Robbie Keane nem foglalkozik a kimaradó Varga körüli pletykákkal

Mint ismert, vasárnap este a bajnoki címvédő Ferencváros a második félidő elején hat perc alatt szerzett két góljának köszönhetően 2–1-re legyőzte a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiát. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője úgy értékelte, hogy csapata ugyan az első félidőben nyomás alatt tartotta az FTC-t, a második félidő eleji hatperces rövidzárlat azonban megpecsételte a sorsát.
Ugyanitt Robbie Keane, a győztes zöld-fehérek szakvezetője elmondta, nem foglalkoztatja a bajnokság jelenlegi állása, és szóba hozta azt is, hogy a Fradi keretéből ezúttal fáradtság miatt kimaradó Varga Barnabás körüli híresztelésekkel sincs dolga. A góllövőlistát tíz góllal vezető válogatott csatár ugyanis ezúttal a zöld-fehérek keretébe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte az ír vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)
Hat perc alatt szerzett két góllal nyert az FTC Felcsúton
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Ferencvárosi TC
|14
|7
|4
|3
|30–17
|+13
|25
|3. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|4. Kisvárda
|14
|7
|2
|5
|18–22
|–4
|23
|5. ETO FC Győr
|14
|6
|5
|3
|27–15
|+12
|23
|6. Puskás Akadémia
|15
|6
|4
|5
|21–20
|+1
|22
|7. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|10. Diósgyőri VTK
|15
|3
|6
|6
|21–27
|–6
|15
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|14
|3
|2
|9
|14–28
|–14
|11