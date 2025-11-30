Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane nem foglalkozik a kimaradó Varga körüli pletykákkal

2025.11.30. 22:51
Robbie Keane (jobbra) fogadhatta Hornyák Zsolt gratulációját (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB I Puskás Akadémia Robbie Keane Hornyák Zsolt Ferencváros
Az NB I 15. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros 2–1-re legyőzte Felcsúton a Puskás Akadémiát. A meccs utáni sajtótájékoztatón Robbie Keane elárulta: nem foglalkoztatja a bajnokság jelenlegi állása, sem a Varga Barnabás körüli pletykák.

Mint ismert, vasárnap este a bajnoki címvédő Ferencváros a második félidő elején hat perc alatt szerzett két góljának köszönhetően 2–1-re legyőzte a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiát. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője úgy értékelte, hogy csapata ugyan az első félidőben nyomás alatt tartotta az FTC-t, a második félidő eleji hatperces rövidzárlat azonban megpecsételte a sorsát.

Ugyanitt Robbie Keane, a győztes zöld-fehérek szakvezetője elmondta, nem foglalkoztatja a bajnokság jelenlegi állása, és szóba hozta azt is, hogy a Fradi keretéből ezúttal fáradtság miatt kimaradó Varga Barnabás körüli híresztelésekkel sincs dolga. A góllövőlistát tíz góllal vezető válogatott csatár ugyanis ezúttal a zöld-fehérek keretébe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte az ír vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be.

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)

Labdarúgó NB I
3 órája

Hat perc alatt szerzett két góllal nyert az FTC Felcsúton

Varga Barnabás nem volt a keretben, de nélküle is jöttek a zöld-fehér gólok. A PAFC-nak csak fellángolásai voltak, Szappanos többször is nagyot védett, a Ferencváros már a 2. a tabellán.

 

   
1. Debreceni VSC1584325–19+628
2. Ferencvárosi TC1474330–17+1325
3. Paksi FC1566332–24+824
4. Kisvárda1472518–22–423
5. ETO FC Győr1465327–15+1223
6. Puskás Akadémia1564521–20+122
7. MTK Budapest1562728–29–120
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Újpest FC1544721–26–516
10. Diósgyőri VTK1536621–27–615
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1432914–28–1411
AZ ÁLLÁS

 

NB I Puskás Akadémia Robbie Keane Hornyák Zsolt Ferencváros
