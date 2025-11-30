Szoboszlai Dominik veszélyes csapat ellen segítheti a Liverpool talpra állását

Nemzeti Sportrádió

Arne Slot, a Liverpool menedzsere csak akkor maradhat a posztján, ha csapata elkezd nyerni, de már a West Ham ellen is pokolian nehéz feladat vár rá. Szoboszlai Dominik feltehetően a középpályán kap szerepet, míg Kerkez Milos kikerülhet a kezdőből.

Az Arne Slot vezette Liverpool elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nincs mozgástér, nincs több türelem, és függetlenül attól, milyen produkciót nyújt a csapat, az egyetlen elfogadható eredmény a győzelem. A klub hivatalosan nem erősítette meg, de annyi kiszivárgott a menedzser és a vezetőség hétközi egyeztetéséről, hogy ha a Liverpool az elkövetkező két bajnokin nem szerez hat pontot, távoznia kell a hollandnak.

Már az első, vasárnapi próbatétel sem ígérkezik könnyűnek. Noha a West Hamet a kiesés réme fenyegeti, borzalmas idényrajtja után épp az elmúlt időszakban talált magára, három novemberi bajnokiján hét pontot söpört be, közülük hatot hazai pályán, ahol ezúttal a Liverpoolt fogadja. Az egyre több nem kívánt klubrekordot döntögető Mersey-parti óriás sorozatban négy vereségnél jár vendégként a Premier League-ben – és hol van már a tavalyi hó, amikor 2024 decemberében válasz nélküli ötöst hintett a London Stadionban?

A jelen nagyon is nehéznek tűnik a címvédőnek, amely a forduló előtt közelebb állt a kiesőzónához, mint a nem is olyan régen még elfoglalt első helyhez. Akadnak azért jó hírek is: Florian Wirtz az előző bajnoki fordulót, valamint a hétközi BL-meccset izomhúzódás miatt kihagyta, de Londonban már ott lehet a cserék között (más kérdés, hogy a német középpályás eddigi teljesítménye az egyik legnagyobb csalódás a csapatnál), míg a PSV ellen (1–4) hátfájás miatt lecserélt Hugo Ekitiké szintén játékra kész, igaz, várhatóan ő is csak a padon kezd. Mellettük Alisson Becker is visszatér, jóllehet a kapus minden bizonnyal kezd vasárnap, miután meggyógyult kisebb betegsége után. A teljesség kedvéért a biztosan hiányzók névsora: Conor Bradley (izomsérülés), Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni (mindkettő térdsérülés). 

Bár Arne Slot nem kezdhet nagyobb kísérletezésbe, kénytelen néhány helyen újítani, és az egyik legfőbb kérdés, hogy Joe Gomeznek milyen szerepet szán. A védő kisebb sérüléssel bajlódott a napokban, de a meccset felvezető sajtótájékoztatóján a menedzser elmondta, ha nem került volna hátrányba a csapat, a PSV ellen is pályára küldi, a vasárnapi bajnokin pedig feltehetően kezdőként számít rá. A legvalószínűbb, hogy jobb oldali szárnyvédő lesz, de figyelembe véve Ibrahima Konaté pocsék formáját, elképzelhető, hogy a franciát helyettesíti a védelem tengelyében és akkor Curtis Jones megy ki jobbra. Szintén várható, hogy a bal oldalon Kerkez Milos átadja a helyét Andrew Robertsonnak, de a csapat másik magyarja, Szoboszlai Dominik kirobbanthatatlan a kezdőből, ezúttal a középpályán juthat szerephez. Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister lehet a két szűrő, a támadó középpálya két oldalán Cody Gakpo (bal) és Mohamed Szalah (jobb) játszhat, míg csatárként Alexander Isak kezdhet, de csak azért, mert Ekitiké nincs százszázalékos állapotban.

A West Ham ismét számíthat Lucas Paquetára, aki miután letöltötte sárga lapos eltiltását, visszakerülhet a csapatba, még nagyobb tűzerőt biztosítva az előző két hazai bajnokiján egyaránt három gólt szerző londoniaknak. Ezzel együtt a „kalapácsosok” is tisztában vannak vele, sebzett nagyvad érkezik hozzájuk, kiszámíthatatlan mérkőzésre van kilátás.

 „A futballban mindig az számít, mi történik az adott napon, így a csapatok múltja és a közelmúltbeli formája mellékes. A Liverpoolt egyénileg vizsgálom a mérkőzésünk előtt, nem végzek nagy elemzést a csapat formájáról. A Premier League bajnoka érkezik hozzánk, ezért mindenre készen kell állnunk” – figyelmeztetett sajtótájékoztatóján a West Hamet irányító Nuno Espírito Santo.  

A Liverpool honlapja a csapatkapitány Virgil van Dijket idézte az összecsapás előtt: „A csapat egyik legnehezebb időszakát éljük, de talpra állunk. Soha semmit sem kaptunk ingyen, mindenért megküzdöttünk, és ez a pillanat sem különbözik ettől. Azt kérem a szurkolóktól, hogy továbbra is támogassatok minket, mert minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra.” 

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
Vasárnap
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)
Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)
Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

12

9

2

1

24–6

+18 

29 

2. Manchester City

13

8

1

4

27–12

+15 

25 

3. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

4. Sunderland

13

6

4

3

17–13

+4 

22 

5. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

6. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7 

20 

7. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

8. Brentford

13

6

1

6

21–20

+1 

19 

9. Bournemouth

13

5

4

4

21–23

–2 

19 

10. Tottenham

13

5

3

5

21–16

+5 

18 

11. Newcastle

13

5

3

5

17–16

+1 

18 

12. Manchester United

12

5

3

4

19–19

18 

13. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

14. Everton

13

5

3

5

14–17

–3 

18 

15. Fulham

13

5

2

6

15–17

–2 

17 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

13

3

2

8

13–25

–12 

11 

19. Burnley

13

3

1

9

15–27

–12 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

 

 

