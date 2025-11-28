Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az irániak nem utaznak el a sorsolásra


2025.11.28. 12:07
null
Mehdi Taj sem kapta meg a beutazási engedélyt... (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás foci vb 2026 sorsolás Irán
Nem utazik iráni küldöttség a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjainak jövő pénteken esedékes washingtoni sorsolására, mert a tervezett delegáció több tagja nem kapott vízumot.

A döntésről az ázsiai ország sportági szövetsége számolt be pénteken. Korábban az egyik helyi sportoldal írt a kérvények egy részének elutasításáról, kiemelve, hogy az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj is azok között volt, akiknek a beutazási kérvényét elutasította az Amerikai Egyesült Államok.

A szövetség szóvivője az állami televízióban úgy nyilatkozott, hogy az amerikaiak döntésének nincs köze a sporthoz, a távolmaradásukról pedig tájékoztatták a nemzetközi szövetséget, a FIFA-t.

Sajtóértesülés szerint négy delegációtag kapott beutazási vízumot, köztük van Amir Galenoei szövetségi kapitány.

Az Egyesült Államoknak – amely Kanadával és Mexikóval együtt rendezi az első 48 csapatos vb-t – nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata Iránnal. Az iráni labdarúgó-válogatott már márciusban biztosította részvételét, és a sorsoláson a második kalapból várja ellenfeleit.

 

