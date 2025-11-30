Bundesliga: az emberhátrányban futballozó Mainznak esélye sem volt a Freiburg ellen
A Bundesliga utolsó helyén álló, a forduló előtt csupán egy győzelmet számláló Mainz előzetesen sem számíthatott sok jóra a Freiburg ellen, és sokat nem is kellett rá várni, hogy megpecsételődjön a sorsa. Fél óra sem telt el a meccsből, de máris kétgólos előnyben volt a hazai csapat (amely az előző fordulóban 6–2-es zakóba szaladt bele Münchenben), majd a 28. percben még rosszabbra fordult a Mainz helyzete, miután Paul Nebelt kiállította a játékvezető.
Az emberhátrányban futballozó Mainznak ezután már semmi esélye sem volt, és a második félidőben még kétszer kapitulált – a Freiburg 4–0-s győzelemmel vonulhatott le a pályáról.
És hogy mekkora volt a csapatok közötti különbség, arról egy árulkodó statisztika: a meccs végére 21–1 volt a kapura lövési mutató...
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Freiburg–Mainz 4–0 (Kübler 12., Grifo 26., Manzambi 50., Osterhage 90.)
Kiállítva: Nebel (28., Mainz)
Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)
Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0
|1. Bayern München
|12
|11
|1
|–
|44–9
|+35
|34
|2. RB Leipzig
|12
|8
|2
|2
|22–13
|+9
|26
|3. Borussia Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21–11
|+10
|25
|4. Bayer Leverkusen
|12
|7
|2
|3
|28–17
|+11
|23
|5. Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25–17
|+8
|23
|6. Stuttgart
|12
|7
|1
|4
|21–17
|+4
|22
|7. Eintracht Frankfurt
|12
|6
|3
|3
|28–23
|+5
|21
|8. Freiburg
|12
|4
|4
|4
|18–20
|–2
|16
|9. Werder Bremen
|12
|4
|4
|4
|16–21
|–5
|16
|10. 1. FC Köln
|12
|4
|3
|5
|21–20
|+1
|15
|11. Union Berlin
|12
|4
|3
|5
|15–19
|–4
|15
|12. Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16–19
|–3
|13
|13. Hamburg
|12
|3
|3
|6
|11–18
|–7
|12
|14. Augsburg
|12
|3
|1
|8
|15–27
|–12
|10
|15. Wolfsburg
|12
|2
|3
|7
|14–22
|–8
|9
|16. Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10–27
|–17
|8
|17. St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10–24
|–14
|7
|18. Mainz
|12
|1
|3
|8
|11–22
|–11
|6