Nemzeti Sportrádió

Talpra állt a Fradi és a Liverpool; Továbbra is térképen a magyar short track!

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 23:45
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Felcsúti sikerével felzárkózott a Ferencváros. Jó hetet zártak a zöld-fehérek, az NB I-ben ragadnak az egy meccsel többet játszó Debrecenre, az Európa-ligában pedig parádéznak. Az Újpest ugyanakkor az előző heti siker után csúnya vereségbe szaladt bele Kisvárdán – minden, amit az NB I 15. fordulójának vasárnapjáról tudni érdemes, két oldalon.

Visszatért a győztes útra a Liverpool. A londoni Olimpiai Stadionban a West Ham United vendégeként aratott győzelemről, Szoboszlairól és Kerkezről, no meg a Premier League-hétvégéről címlapsztori két oldalon.

Olimpiai résztvevő a férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó! Kovács Erikának Bánhidi Ákos, a szakági igazgató elmondta, hogy hihetetlen pechszéria után, veszteségek sorát elszenvedve is újra bizonyított a magyar short track, avagy továbbra is ott vagyunk a térképen.

Női kézilabdázóink hétfőn a csoportelsőségérért játszanak. Szendrei Zoltán bizakodó magyar csapattal találkozott Hollandiában, a játékosok (így a megszólaltatott Márton Gréta) és a kapitány, Golovin Vlagyimir sem veszik fél vállról Svájcot, de biztosak a harmadik sikerben.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 100 éve született birkózó olimpiai bajnokkal, Szilvásy Miklóssal; a Doberdónál 1915-ben elhunyt magasugró-olimpikonnal, Gönczy Lajossal; és két „szocialista” világsztárral, a 60 éves Katarina Witt-tel és a 75 éves Alberto Juantorenával.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Nagy Zsolt 200. élvonalbeli meccse következik; Somogyi Ádám: Tudunk ennél is jobban játszani

E-újság
2025.11.29. 23:55

Két meccs az élet – bajban lehet Arne Slot; Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk!

E-újság
2025.11.28. 23:55

Fél év alatt elképzelhetetlen mélységbe zuhant a Liverpool; nehéz időszakon megy keresztül Mim Gergely

E-újság
2025.11.27. 23:59

A Ferencváros Isztambulban lép pályára; megkezdi szereplését a vb-n a női kéziválogatott

E-újság
2025.11.26. 23:58

Dupla Tízes: Marco Rossi marad a szövetségi kapitány – jó döntés?

Magyar válogatott
2025.11.26. 20:04

Marco Rossi marad a kapitány; Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét?

E-újság
2025.11.25. 23:50

A Gulag- és a Brit-szigetek – Szöllősi György jegyzete

Magyar válogatott
2025.11.24. 23:43

Megérdemelte volna – N. Pál József publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.24. 23:42
Ezek is érdekelhetik