Hétfői sportműsor: Magyarország–Svájc meccs a női kézilabda-vb-n

DECEMBER 1., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPERLIG

13. FORDULÓ

17.45: Fenerbahce–Galatasaray (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)

21.00: Birmingham City–Watford (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

18.30: Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC

18.45: Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC

20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Szenegál–Irán

20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A-CSOPORT (Rotterdam)

18.00: Horvátország–Japán (Tv: M4 Sport)

20.30: Dánia–Románia

G-CSOPORT (Stuttgart)

18.00: Csehország–Kuba

20.30: Svédország–Brazília

H-CSOPORT (Trier)

18.00: Dél-Korea–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Angola

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT (Mons)

20.30: Belgium–Magyarország (Tv: Duna World)

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

Kedd, 4.00: Los Angeles Lakers–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1169 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

20.00: TFSE-MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzeti Sport-jegyzet. NB I-es összefoglaló. Régi csibészek Bánki Józseffel

8.00: Vendég: Schmidt Ádám államtitkár

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Évtizedek óta a szakmában: Cseszregi Balázs és Zsoldos Barnabás története

10.30: Közös lista: Novotny Zoltán és Simon László állítja össze a magyar rádiózás 10 legmeghatározóbb közvetítésének rangsorát

12.00: Bajnokok – olimpiai bajnok sportolók idézik fel rádiós közvetítésekhez fűződő emlékeiket. Műsorvezető: Szabó Szilvia

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

13.30: Sporttörténelem – az 1955-ös Olaszország–Magyarország mérkőzés története

14.00: Boxutca

14.35: A Körkapcsolás története

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós, Katona László, Kreisz Bálint

15.00: Rádiós legendák gondolatai: Radnóti László, Török László és Vass István Zoltán

15.30: Korábbi sportfőszerkesztők emlékei: Siklós Erik és Lantos Gábor

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Horváth Péter, Szegő Tibor, Virányi Zsolt

17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A mikrofonon túl: beszélgetés technikai munkatársakkal, hangmérnökökkel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Kreisz Bálint

18.00: Az első rádiós sportriporterek: Pluhár István, Szepesi György és Gulyás Gyula

18.30: Az első 100 év legszebb pillanatai: interjú- és közvetítésrészletek

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Évtizedek óta a szakmában: interjú Bera Emesével

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Svájc női vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György. Kosárlabda, élő tudósítás a Belgium–Magyarország férfi vb-selejtezőről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Károlyi Andrea

22.30: Sportvilág