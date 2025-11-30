Vasárnapi sportműsor: két meccs az NB I-ben; zárul az NB II őszi szezonja; pályán a Liverpool
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
15. FORDULÓ – élő eredménykövető!
13.00: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
NÉMET 2. BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
13.00: Elversberg–Darmstadt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
12. FORDULÓ
18.45: Sporting CP–Estrela Amadora (Tv: Sport2)
21.15: Porto–Estoril (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
17. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Radnik Surdulica – élőben az NSO-n!
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, MEXIKÓ
1. FORDULÓ
3.00: Magyarország–Brazília – élőképes közvetítés az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Copper Mountain
17.50: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
20.45: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Atlanta Falcons
19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers
19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals
22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings
22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi (Tv: Sport1, 14.00)
10.30: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
13.30 és 19.00: férfi és női 1. forduló
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
13.00: főfutam (Tv: M4 Sport+)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC
ICEHL, ALAPSZAKASZ
16.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)
16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)
17.30: EC KAC (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
SVÁJCI BAJNOKSÁG
15.45: Langnau–Lausanne (Tv: Sport2)
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
15.30: Lengyelország–Tunézia
18.00: Franciaország–Kína
E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Argentína
20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)
3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
15.30: Izland–Uruguay
18.00: Németország–Szerbia
D-csoport (Trier)
15.30: Feröer–Paraguay (Tv: M4 Sport+, a 2. félidőtől)
18.00: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
FÉRFI NB I
18.00: ETO University–Balatonfüredi KSE
18.00: Carbonex-Komló–One Veszprém HC
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
16.30: Füchse Berlin–Lemgo (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Utah Jazz–Houston Rockets (Tv: Sport1)
Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
17.00: MHB-Békéscsaba–TFSE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht
13.35: döntős program
SÍFUTÁS
Világkupa, Ruka
8.50: férfi 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport2)
9.50: férfi 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport2)
11.45: női 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Östersund
13.55: vegyes páros (Tv: Eurosport1)
16.35: vegyes váltó (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
Világkupa, Falun
10.05: női verseny (Tv: Eurosport1)
Világkupa, Ruka
12.50: férfi HS 142, 1. rész (Tv: Eurosport1)
14.45: férfi HS 142, 2. rész (Tv: Eurosport1)
SZNÚKER
UK Championship, York
13.45 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TEREPKERÉKPÁR
Világkupa
15.00: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)
17.00: női verseny
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika
7.00: Mit hozott és mi várható még a labdarúgó NB I 15. fordulójában?
7.40: Mi történik Liverpoolban? Arne Slot elküldése lenne a megoldás?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Antal Ferencet, a SZEOSZ főtitkárát hívjuk a szombati Óriás tekerés! elnevezésű országos beltéri kerékpáros-esemény kapcsán
9.00: A Formula–1 Katari Nagydíjának időmérője után és a futam előtt
9.40: Németh Kornél jelentkezik a női kézilabda-világbajnokság helyszínéről, Hollandiából
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Tízpróba: Rátgéber László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
13.45: Közvetítés a Kisvárda–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Közvetítés a Honvéd–BVSC NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
19.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel