Lukács és Gruber első válogatott góljával a magyar csapat megverte az örményeket!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 57 285 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan

Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

Megvan a nagyon fontos három pont! (Fotó: Árvai Károly)

Lezárult a sakkjátszma szombat estére. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtti napon (is) úgy nyilatkozott, hogy egy helyen nem döntött a kezdőcsapatot illetően, a támadósor egyik pozíciója még kiadó. Nos, az olasz tréner alaposan átgondolta, miként pótolja elöl a sárga lapos eltiltása miatt az örmények elleni meccset kihagyni kényszerülő Varga Barnabást, és választása – ha nehezen is – Lukács Dánielre esett!

Meglepetés volt, hiszen a legesélyesebb „dublőrnek” a paksi Tóth Barna tűnt, míg a lapunk internetes oldalán indított szavazás alapján olvasóink a ferencvárosi Gruber Zsombort állították volna csata- és csatársorba. Marco Rossi alighanem százszor is átgondolta az elmúlt hetekben, napokban, órákban, mely formációval tudnánk leginkább az örmény védelmi fala mögé kerülni, ki lehet leginkább hasznára a várhatóan tömörülő hátvédsor sűrűjében, végül a mozgékonyabb Lukács Dániel került a csapatba. Nagy nap volt ez a támadó számára, négy évvel ezelőtt, amikor a Honvéd második csapatában sorra játszotta az NB III-as mérkőzéseket, aligha gondolta, hogy 2025 őszére a válogatott csatára lesz, ráadásul ilyen sorsdöntő meccsen kezdhet is.

A Puskás Aréna erre az összecsapásra is megtelt, már órákkal a kezdő sípszó előtt zsúfoltak voltak a környékbeli kocsmák, kávézók, éttermek. A magyar szurkolók is alighanem érezték, sorsfordító összecsapás vár az együttesre, hiszen győzelemmel közelebb kerül a csoport második helyéhez, míg a csalódást jelentő döntetlennel, ne adj’ ég, vereséggel elszáll az esély… Ha már Lukács Dániel élete második válogatott fellépésén bekerült a kezdőbe, kis híján góllal kezdett. A Puskás Akadémia támadója tíz perc elteltével nagy helyzetbe került, kevésen múlott, hogy lövése után a labda az örmény kapus lába között a hálóba kerüljön. Ha figyelembe vesszük, hogy Szoboszlai Dominik az azt követő szögletből kis híján a kapuba tekerte a labdát, kevesebb mint negyedóra elteltével már bőven vezethetett volna a nemzeti csapat. Félő volt, ahogy telik az idő, pörögnek a percek, úgy válik egyre türelmetlenebbé a magyar csapat, ezért is lett volna különösen fontos a korai gól.

Szoboszlai Dominik (10) sokat volt játékban, az első félidőben kihagyott egy nagy helyzetet (Fotó: Szabó Miklós)

A futballisták láthatóan tartották magukat Marco Rossi alaptaktikájához, amely szerint a mérkőzést az utolsó percben is meg lehet nyerni, így hát türelmesen járatták a labdát, megbecsülték, és csupán akkor gyorsítottak rá az örmény védőfalra, amikor valóban terület nyílt előttük. A probléma inkább az volt, hogy a labda túl sokat volt a védőknél, nemegyszer járatták körbe, sőt olyan is előfordult, hogy a kapusig, Tóth Balázsig került hátra. A türelmes játékkal nem volt gond, inkább azzal, hogy abból nem lett meg a ritmusváltás.

Több mint fél óra elteltével Callum Styles remekül ugratta ki a védők mögé bemozduló Lukács Dánielt, nem sokkal később Szoboszlai Dominik hagyott ki jobb oldali akció végén olyan ziccert, amit nem szokott. A szünet előtti percekben a magyar válogatott valamelyest fokozta a tempót, de igazi áttörést nem tudtunk elérni.

Az örményeknek az első félidőben egyetlen veszélyes kapura lövésük volt – Tóth Balázs magabiztosan hárított –, a túloldalon viszont a három-négy lehetőségből, ziccerből nem sikerült megszerezni a vezetést.

Marco Rossi nem cserélt a szünetben, alighanem úgy volt vele, a második félidő első 15-20 percében még maradjon a pályán az alapcsapat, de az is biztosnak tűnt, ha nem jön a gól, érkeznek majd a támadószellemű futballisták a gyepre.

Lukács Dániel (16) kilőtte a jobb alsó sarkot (Fotó: Árvai Károly)

De jött a gól!

A fordulást követően 11 perc kellett a válogatottnak, hogy (végre) megszerezze a vezetést, Lukács Dániel kíméletlenül vágta a labdát a jobb alsó sarokba. A Puskás Akadémia csatára nagy tapsot kapott, helyére Gruber Zsombor érkezett (és később kiderült, ő eredményes csere volt), Tóth Alexet pedig Nagy Zsolt váltotta – felcsúti helyére ferencvárosi, ferencvárosi helyére felcsúti futballista állt be. Az újonnan pályára lépők hoztak is némi lendületet a játékba, Nagy Zsolt többször is elfutott a bal oldalon – a hajrában kapufát is fejelt –, ugyanakkor az egygólos előny birtokában figyelni kellett arra is, az örmények nehogy elszaladjanak egy kontrából és meglepjenek bennünket. Miközben az oldalvonal mellett újabb két friss futballista – Vitális Milán és Osváth Attila – várta a bevetést, a vendégek le is rohantak bennünket. Mi végezhettünk el szögletet, aminek a vége örmény kontra lett, a villámgyors ellenakció végén megköszönhettük az örményeknek, hogy túlbonyolították a támadást, ám Tóth Balázsnak így is helyén kellett lennie, lábbal, testtel fogta a lövést.

Intő jel volt ez, még akkor is, ha az idő ekkor már nekünk kedvezett, sőt, a lefújás előtt akadt újabb helyzete a vendégeknek, ha erősebb válogatott az ellenfél, az ilyen figyelmetlenségekből bizony bajba kerülhettünk volna. Az egygólos előny birtokában mintha túlságosan megnyugodtunk volna, mintha a játékosok úgy lettek volna vele, csak gólt ne kapjunk – pedig az örmények méregfogát veszélyes támadásokkal lehetett volna igazán kihúzni. Ha viszont nálunk volt a labda, Szoboszlai Dominik ekkor is sokat volt játékban, hol saját térfelünk közepén szerzett labdát, hol az ellenfél tizenhatosán belül lódult meg, és miután kiharcolt egy szögletet, majd azt be is adta, Nagy Zsolt kis híján lezárta a mérkőzést, fejese azonban a kapufán landolt.

Kár volt érte, de a lényeg ezen az estén mégis csak a három pont megszerzése volt!

Mindegy milyen játékkal, hány helyzetet kialakítva, kínkeservesen vagy éppen játszi könnyedséggel, az Örményország elleni világbajnoki selejtezőnek egy célja volt, bezsebelni a három pontot és életben tartani a világbajnoki reményeinket. Marco Rossi ezúttal is jolly jokert húzott elő kártyapaklijából, a meglepetésre a kezdőcsapatba nevezett Lukács Dániel nyerőembernek bizonyult, a hajrában pedig jött a csereként pályára lépő Gruber Zsombor, aki ugyancsak élete első válogatott gólját szerezte, lezárva ezzel a mérkőzést a 94. percben.

A válogatott hosszú idő után győzött újra a Puskás Arénában, tétmérkőzésen legutóbb kis híján két éve, 2023 novemberében Montenegrót vertük meg (3–1), a mostani siker több volt sima győzelemnél. 2–0

