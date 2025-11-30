Atlétika: McLaughlin-Levrone és Duplantis az év legjobbjai

A nőknél az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone, a férfiaknál a svéd Armand Duplantis nyerte el az év atlétája címet a World Athleticsnél. A WA november elején hozta nyilvánosságra annak hat-hat férfi és női sportolónak a nevét, akik közül kiválasztották a legjobbakat. McLaughlin-Levrone a 400 méter gáton Tokióban világbajnok holland Femke Bollal, a 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is vb-aranyérmes spanyol Maria Pérezzel, a maratoni vb-címet begyűjtött kenyai Peres Jepchirchirrel, a magasugrás új világbajnokával, az ausztrál Nicola Olyslagersszel és honfitársával, a távolugrás tokiói győztesével, Tara Davis-Woodhallal volt versenyben.

Az amerikai sztár győzelme papírformának mondható, mivel az elmúlt években 400 gáton remeklő, világcsúcstartó és kétszeres olimpiai bajnok futó Tokióban 400 síkon indult és nem csupán győzött, hanem kis híján megdöntötte a kelet-német Marita Koch 40 éve fennálló 47.60 másodperces világcsúcsát, amitől csupán 18 századmásodperccel maradt el.

Armand Duplantis (Fotó: Getty Images)

Duplantis az idén a London és Berlin Marathonon is győztes kenyai Sabastian Sawét, a szabadtéri vb-n a 200 méteren sorozatban negyedik világbajnoki címét begyűjtő amerikai Noah Lylest, a 800-on győztes kenyai Emmanuel Wanyonyit, illetve a maraton világbajnokát, a tanzániai Alphonce Simbut és a távolugrásban győztes olasz Mattia Furlanit utasította maga mögé. Sikere ugyancsak papírformának mondható, mivel a japán fővárosban ő volt az egyedüli, aki világcsúcsot tudott javítani. A svéd ugró 6,30 méterrel szerezte meg a világbajnoki aranyat és 14. alkalommal javított rekordot. A világbajnokságon az augusztusban, a budapesti Gyulai Memorialon ugrott 6,29-es csúcsát adta át a múltnak.

A WA szakági győzteseket is hirdetett. A nőknél az év pályaversenyzője McLaughlin-Levrone lett, ügyességi számokban Nicola Olyslagers győzött, míg az év utcai versenyzője címet Maria Pérez kapta. A férfiaknál Duplantis volt a legjobb ügyességi versenyző, a pályaszámok "királya" Emmanuel Wanyonyi, míg az utcai számok legjobbja Sabastian Sawe lett.