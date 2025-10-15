Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila: Ha kell, vért izzadunk, ez jellemez minket; Bruno Fernandes: Csakis elismerően szólhatok a magyarokról

2025.10.15. 23:55
Szalai Attila: Ha kell, vért izzadunk, ez jellemez minket. A lisszaboni vb-selejtezőn gólt és kapufát fejelő Szalai Attila boldogan nyilatkozott lapunknak a 2–2-es döntetlent követően, többek között azt is elárulta, miért nem honosítana senkit a portugál válogatottból akkor sem, ha lehetősége nyílna rá. Szoboszlai Dominik pedig többek között arról beszélt, ha így tudunk futballozni a portugálokkal szemben, miért ne tudnánk mások ellen is?

Bruno Fernandes: Csakis elismerően szólhatok a magyarokról. A portugál–magyar világbajnoki selejtezőn az utolsó pillanatban elszalasztott győzelem után a hazai játékosok szinte egy emberként kerülték ki a vegyes zónában rájuk várakozó újságírókat. Végül Bruno Fernandes állt ki a média képviselői elé, és Gyenge Balázs kérdéseire is válaszolt

Nikitscher Tamás: Itt gyorsan kell gondolkodni és cselekedni. Nikitscher Tamás lapunknak beszélt reggeli rutinról, a spanyol és a portugál ligáról, valamint arról is, hogy a támadásokból is kivenné a részét. A Rio Ave középpályásával még a portugálok elleni vb-selejtező előtt készített interjút Cserháti András

Vancsa Zalán: Kis szerencsével csoportelsők lehetnénk. Nagyszerű mérkőzést játszott kedden az U21-es válogatott Törökországgal, és bár hamar hátrányba került, Vancsa Zalán sarkazós góljával egyenlített, és megőrizte veretlenségét a csoportjában. A futballistával Zombori András beszélgetett

Hegedüs Levente nem elégszik meg egy shutouttal. A FEHA 19 jégkorongcsapatának magyar kapusa, Hegedüs Levente pályafutása során először védett kapott gól nélkül az Erste Ligában. Kapolcsi-Szabó Bence ennek apropóján beszélgetett vele karrierjéről, céljairól és csapata erősségeiről

Sprintfutam és különleges gumikiosztás vár a mezőnyre Austinban. A hétvégén a 19. nagydíjjal Austinban folytatódik a Formula–1-es idény. Az Amerikai Nagydíjon a sprintformátum miatt csak egy szabadedzés áll rendelkezésre a felkészüléshez, és a gumistratégia sem egyértelmű. Zsoldos Barna írása

