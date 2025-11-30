Vasárnapi sportműsor: két meccs az NB I-ben; zárul az NB II őszi szezonja; pályán a Liverpool

NOVEMBER 30., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ – élő eredménykövető!

13.00: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Brest

17.15: Angers–Lens

17.15: Le Havre–Lille

17.15: Lorient–Nice

20.45: Lyon–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg

19.30: Freiburg–Mainz

NÉMET 2. BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

13.00: Elversberg–Darmstadt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

12. FORDULÓ

18.45: Sporting CP–Estrela Amadora (Tv: Sport2)

21.15: Porto–Estoril (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Radnik Surdulica – élőben az NSO-n!

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, MEXIKÓ

1. FORDULÓ

3.00: Magyarország–Brazília – élőképes közvetítés az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Copper Mountain

17.50: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

20.45: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Atlanta Falcons

19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers

19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals

22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings

22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi (Tv: Sport1, 14.00)

10.30: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

13.30 és 19.00: férfi és női 1. forduló

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

13.00: főfutam (Tv: M4 Sport+)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC

ICEHL, ALAPSZAKASZ

16.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)

16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

SVÁJCI BAJNOKSÁG

15.45: Langnau–Lausanne (Tv: Sport2)

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. forduló

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

15.30: Lengyelország–Tunézia

18.00: Franciaország–Kína

E-csoport (Rotterdam)

18.00: Ausztria–Argentína

20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)

3. forduló

C-csoport (Stuttgart)

15.30: Izland–Uruguay

18.00: Németország–Szerbia

D-csoport (Trier)

15.30: Feröer–Paraguay (Tv: M4 Sport+, a 2. félidőtől)

18.00: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

FÉRFI NB I

18.00: ETO University–Balatonfüredi KSE

18.00: Carbonex-Komló–One Veszprém HC

FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA

16.30: Füchse Berlin–Lemgo (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Utah Jazz–Houston Rockets (Tv: Sport1)

Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő

17.00: MHB-Békéscsaba–TFSE

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht

13.35: döntős program

SÍFUTÁS

Világkupa, Ruka

8.50: férfi 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport2)

9.50: férfi 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport2)

11.45: női 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

SÍLÖVÉSZET

Világkupa, Östersund

13.55: vegyes páros (Tv: Eurosport1)

16.35: vegyes váltó (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS

Világkupa, Falun

10.05: női verseny (Tv: Eurosport1)

Világkupa, Ruka

12.50: férfi HS 142, 1. rész (Tv: Eurosport1)

14.45: férfi HS 142, 2. rész (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER

UK Championship, York

13.45 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TEREPKERÉKPÁR

Világkupa

15.00: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)

17.00: női verseny

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika

7.00: Mit hozott és mi várható még a labdarúgó NB I 15. fordulójában?

7.40: Mi történik Liverpoolban? Arne Slot elküldése lenne a megoldás?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Antal Ferencet, a SZEOSZ főtitkárát hívjuk a szombati Óriás tekerés! elnevezésű országos beltéri kerékpáros-esemény kapcsán

9.00: A Formula–1 Katari Nagydíjának időmérője után és a futam előtt

9.40: Németh Kornél jelentkezik a női kézilabda-világbajnokság helyszínéről, Hollandiából

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Tízpróba: Rátgéber László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

13.45: Közvetítés a Kisvárda–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Közvetítés a Honvéd–BVSC NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

19.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel