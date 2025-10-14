Nemzeti Sportrádió

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

Vágólapra másolva!
2025.10.14. 22:45
null
A szünetben a portugálok vezetnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező portugál válogatott világbajnoki selejtező élő közvetítés magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 4. fordulójában Szalai Attila góljával vezetést szerzett Lisszabonban, majd Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a hazaiak, de Szoboszlai Dominik a ráadás első percében egyenlített, így a mieink bravúros, 2–2-es döntetlent játszottak a portugálokkal.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 000 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács N., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Összefoglaló hamarosan...

 

vb 2026 foci vb extra vb-selejtező portugál válogatott világbajnoki selejtező élő közvetítés magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Retegui duplázott, az olaszok három góllal legyőzték Izraelt vb-selejtezőn

Foci vb 2026
8 perce

Katar és Szaúd-Arábia is kijutott a vb-re

Foci vb 2026
9 perce

Anglia első európai országként, gólfesztivállal jutott ki a világbajnokságra

Foci vb 2026
10 perce

Bulgária legyőzésével egy lépésre a világbajnokságtól a spanyolok

Foci vb 2026
10 perce

Így szereztünk vezetést Portugáliában, Szalai remekül fejelt a kapuba!

Magyar válogatott
1 órája

Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Foci vb 2026
2 órája

Dél-Afrika története során negyedszer lesz ott a világbajnokságon

Foci vb 2026
2 órája

Két helyen változott Marco Rossi tizenegye szombathoz képest – Portugália–Magyarország, kezdőcsapatok

Magyar válogatott
3 órája
Ezek is érdekelhetik