ziccere volt a vendégeknek. Már a kezdésnél látható volt, hogy bennünk van az utóbbi hetek kudarca, és ezért kevesebbet vállalkoztunk. A mezőnyben megtettük, amit lehetett, küzdöttünk. A legvége – amikor kihagytunk egy nagy helyzetet – alakulhatott volna jobban is, és akkor nem az utolsó helyen zárjuk az őszt.

Csertői Aurél: – Jól kezdtünk, két-három százszázalékos helyzetünk is adódott, melyeket illett volna berúgnunk. Ilyen a foci, amikor kihagyjuk a ziccereket, akkor nem igazán lehet meccset nyerni. A második félidő kiegyenlítettebb, de csapkodó játékot hozott. Megjegyzem, volt két tizenegyesgyanús helyzet a javunkra.

KARCAGI SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Sághy, Hidi P. (Girsik Á., a szünetben) – Szűcs K., László D. (Kaye, a szünetben), Pap Zs., Fábián B. (Kohut, 65.), Sain (Tarcsi, 65.) – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi (Nahirnij, 80.) – Kozics, Szalka (Dóra D., 69.; Jelena, 86.), Kocsis D., Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Bakó (0–1) a 37., Kohut (1–1) a 70. percben

Kiállítva: Bakó a 80., Kaye a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz meccset játszottunk, amelyen a saját hibáink miatt végig magas intenzitással kellett futballoznunk, miután az ellenfél lényegében az első helyzetéből megszerezte a vezetést. A cseréink jól szálltak be, új energiákat hoztak, így már több lehetőségünk volt, majd ki is egyenlítettünk. A Kozármisleny nagyon jó csapat, s habár nem kaptunk ki, kissé keserű a szám íze. Ennek ellenére maximalistaként is azt kell mondjam, hogy megérdemelt a pontosztozkodás.

Pinezits Máté: – Az első félidőben jól ki tudtuk passzolni az ellenfelet, ám az utolsó labdáink a legtöbbször elhaltak. Tudtuk, hogy igencsak masszív csapat otthonába érkezünk, s habár megszereztük a vezetést, de maradt bennem már az első játékrészben is hiányérzet. A vendéglátónak volt egy jó tizenöt perce, amikor teljesen betoltak minket a saját kapunk elé, majd gólt is tudtak szerezni. Kettős érzések kavarognak bennem, hiszen itt hagytunk két pontot, de a Karcag hazai teljesítményét ismerve mégis nagy dolog, hogy ponttal távoztunk a Nagykunságból.

SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Rac, a szünetben; Bőle, 78.), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg M. (Czérna, a szünetben), Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor (Dinnyés, 78.). Vezetőedző: Visinka Ede

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas (Grünvald, 75.), Horváth E. (Takács T., 80.), Zámbó – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Tóth-Gábor (1–0) a 7., Bódi (11-esből, 1–1) az 52. percben

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A második félidőben voltak óriási lehetőségeink, melyek kimaradtak, ezért szomorúak lehetünk. A szünetben rendszert is váltottunk, ami jól működött, nagyot küzdöttek a játékosaim, de ez most így alakult – megyünk tovább, és igyekszünk javítani tavasszal.

Pintér Csaba: – Azt gondolom, itt hagytunk két pontot, s nem is voltam elégedett csapatom teljesítményével. Szokás szerint korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk rá, tudtuk irányítani és egyenlíteni. Mindenesetre gratulálok a fiúknak az őszi teljesítményükhöz.