Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Amióta Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (2018. június 19-től) , nyolc válogatottal játszottunk a jelenlegi FIFA-világranglista tíz legjobb európai csapata közül. Csak a lista élén álló spanyolokkal és a világranglistán 8. belgákkal nem találkoztunk az elmúlt hét évben. Ugyanakkor a nyolc ellenfélből a portugál volt a hatodik, amelyik ellen sikerült pontot szereznünk. (Magyarország 41. az aktuális világranglistán, az európai válogatottak között pedig 23.)

A jelenlegi FIFA-rangsor alapján tíz legerősebbnek számító európai válogatott ellen összesen 21 meccset játszottunk Rossi irányításával, mindegyik tétmérkőzés volt. Ezeken húsz pontot szereztünk, az összesített mérleg: négy győzelem, nyolc döntetlen, kilenc vereség, 21 szerzett és 41 kapott gól.

A hét év alatt legtöbbször a németekkel mérkőztünk meg (egy győzelem, három döntetlen, két vereség) az európai élcsapatok közül, hatszor, viszont a legtöbb pontot, hetet az angolok ellen szereztük, akiket a Nemzetek Ligájában kétszer is megvertünk, és fölöttük arattuk a legnagyobb különbségű sikerünket is, amikor 2022 júniusában 4–0-ra nyertünk Wolverhamptonban. Az angolok és a németek mellett a 2018-ban vb-2. horvátokat tudtuk még legyőzni a Rossi-érában, míg a világbajnok franciákkal, valamint a hollandokkal és a portugálokkal döntetlent játszottunk.

Igaz, az említett válogatottak mindegyikével szemben volt vereségünk is, leszámítva a franciát, amellyel csak egyszer találkoztunk (2021-ben az Eb-n végeztünk 1–1-re a Puskás Arénában). Az elért eredmények értékét növeli, hogy a franciákkal szemben 43 év és öt vereség, a hollandok ellen 40 év és kilenc vereség után szereztünk pontot, az angolokat pedig 15 meccset (közülük 12 végződött vereséggel) és 60 évet követően tudtuk újra megverni, ráadásul egymás után kétszer is. Portugáliában pedig először szereztünk pontot tétmeccsen és 59 év után először szereztünk gólt, a megelőző négy látogatásunk alkalmával nem találtunk be és háromszor ki is kaptunk, mindháromszor 3–0-ra. A mostanit megelőző legutóbbi döntetlenünk 1983-ban volt Portugáliában, akkor Coimbrában, felkészülési meccsen 0–0-ra végeztünk (a portugál továbbra is azon válogatottak köz tartozik, amelyet még sosem győztünk le).

A FIFA-ranglista tíz legerősebb válogatottja között kettő olyan van, amelyikkel már összecsaptunk Rossi irányításával, de még nem szereztünk pontot. A svájciak ellen egy meccsünk volt, amin 3–1-re kikaptunk, míg az olasz kapitány szülőhazája ellen két meccsen két vereség a mérlegünk. Rossz hír, hogy jelen állás szerint az olaszokkal a világbajnoki pótselejtezőn is összefuthatunk, ha továbbjutunk a csoportunkból…

Ellenfelek Mérkőzés Mérleg magyar szempontból (gy.– d.– v.) Szerzett pont Gólkülönbség Franciaország (világranglista-2., Európában is 2.) 1 0–1–0 1 1–1 Anglia (4., 3.) 4 2–1–1 7 6–5 Portugália (5., 4.) 3 0–1–2 1 4–8 Hollandia (7., 5.) 2 0–1–1 1 1–5 Horvátország (9., 7.) 2 1–0–1 3 2–4 Olaszország 2 0–0–2 2 1–4 Németország (12., 9.) 6 1–3–2 6 5–11 Svájc (17., 10.) 1 0–0–1 0 1–3 Összesen 21 4–8–9 20 21–41 A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRLEGE MARCO ROSSI IRÁNYÍTÁSÁVAL A TÍZ LEGERŐSEBB EURÓPAI VÁLOGATOTT* ELLEN

*Az aktuális FIFA-világranglista alapján.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 4. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek

PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

