Hétfői sportműsor: Magyarország–Svájc meccs a női kézilabda-vb-n
DECEMBER 1., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPERLIG
13. FORDULÓ
17.45: Fenerbahce–Galatasaray (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)
21.00: Birmingham City–Watford (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
18.30: Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC
20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Szenegál–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A-CSOPORT (Rotterdam)
18.00: Horvátország–Japán (Tv: M4 Sport)
20.30: Dánia–Románia
G-CSOPORT (Stuttgart)
18.00: Csehország–Kuba
20.30: Svédország–Brazília
H-CSOPORT (Trier)
18.00: Dél-Korea–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Angola
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT (Mons)
20.30: Belgium–Magyarország (Tv: Duna World)
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
Kedd, 4.00: Los Angeles Lakers–Phoenix Suns (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1169 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
20.00: TFSE-MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nemzeti Sport-jegyzet. NB I-es összefoglaló. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Vendég: Schmidt Ádám államtitkár
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Évtizedek óta a szakmában: Cseszregi Balázs és Zsoldos Barnabás története
10.30: Közös lista: Novotny Zoltán és Simon László állítja össze a magyar rádiózás 10 legmeghatározóbb közvetítésének rangsorát
12.00: Bajnokok – olimpiai bajnok sportolók idézik fel rádiós közvetítésekhez fűződő emlékeiket. Műsorvezető: Szabó Szilvia
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
13.30: Sporttörténelem – az 1955-ös Olaszország–Magyarország mérkőzés története
14.00: Boxutca
14.35: A Körkapcsolás története
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós, Katona László, Kreisz Bálint
15.00: Rádiós legendák gondolatai: Radnóti László, Török László és Vass István Zoltán
15.30: Korábbi sportfőszerkesztők emlékei: Siklós Erik és Lantos Gábor
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Horváth Péter, Szegő Tibor, Virányi Zsolt
17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A mikrofonon túl: beszélgetés technikai munkatársakkal, hangmérnökökkel
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Kreisz Bálint
18.00: Az első rádiós sportriporterek: Pluhár István, Szepesi György és Gulyás Gyula
18.30: Az első 100 év legszebb pillanatai: interjú- és közvetítésrészletek
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Évtizedek óta a szakmában: interjú Bera Emesével
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Svájc női vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György. Kosárlabda, élő tudósítás a Belgium–Magyarország férfi vb-selejtezőről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Károlyi Andrea
22.30: Sportvilág