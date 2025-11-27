„Emberfüggő, ki hogy kezeli a nyomasztó légkört” – Szalai Attila a Fenerbahce–Ferencváros EL-meccs előtt

„ELKÉPESZTŐ A HANGULAT Törökországban, nyilván a Fenerbahcéét tartom a legjobb szurkolótábornak. Labdavesztésnél egyből kifütyülik az ellenfelet, emberfüggő, ki hogyan kezeli a nyomasztó légkört: valakit még jobban motivál, ha ellene szurkolnak, mást viszont feszélyez – Timo Wernert egyszer le kellett cserélni a Besiktas ellen, annyira nem bírta a hangzavart, hogy megfájdult a feje. Kétezerhuszonhárom nyarán igazoltam el a Fenertől, azóta átalakult a kerete, többször is edzőt váltott. Öt-hat játékos maradt abból a társaságból, közülük Sebastian Szymanski és Jayden Oosterwolde nem lesz bevethető. A csapat kezd magára találni, formába lendült, erős a kerete, de a kulcsemberek hiánya megviselheti. Biztosan derűs a hangulat a klubnál, mert a legutóbbi bajnokit kétgólos hátrányból nyerte meg a Rizespor ellen 5–2-re. A Kasimpasával az ősszel kikaptunk a Fenertől, de az még egy másik arcát mutató gárda, Domenico Tedesco első meccseinek egyike volt, nem indulnék ki abból a kilencven percből. Hallottam, hogy az edző külön felhívta a figyelmet Varga Barnabásra – én mondom, jobb ha vigyáznak rá! Ha jó a beadás, tízből kilenc fejpárbajt megnyer, ezért a szélső védők feladata lesz blokkolni a beadást, a belső védőknek meg tapadni rá – kíváncsi leszek a különcsatájára Milan Skriniarral, de nem féltem, megmutatta már többször is, milyen veszélyes. Nézem majd a meccset, szurkolok a ferencvárosi barátaimnak!” – mondta Szalai Attila a Nemzeti Sportnak.