Ez már a nagy fordulat? A Liverpool két góllal nyert Londonban

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

West Ham United–Liverpool 0–2 (0–0)

London, London Stadium, 62 450 néző. Vezette: D. England

West Ham: Areola – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Todibo, El Hadji Diouf – Magassa (Luis Guilherme, 68.), Potts (Soucek, 88.) – Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes – C. Wilson (Füllkrug, 78.). Menedzser: Nuno Espírito Santo

Liverpool: Alisson – Joe Gómez, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 85.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz (Curtis Jones, 75.), Gakpo – Isak (Ekitiké, 67.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Isak (60.), Gakpo (90+2.)

Kiállítva: Paquetá (84.)

Nagyon régóta nem készült olyan feszült helyzetben egy mérkőzésre a Liverpool, mint most a vasárnapi West Ham elleni bajnokira. Pedig még szeptember végén is Arne Slot menedzser csapata vezette a Premier League-et, jóllehet a „vörösök” teljesítményén időnként már korábban megmutatkoztak a bizonytalanság jelei, de az, hogy rövid idő alatt ilyen mélységbe zuhanjanak, elképzelhetetlennek tűnt.

A londoni vendégjáték előtti tétmérkőzéseket tekintve a Liverpool tizenkettőből kilencet elveszített, amihez hasonló sorozatra előzőleg 1953 novembere és 1954 januárja között volt példa. A csapat ráadásul három egymást követő találkozón kapott ki legalább háromgólos különbséggel, ilyen súlyos vereségszéria 1953 decembere óta nem fordult elő, s 1992 szeptembere óta arra sem volt példa, hogy három egymást követő összecsapáson három vagy több gólt kapjon.

De mik is a legfőbb gondok a jelenlegi Liverpoollal?

Például feltűnően sok gólt kap pontrúgásból – hiába figyelmeztet erre jó ideje Arne Slot –, kontrákból és egyéni hibákból, ráadásul a helyzet csak rosszabbra fordul, amikor szétesve, az eredmény után futva kell játszania. Az egyéni hibák – néhány kivételtől eltekintve – mindenkit érintenek, ami igazán fájó, hogy több meghatározó futballistát különösen. A régi gárdából Mohamed Szalah túl sokszor veszíti el a labdát, nem találja a kaput és képtelen visszazárni, Ibrahima Konaté ön- és közveszélyes formában játszik, Virgil van Dijk játékát megmagyarázhatatlan rövidzárlatok jellemzik, míg az újonnan érkezők, akikre csaknem félmilliárd (!) fontot költött a klub, november végére sem tudták felvenni a tempót. A két csúcsigazolás, Alexander Isak és Florian Wirtz súlytalan, a két szárnyvédő közül Jeremie Frimpong többet sérült, mint nem, Kerkez Milos pedig rendre csak keresi a helyét a pályán. Ez már önmagában súlyos deficit, hiszen a naptári év vége felé közeledve sincs kialakult kezdő tizenegy – hogy mást ne mondjunk, a csapat legjobb teljesítményét nyújtó Szoboszlai Dominiknak rendre más poszton kell játszania, sokszor egy meccsen belül is, befoltozandó a hiányosságokat –, és mindössze a három középpályás, a magyar válogatott légiós, valamint, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister, továbbá Hugo Ekitiké, esetleg Cody Gakpo hozza megközelítőleg azt a szintet, amit el lehet várni a címvédőtől.

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy feszült légkörben vágott neki a londoni túrának a Liverpool, és bár hivatalosan senki sem mondta ki a klubnál, immár Arne Slot állása a tét, márpedig hasonló helyzet egy évtizede nem fordult elő a Mersey-partján. Legutóbb 2015 októberében menesztett edzőt a Liverpool, akkor Brendan Rogers küldték el, és bár legendássá váló utódjának, Jürgen Kloppnak szintén voltak rossz szériái, a német edző rendre túlélte a nehéz pillanatokat. A hétközi, PSV elleni hazai Bajnokok Ligája-fiaskót (1–4) követően Arne Slot beszélt Richard Hughes sportigazgatóval, valamint a tulajdonos Fenway Sports Group vezérigazgatójával, Michael Edwardsszal, majd úgy nyilatkozott, élvezi a bizalmukat, és nem tehet mást, mint felveszi a kesztyűt, és Jürgen Klopphoz hasonlóan „túlélőmódba” kapcsolva folytatja a harcot.

A holland szakvezető arra csak utalt, hogy átrendezheti a csapatát a West Ham ellen, vasárnap kora délután aztán kiderült, hogy nem a levegőbe beszélt. A nemrégiben még érinthetetlennek tűnő Mohamed Szalah az idény során először szorult a kispadra a Premier League-ben, Florian Wirtz és Alexander Isak viszont ott volt a kezdőben, akárcsak Kerkez Milos. Meg természetesen Szoboszlai Dominik, aki ismét a középpályán, és nem a védelemben kapott lehetőséget.

Alig tíz perc elteltével nagy volt az ijedtség a vendégeknél, Alisson Becker ugyanis lent maradt a földön, de végül is rövid ápolás után folytatni tudta. Akkor persze még senki sem sejtette, hogy a folytatásban nem lesz túl sok feladata... Nem úgy az ellenfél kapusának, Alphonse Areolának, aki negyedóra elteltével bravúrral védte Isak közeli lövését.

Húsz perc után egyre lendületesebben, veszélyesebben futballozott az addig óvatos címvédő, de a a helyzetek kialakításával az előző fordulóban, a Nottingham ellen sem volt gond, mégis 3–0-s vereség lett a vége. Most pedig túl sok nagy lehetősége azért nem volt a Liverpoolnak az első negyvenöt percben. A félidő végén Wirtz lövésénél kellett ismét nagyot védenie Areolának, de a londoniak világbajnok kapusa állta a sarat, sokat tett azért, hogy gól nélkül érjen véget az első félidő.

A hazaiaknak ötven perc elteltével nem volt kaput eltaláló lövésük, igaz, nem is rajtuk volt nagyobb a nyomás. Az idő múlásával egyre feszültebb lett a győzelmi kényszerben meccselő Arne Slot. Aztán nagyon fújhatott, mivel Alexander Isak hosszas várakozás után megszerezte első bajnoki gólját a Liverpoolban. Érdekesség, hogy ezt megelőzően május 4-én, még a Newcastle színeiben talált be az angol élvonalban. Az egész mérkőzésen aktívan és jól futballozó Wirtz passzolta oda a labdát Cody Gakpónak, aki a tizenhatos bal széléről középre továbbított, a svéd csatár pedig jobb belsővel a jobb alsó sarokba lőtt. Nagy kérdés volt, vajon innen fel tud-e pörögni az elöl addig teljesen súlytalan West Ham.

Isak: megtört a jég (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

Az utolsó tíz percre aztán Lucas Paquetá butasága miatt emberhátrányba és szinte reménytelen helyzetbe került a hazai csapat. A brazil középpályás reklamálásért kapott sárga lapot, majd teljesen érthetetlen módon addig értetlenkedett és szövegelt, míg a játékvezető megunta, és felmutatta neki a második sárgát is. A 90+2. percben pedig végleg eldöntötte az összecsapást a Pool, amiben Szoboszlai Dominiknek is elévülhetetlen érdemei voltak. A magyar válogatott középpályás harcosan visszaszerezte az elveszettnek tűnő labdát a tizenhatos jobb szélénél, külsővel Joe Gomezhez passzolt, aki középre adott, Cody Gakpo meg a kapuba lőtt.

Slot így kissé fellélegezhet, a 2–0-s győzelemmel a pletykák alapján „kötelező” hat bajnoki pontból hármat megszerzett, ráadásul ezúttal a taktikai húzásai is bejöttek. Isak megszerezte első bajnoki gólját, és nemcsak ő, hanem Wirtz és Kerkez Milos is az eddigi egyik legjobb mérkőzését játszotta a Liverpoolban. A címvédő három vesztes tétmérkőzés után nyert ismét, és szerdán az Anfieldben a Sunderland ellen folytathatja a felzárkózást. 0–2