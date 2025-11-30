Talpra állt a Fradi és a Liverpool; Továbbra is térképen a magyar short track!

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Felcsúti sikerével felzárkózott a Ferencváros. Jó hetet zártak a zöld-fehérek, az NB I-ben ragadnak az egy meccsel többet játszó Debrecenre, az Európa-ligában pedig parádéznak. Az Újpest ugyanakkor az előző heti siker után csúnya vereségbe szaladt bele Kisvárdán – minden, amit az NB I 15. fordulójának vasárnapjáról tudni érdemes, két oldalon.

Visszatért a győztes útra a Liverpool. A londoni Olimpiai Stadionban a West Ham United vendégeként aratott győzelemről, Szoboszlairól és Kerkezről, no meg a Premier League-hétvégéről címlapsztori két oldalon.

Olimpiai résztvevő a férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó! Kovács Erikának Bánhidi Ákos, a szakági igazgató elmondta, hogy hihetetlen pechszéria után, veszteségek sorát elszenvedve is újra bizonyított a magyar short track, avagy továbbra is ott vagyunk a térképen.

Női kézilabdázóink hétfőn a csoportelsőségérért játszanak. Szendrei Zoltán bizakodó magyar csapattal találkozott Hollandiában, a játékosok (így a megszólaltatott Márton Gréta) és a kapitány, Golovin Vlagyimir sem veszik fél vállról Svájcot, de biztosak a harmadik sikerben.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 100 éve született birkózó olimpiai bajnokkal, Szilvásy Miklóssal; a Doberdónál 1915-ben elhunyt magasugró-olimpikonnal, Gönczy Lajossal; és két „szocialista” világsztárral, a 60 éves Katarina Witt-tel és a 75 éves Alberto Juantorenával.

