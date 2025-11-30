Bundesliga: az emberhátrányban futballozó Mainznak esélye sem volt a Freiburg ellen

A Bundesliga utolsó helyén álló, a forduló előtt csupán egy győzelmet számláló Mainz előzetesen sem számíthatott sok jóra a Freiburg ellen, és sokat nem is kellett rá várni, hogy megpecsételődjön a sorsa. Fél óra sem telt el a meccsből, de máris kétgólos előnyben volt a hazai csapat (amely az előző fordulóban 6–2-es zakóba szaladt bele Münchenben), majd a 28. percben még rosszabbra fordult a Mainz helyzete, miután Paul Nebelt kiállította a játékvezető.

Az emberhátrányban futballozó Mainznak ezután már semmi esélye sem volt, és a második félidőben még kétszer kapitulált – a Freiburg 4–0-s győzelemmel vonulhatott le a pályáról.

És hogy mekkora volt a csapatok közötti különbség, arról egy árulkodó statisztika: a meccs végére 21–1 volt a kapura lövési mutató...

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Freiburg–Mainz 4–0 (Kübler 12., Grifo 26., Manzambi 50., Osterhage 90.)

Kiállítva: Nebel (28., Mainz)

Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)

Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)

Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)

Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)

Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)

Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0