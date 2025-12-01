Josh Allen rekordot döntött, a Bills Pittsburghben ütötte ki a Steelerst – videó

SEATTLE SEAHAWKS–MINNESOTA VIKINGS

A sérült JJ McCarthy helyét az újonc Max Brosmer vette át a Vikingsban. Az újonc irányító kilátástalan teljesítményt nyújtott karrierje első kezdőmeccsén. Brosmer 126 yardot és négy interceptiont dobott, a Minnesotának összesen 162 yardja volt, leghosszabb támadósorozata az utolsó negyeden 26–0-s állásnál egy 47 yardos drive volt, melynek eladott labda lett a vége. Az előző idényben a Minnesotában remekül teljesítő Sam Darnold nem brillírozott korábbi csapata ellen. 26 átadásából csak 14 volt pontos, 128 yardot szerzett. Kenneth Walker 56, Zach Charbonet 52 yardot és egy touchdownt futott, míg a védők közül Ernest Jones két interceptiont jegyzett, egyet 91 yardon át vitt vissza a célterületre. A Seahawks így már kilenc győzelemmel áll, akárcsak a csoportrivális Rams és a Bears.

PITTSBURGH STEELERS–BUFFALO BILLS

Nem így indult, de sima buffalói győzelem lett a vége. A Bills interceptionnel kezdett, majd két punttal és egy fumble-lel folytatta, végül egy mezőnygóllal zárta az első félidőt. A Steelers tehát két labdát szerzett az első félidőben, ebből egy touchdownt szerzett. A második félidőben a Steelersnek volt két labdaeladása, és míg a hazaiak nem szereztek pontot, a Bills három touchdownt és egy mezőnygólt is elért két kezdő tackle-je nélkül, ezzel nagyon simán nyert. Josh Allen 123 yardot passzolt (1-1 TD és INT), továbbá futott is egy hatpontost. A regnáló MVP 76. futott touchdownját szerezte, ezzel megdöntötte Cam Newton rekordját, és neki van a legtöbb futott hatpontosa irányítóként. A vendég futójáték könnyűszerrel hasított végig a Steelers védelmén, James Cook 144, míg Ray Davis 62 yardot tett meg a földön. A sérülten játszó Aaron Rodgers 117 yardot passzolt, beállt Mason Rudolph is, akinek három passzkísérletében egy sem volt pontos, de egyszer eladta a labdát. A hazaiak egyetlen TD-jét Jaylen Warren szerezte. A Steelers vereségével toábbra is nyílt az AFC Északi divíziója, míg a Bills tovább üldözi a New Englandet.

LOS ANGELES CHARGERS–LAS VEGAS RAIDERS

A Chargers az előző héten nagyon sima (35–6) meglepő vereséget szenvedett a Jacksonville otthonában, most 30 pont fölé jutva aratott magabiztos győzelmet. A Raiders az első félidőig tartotta magát (7–7), a Los Angeles a szünet utáni öt támadósorozatából viszont négyszer is pontokat szerzett, ebből háromszor touchdownt. Justin Herbert 151 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Jaret Patterson 54 yardot és egy hatpontost, míg Kimani Vidal 126 yardot és egy TD-t futott. A Raiders a második negyeden 82 yardos drive végén szerzett touchdownt, ez a Las Vegas leghosszabb támadósorozata volt a legutóbbi négy hétben. A Raidersnek összesen 156 nettó yardja volt, Geno Smith 165 yardot, két touchdownt és egy eladott labdát tudhat magáénak, mindkét hatpontost Brock Bowers jegyezte. A Raiders sorozatban hatodik vereségét szenvedte el, míg a Chargers két meccsre ellépett a Chiefstől.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ, vasárnap

Késő este

Seattle Seahawks–Minnesota Vikings 26–0 (0–0, 13–0, 6–0, 7–0)

Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills 7–26 (0–0, 7–3, 0–13, 0–10)

Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 31–14 (7–0, 0–7, 14–0, 10–7)

Kora este

Cleveland Browns–San Francisco 49ers 8–26 (0–7, 8–3, 0–7, 0–9)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 3–25 (3–7, 0–11, 0–7, 0–0)

Indianapolis Colts–Houston Texans 16–20 (0–3, 6–7, 7–3, 3–7)

Miami Dolphins–New Orleans Saints 21–17 (7–0, 9–0, 0–8, 5–9)

New York Jets–Atlanta Falcons 27–24 (0–0, 7–7, 10–7, 7–13)

Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals 20–17 (0–0, 10–3, 7–7, 3–7)

Carolina Panthers–Los Angeles Rams 31–28 (14–7, 3–14, 7–0, 7–7)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24 (0–7, 3–3, 6–0, 6–14)

Csütörtöki mérkőzések

Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31

Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32