Szoboszlai Dominik veszélyes csapat ellen segítheti a Liverpool talpra állását

Az Arne Slot vezette Liverpool elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nincs mozgástér, nincs több türelem, és függetlenül attól, milyen produkciót nyújt a csapat, az egyetlen elfogadható eredmény a győzelem. A klub hivatalosan nem erősítette meg, de annyi kiszivárgott a menedzser és a vezetőség hétközi egyeztetéséről, hogy ha a Liverpool az elkövetkező két bajnokin nem szerez hat pontot, távoznia kell a hollandnak.

Már az első, vasárnapi próbatétel sem ígérkezik könnyűnek. Noha a West Hamet a kiesés réme fenyegeti, borzalmas idényrajtja után épp az elmúlt időszakban talált magára, három novemberi bajnokiján hét pontot söpört be, közülük hatot hazai pályán, ahol ezúttal a Liverpoolt fogadja. Az egyre több nem kívánt klubrekordot döntögető Mersey-parti óriás sorozatban négy vereségnél jár vendégként a Premier League-ben – és hol van már a tavalyi hó, amikor 2024 decemberében válasz nélküli ötöst hintett a London Stadionban?

A jelen nagyon is nehéznek tűnik a címvédőnek, amely a forduló előtt közelebb állt a kiesőzónához, mint a nem is olyan régen még elfoglalt első helyhez. Akadnak azért jó hírek is: Florian Wirtz az előző bajnoki fordulót, valamint a hétközi BL-meccset izomhúzódás miatt kihagyta, de Londonban már ott lehet a cserék között (más kérdés, hogy a német középpályás eddigi teljesítménye az egyik legnagyobb csalódás a csapatnál), míg a PSV ellen (1–4) hátfájás miatt lecserélt Hugo Ekitiké szintén játékra kész, igaz, várhatóan ő is csak a padon kezd. Mellettük Alisson Becker is visszatér, jóllehet a kapus minden bizonnyal kezd vasárnap, miután meggyógyult kisebb betegsége után. A teljesség kedvéért a biztosan hiányzók névsora: Conor Bradley (izomsérülés), Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni (mindkettő térdsérülés).

Bár Arne Slot nem kezdhet nagyobb kísérletezésbe, kénytelen néhány helyen újítani, és az egyik legfőbb kérdés, hogy Joe Gomeznek milyen szerepet szán. A védő kisebb sérüléssel bajlódott a napokban, de a meccset felvezető sajtótájékoztatóján a menedzser elmondta, ha nem került volna hátrányba a csapat, a PSV ellen is pályára küldi, a vasárnapi bajnokin pedig feltehetően kezdőként számít rá. A legvalószínűbb, hogy jobb oldali szárnyvédő lesz, de figyelembe véve Ibrahima Konaté pocsék formáját, elképzelhető, hogy a franciát helyettesíti a védelem tengelyében és akkor Curtis Jones megy ki jobbra. Szintén várható, hogy a bal oldalon Kerkez Milos átadja a helyét Andrew Robertsonnak, de a csapat másik magyarja, Szoboszlai Dominik kirobbanthatatlan a kezdőből, ezúttal a középpályán juthat szerephez. Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister lehet a két szűrő, a támadó középpálya két oldalán Cody Gakpo (bal) és Mohamed Szalah (jobb) játszhat, míg csatárként Alexander Isak kezdhet, de csak azért, mert Ekitiké nincs százszázalékos állapotban.

A West Ham ismét számíthat Lucas Paquetára, aki miután letöltötte sárga lapos eltiltását, visszakerülhet a csapatba, még nagyobb tűzerőt biztosítva az előző két hazai bajnokiján egyaránt három gólt szerző londoniaknak. Ezzel együtt a „kalapácsosok” is tisztában vannak vele, sebzett nagyvad érkezik hozzájuk, kiszámíthatatlan mérkőzésre van kilátás.

„A futballban mindig az számít, mi történik az adott napon, így a csapatok múltja és a közelmúltbeli formája mellékes. A Liverpoolt egyénileg vizsgálom a mérkőzésünk előtt, nem végzek nagy elemzést a csapat formájáról. A Premier League bajnoka érkezik hozzánk, ezért mindenre készen kell állnunk” – figyelmeztetett sajtótájékoztatóján a West Hamet irányító Nuno Espírito Santo.

A Liverpool honlapja a csapatkapitány Virgil van Dijket idézte az összecsapás előtt: „A csapat egyik legnehezebb időszakát éljük, de talpra állunk. Soha semmit sem kaptunk ingyen, mindenért megküzdöttünk, és ez a pillanat sem különbözik ettől. Azt kérem a szurkolóktól, hogy továbbra is támogassatok minket, mert minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Vasárnap

13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)

Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)

Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)

Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)

Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)

Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)