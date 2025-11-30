Vívás: az esélyesek nyerték a kadét párbajtőrözők ob-ját

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték a kadét párbajtőrözők országos bajnokságát, amelynek egyéni küzdelmeiben a favoritok érvényesítették a papírformát.

A lányok között a korosztály aktuális világbajnoka, Horváth Lotti érdemelte ki az első helyet,

miután a döntőben a 15:11-re győzte le Laskawy Lilit. A bronzérmet Farkas Emma és Takács Laura szerezte meg.

Horváth Lotti Forrás: MVSZ

A fiúk mezőnyében Petrovszki Áron bizonyult a legjobbnak,

az aranyéremért Dékány Patrikot múlta felül 15:8-ra. Petrovszki ezzel azt a bravúrt hajtotta végre, mint tavaly Horváth Lotti, azaz, hogy a juniorok és a kadétok országos bajnokságán is elsőként végzett. A dobogó harmadik fokára Botzheim Ádám és Pásztor Patrik állhatott fel.

Petrovszki Áron Forrás: MVSZ

A csapatversenyekben a BVSC ígéretei domináltak és ünnepelhettek bajnoki címet.

A fiúk Carré Noah, Cohen Nataniel, Hajdú Benedek, Kuznyecov Jaroszláv, a lányok Laskawy Lili, Molnár Laura, Takács Laura, Tímár Júlia összetételben nyertek bajnoki címet.

A BVSC kadétbajnok fiú párbajtőrcsapata Forrás: MVSZ

A BVSC fiúk döntőjében a Honvédot 45:32-re, a lányok fináléjában az MTK Budapestet kiélezett végjátékban 41:40-re győzte le. A bronzérem a fiúknál a Balaton Vívóklub, a lányoknál a Honvéd reménységeinek nyakába került.

A BVSC kadétbajnok leány párbajtőrcsapata Forrás: MVSZ

Kadét párbajtőr országos bajnokság, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Egyéni.

Fiúk, 146 induló. Végeredmény: 1. Petrovszki Áron (Honvéd, edző: László István, Peterdi András), 2. Dékány Patrik (Szolnok), 3. Botzheim Ádám (Honvéd) és Pásztor Patrik (Danubius), 5. Kuznyecov Jaroszláv (BVSC), 6. Borka Hunor (Kondoros), 7. Makai Benjámin (MTK), 8. Békefi László (Honvéd). A döntőben: Petrovszki-Dékány 15:8.

Lányo, 116 induló. Végeredmény: 1. Horváth Lotti (FTC, edző: Kovács Attila), 2. Laskawy Lili, 3. Farkas Emma (Honvéd) és Takács Laura (BVSC), 5. Lengyel Nóra (Honvéd), 6. Tóth Alíz (MTK), 7. Szentes Dalma (Vasas), 8. Somfai Eper (Honvéd). A döntőben: Horváth-Laskawy 15:11.

Csapat.

Fiúk, 26 induló. Végeredmény: 1. BVSC (Carré Noah, Cohen Nataniel, Hajdú Benedek, Kuznyecov Jaroszláv, edzők: Andrásfi Tibor, Csobó Dominik, Márka István), 2. Honvéd, 3. Balaton, 4. MTK, 5. Danubius, 6. Vasas, 7. Honvéd 2, 8. AVA. A döntőben: BVSC-Honvéd 45:32.

Lányok, 14 induló. Végeredmény: 1. BVSC (Laskawy Lili, Molnár Laura, Takács Laura, Tímár Júlia, edzők: Andrásfi Tibor, Csobó Dominik, Márka István), 2. MTK, 3. Honvéd, 4. Szolnok, 5. DSI Debrecen, 6. Pécs, 7. MTK 2, 8. Ludovika. A döntőben: BVSC-MTK 41:40.

(Eredményjegyzék forrása: hunfencing.hu)

(Kiemelt képünkön: a lányok dobogója Forrás: MVSZ)