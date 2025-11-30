Robbie Keane nem foglalkozik a kimaradó Varga körüli pletykákkal

Mint ismert, vasárnap este a bajnoki címvédő Ferencváros a második félidő elején hat perc alatt szerzett két góljának köszönhetően 2–1-re legyőzte a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiát. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője úgy értékelte, hogy csapata ugyan az első félidőben nyomás alatt tartotta az FTC-t, a második félidő eleji hatperces rövidzárlat azonban megpecsételte a sorsát.

Ugyanitt Robbie Keane, a győztes zöld-fehérek szakvezetője elmondta, nem foglalkoztatja a bajnokság jelenlegi állása, és szóba hozta azt is, hogy a Fradi keretéből ezúttal fáradtság miatt kimaradó Varga Barnabás körüli híresztelésekkel sincs dolga. A góllövőlistát tíz góllal vezető válogatott csatár ugyanis ezúttal a zöld-fehérek keretébe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte az ír vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)