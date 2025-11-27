„Emberfüggő, ki hogy kezeli a nyomasztó légkört” – Szalai Attila a Fenerbahce–Ferencváros EL-meccs előtt
„ELKÉPESZTŐ A HANGULAT Törökországban, nyilván a Fenerbahcéét tartom a legjobb szurkolótábornak. Labdavesztésnél egyből kifütyülik az ellenfelet, emberfüggő, ki hogyan kezeli a nyomasztó légkört: valakit még jobban motivál, ha ellene szurkolnak, mást viszont feszélyez – Timo Wernert egyszer le kellett cserélni a Besiktas ellen, annyira nem bírta a hangzavart, hogy megfájdult a feje. Kétezerhuszonhárom nyarán igazoltam el a Fenertől, azóta átalakult a kerete, többször is edzőt váltott. Öt-hat játékos maradt abból a társaságból, közülük Sebastian Szymanski és Jayden Oosterwolde nem lesz bevethető. A csapat kezd magára találni, formába lendült, erős a kerete, de a kulcsemberek hiánya megviselheti. Biztosan derűs a hangulat a klubnál, mert a legutóbbi bajnokit kétgólos hátrányból nyerte meg a Rizespor ellen 5–2-re. A Kasimpasával az ősszel kikaptunk a Fenertől, de az még egy másik arcát mutató gárda, Domenico Tedesco első meccseinek egyike volt, nem indulnék ki abból a kilencven percből. Hallottam, hogy az edző külön felhívta a figyelmet Varga Barnabásra – én mondom, jobb ha vigyáznak rá! Ha jó a beadás, tízből kilenc fejpárbajt megnyer, ezért a szélső védők feladata lesz blokkolni a beadást, a belső védőknek meg tapadni rá – kíváncsi leszek a különcsatájára Milan Skriniarral, de nem féltem, megmutatta már többször is, milyen veszélyes. Nézem majd a meccset, szurkolok a ferencvárosi barátaimnak!” – mondta Szalai Attila a Nemzeti Sportnak.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–FC Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: FC Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille OSC (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–FC Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)