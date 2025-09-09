Hiába duplázott Varga Barnabás, mégis Portugália nyert a Puskás Arénában

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1

Ez volt az a meccs, amely mindenkinek témát szolgáltatott az iskoláktól a piacon át a munkahelyekig. S amikor eljött az este, akkor a már megszokott szurkolói vonulás sem maradhatott el, az éppen ráncfelvarráson áteső Keleti pályaudvar irányából több ezren indultak meg egyszerre a Puskás Aréna felé: görögtüzek gyúltak, füstbombák terítették be a tömeget, néhány perccel a kezdés előtt pedig látványos koreográfiával rukkolt elő a magyar tábor. A kapu mögötti szektorban óriási molinó emelkedett a magasba, a Pál utcai fiúk köszöntek vissza magyar zászlót lengetve, a nemzeti színű üveggolyónk pedig a portugál, az ír és az örmény golyónál is messzebbre szállt. A kezdés előtti hangulat még a Budapestre érkező portugál újságírókat is magával ragadta, szinte mindegyikük telefont ragadott, felvételeket készítve örökítették meg az aréna semmihez sem hasonlítható atmoszféráját.

Tóth Balázs először védett tétmeccsen a válogatottban (Fotó: Árvai Károly)

A kapuban a sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs kezdett, az angol másodosztályú Blackburn légiósa a júniusi, Azerbajdzsán elleni, 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen kezdőként 58 perc játéklehetőséget kapott, majd Szappanos Péter váltotta. Második meccsén Cristiano Ronaldóval, Bernardo Silvával, Pedro Netóval vagy éppen Vitinhával találta szembe magát. Noha az első negyedórát követően 73 százalékban birtokolták a labdát a vendégek, helyzetük nem volt, Cristiano Ronaldo is mindössze egyszer lépett ki a védők közül, akkor is lesről. Ettől függetlenül látványos volt a portugál futballisták labdabiztossága, könnyedén, lazán járatták a labdát, alighanem úgy voltak vele, előbb-utóbb valahol csak nyílik egy rés a magyar falon.

Hát nem nyílt – sőt!

Varga Barnabás duplázott, de a következő mérkőzésen nem játszhat (Fotó: Török Attila)

Miközben a Puskás Aréna szurkolói a július elején elhunyt Diogo Jotára emlékeztek vastapssal, Nagy Zsolt lódult meg a bal szélen, mesterien tekerte középre a labdát, épp Varga Barnabás fejére. S ha a portugálok készültek is a támadóra, a bólintás védhetetlen volt, a labda a jobb kapufáról vágódott a hálóba. A 21. percben megszerezte tehát a vezetést a magyar csapat, a mérkőzés napján 61. születésnapját ünneplő Marco Rossi titkon nyilván ilyen forgatókönyvben reménykedett.

Abban azonban nem lehetett bízni, hogy a csapat bekkeléssel kihúzza a meccs végéig, főleg, hogy az addigi kényelmes tempót felpörgették a vendégek. A kapuban Tóth Balázsnak rövid időn belül két bravúrt is be kellett mutatnia, előbb közelről Cristiano Ronaldo „kínálta meg” egy labdával, majd némileg távolabbról Rúben Neves próbálkozott, a magyar kapus mindkétszer remek reflexszel védett. A harmadik lövés azonban már utat talált a felső sarokba… A Manchester City légiósa, Bernardo Silva találatával még a félidő előtt egyenlített Portugália, s bár a szünet előtti percekben is a vendégegyüttes járatta zömében a labdát, nagyobb helyzet ekkor már nem alakult ki.