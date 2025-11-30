Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: az emberhátrányban futballozó Mainznak esélye sem volt a Freiburg ellen

2025.11.30. 21:24
A Freiburg könnyed győzelmet aratott a Mainz ellen (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Mainz német foci Freiburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 12. fordulójának vasárnapi, záró mérkőzésén a Freiburg odahaza 4–0-ra nyert a Mainz ellen.

A Bundesliga utolsó helyén álló, a forduló előtt csupán egy győzelmet számláló Mainz előzetesen sem számíthatott sok jóra a Freiburg ellen, és sokat nem is kellett rá várni, hogy megpecsételődjön a sorsa. Fél óra sem telt el a meccsből, de máris kétgólos előnyben volt a hazai csapat (amely az előző fordulóban 6–2-es zakóba szaladt bele Münchenben), majd a 28. percben még rosszabbra fordult a Mainz helyzete, miután Paul Nebelt kiállította a játékvezető.

Az emberhátrányban futballozó Mainznak ezután már semmi esélye sem volt, és a második félidőben még kétszer kapitulált – a Freiburg 4–0-s győzelemmel vonulhatott le a pályáról.

És hogy mekkora volt a csapatok közötti különbség, arról egy árulkodó statisztika: a meccs végére 21–1 volt a kapura lövési mutató...

NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Freiburg–Mainz 4–0 (Kübler 12., Grifo 26., Manzambi 50., Osterhage 90.)
Kiállítva: Nebel (28., Mainz)
Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)
Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

1. Bayern München1211144–9+35 34 
2. RB Leipzig1282222–13+9 26 
3. Borussia Dortmund1274121–11+10 25 
4. Bayer Leverkusen1272328–17+11 23 
5. Hoffenheim1272325–17+8 23 
6. Stuttgart1271421–17+4 22 
7. Eintracht Frankfurt1263328–23+5 21 
8. Freiburg1244418–20–2 16 
9. Werder Bremen1244416–21–5 16 
10. 1. FC Köln1243521–20+1 15 
11. Union Berlin1243515–19–4 15 
12. Mönchengladbach1234516–19–3 13 
13. Hamburg1233611–18–7 12 
14. Augsburg1231815–27–12 10 
15. Wolfsburg1223714–22–8 
16. Heidenheim1222810–27–17 
17. St. Pauli1221910–24–14 
18. Mainz1213811–22–11 
az állás

 

 

