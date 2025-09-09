Örményországot nem rázta meg a 0–5, legyőzte az íreket

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

2. FORDULÓ

Örményország–Írország 2–1 (1–0)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. Vezette: Kikacseisvili (grúz)

Örményország: Csancsarevics – Szpertszjan, Harutunjan, Pilojan, Muradjan – K. Hovhanniszjan, Iwu – Barszegjan (Sagojan, 79.), Zelaraján (Szerobjan, 79.), Tiknizjan – Ranos (Bicsakcsjan, 67.). Szövetségi kapitány: Jegis Melikjan

Írország: Kelleher – N. Collins, D. O'Shea, J. O'Brien – J. Taylor (McAteer, a szünetben), Knight, Cullen (K. Phillips, 70.), Azaz (M. Johnston, 70.), Manning (Scales, 81.) – Ogbene (Idah, a szünetben), E. Ferguson. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Szpertszjan (45+1. – 11-esből), Ranos (51.), ill. E. Ferguson (57.)

IDEJE AGRESSZÍVABBNAK LENNI – ezzel a címmel jelent meg egy jegyzet az Irish Times oldalán, amely azt boncolgatta, hogy az ír válogatott nem kezdte elég határozottan a magyarok elleni mérkőzést, ami megbosszulta magát. Mint ismert, Dublinban gyorsan kétgólos előnybe került Marco Rossi csapata, de Sallai Roland kiállítása miatt a második félidő nagy részében emberelőnyben játszottak a hazaiak, akik végül is 2–2-es döntetlenre mentették a találkozót.

Az örmények elleni jereváni összecsapás könnyebbnek ígérkezett, még akkor is, ha a vendégek panaszkodtak a hőség miatt, és többen még arra is emlékezhettek, hogy három évvel ezelőtt, Írország ugyanott 1–0-s vereséget szenvedtek a Nemzetek Ligájában.

„Az akkor fájt, de ez már másik korszak és másik csapat” – mondta sajtótájékoztatón a Burnley középpályása, Josh Cullen, aki ezúttal is bekerült a kezdőcsapatba. Az írek egyébként mindössze két helyen változtattak a magyarok elleni tizenegyhez képest. Sammie Szmodics sérülés miatt került ki a csapatból, helyette Chiedozie Ogbene kapott lehetőséget, Matt Doherty helyett pedig Jack Taylor került be a kezdőbe.

Körülbelül hatszáz ír drukker kísérte el a vendégeket Örményországba, de tévedtek, ha azt gondolták, hogy az ír válogatott nekiesik a hazainak, és könnyebb dolga lesz, mint három éve. Agresszív, határozott kezdésnek nyoma sem volt. Sőt, az első húsz percben valamivel veszélyesebbek voltak a szervezetten védekező, piros mezes hazaiak. Ők az első fordulóban 5–0-s vereséget szenvedtek Portugália ellen, de szerencséjükre ezúttal nem Cristiano Ronaldo és Joao Félix rohamozta a kapujukat, hanem a már említett Ogbene és Evan Ferguson. És így persze ők is bátrabbak lehettek.

A 17. percben Caoimhín Kellehernek kellett védenie, Írország azonban egészen a harmincadik percig nem igazán tudott veszélyes helyzetet kialakítani. Ekkor Jack Taylor lőtt az ötös jobb sarkáról, az örmény kapus azonban lábbal hárítani tudott. Nem sokkal később majdnem megszerezték a vezetést a hazaiak, gyors támadás után Grant-Leon Ranos első lövése a blokkban akadt el, a második pedig a lécen csattant. Az első félidő végén pedig már tényleg jött a hideg zuhany az íreknek. Nathan Collins szabálytalankodott a tizenhatoson belül Lucas Zelarajannal szemben, Eduard Szpertszjan pedig a jobb alsó sarokba lőtte a jogosan megítélt tizenegyest. Összességében megérdemelten vezetett a kreatívabban és szervezettebben játszó örmény csapat, amely a második félidő elején villámgyorsan kétgólosra növelte előnyét. A bal oldalról középre passzolt labda után Grant-Leon Ranos már nem hibázott, és kíméletlenül a kapu közepébe bombázott. Írországnak ugyanúgy kétgólos hátrányból kellett volna felállnia, mint néhány nappal korábban Magyarország ellen, azzal a különbséggel, hogy itt a döntetlen is csalódás lett volna.

Bő fél órával a vége előtt a Dublinban is betaláló Evan Ferguson szépített, így nyílt maradt a mérkőzés, de az örmények sokkal közelebb álltak az újabb gól megszerzéséhez. Olyannyira, hogy a hajrában be is találtak, de a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A 2–1-es győzelem azonban teljesen megérdemelt, a végig gyengén, ötlettelenül futballozó ír válogatott pedig ilyen teljesítménnyel nemhogy a második, de még a harmadik helyet sem biztos, hogy megszerzi. Egyúttal kiderült, hogy Marco Rossi együttesének sem feltétlen lesz könnyű dolga Örményországban.