Socca-vb: kiütötte a magyar csapat a tartalékos brazilokat

Ez ám a motiváció!

A magyar soccaválogatott tagjai szombaton, a Brazília elleni meccs előtt összegyűltek a kapus Iváncsik Norbert szobájába, és a fehér falra kivetített videót bámultak. Kispályásaink szívhez szóló, buzdító, támogató üzeneteket kaptak olyan kiváló korábbi labdarúgóktól, mint például Détári Lajos, Disztl Péter, Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Lisztes Krisztián, Priskin Tamás, Korhut Mihály, Kabát Péter, vagy éppen Hrutka János. Mindannyian azt hangsúlyozták, mekkora dicsőség egy vb-n a magyar címeres mezt viselni és legyenek büszkék, hogy részt vehetnek a cancúni világbajnokságon.

A 32 csapatos tornán bőven akadnak kiváló csapatok, ilyen például a brazil, a mieink első ellenfele. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban sorra kerülő összecsapásról majdnem lemaradtak a dél-amerikaiak, akiknek gondjaik akadtak a reptéren, alig engedték be őket Mexikóba, és szinte egyesével érkeztek meg az egyébként impozáns, mobilt stadionhoz. A dél-amerikai együttes a mérkőzés napján utazott, csak azzal nem számolt senki, hogy a repülőtéri ellenőrzésnél a vízumokkal baj lehet. Így aztán a küldöttségből az összecsapás kezdetére mindössze hatan értek oda, és a brazilok pechjére, ebből mindössze kettő volt játékos,a többi stábtag. Ebben a helyzetben nincs jó döntés, a rivális így is vállalta a meccset, amely így már a kezdő sípszó előtt úgy látszott, hogy el is dőlt.

A stadion dugig megtelt a mieink meccse előtt, mivel a házigazdák léptek pályára Belgium ellen és mindenki nagy örömére simán nyertek.

Tűzijáték már a meccsek előtt, a nyitóünnepség alkalmával is volt, s bár a szervezés egyelőre nem a legprofibb, a látványra nagyon adtak a helyiek.

Ezzel azonban semmit nem foglalkozott a Rozman Sándor vezette magyar csapat – Iváncsik – Petrics, Szabó M., Szabó D., Fekete, Szabó B. Csere: Szpirulisz, Beliczky, Tolnay, Bartucz, Viscsák, Filkor –, és arról sem tudott, hogy a brazilok mekkora bajba kerültek a meccs előtt. Meglepetésre az első tíz percben a magyar alakulat tűnt úgy, amelyiket megzavarta a váratlan helyzet, a mieink egy végső győzelemre is esélyes együttesre számítottak és egy darabig nem is ment a játék. Aztán a 13. percben Tolnay Rokkó megtörte a csendet, és onnantól nem volt megállás az egyoldalú összecsapáson. A szünetig még Fekete Olivér egyszer, Filkor Benjámin pedig kétszer talált be és 4–0-ra vezettünk.

Borítékolható volt, hogy a második félidőben a fáradó ellenféllel szemben további magyar gólok jönnek. Sorrendben Beliczky Gergő, Petrics Brankó, Szabó Donát, Szabó Marcell és Fekete kétszer is betalált és bár bizonyos szempontból ajándék volt, hogy így állt fel a brazil csapat, a feladatot meg kellett oldani.

„Nagyon örülök a győzelemnek, szépen mutat a végeredmény, de a játékkal nem vagyok elégedett, ha jobban futballozunk, akkor több is lehetett volna. Természetesen nem erre számítottunk a braziloktól, de nem nekünk kell magyarázkodni azért, ami történt, a lényeg, hogy fontos három pontot szereztünk – mondta Rozman Sándor szövetségi kapitány a meccs után.

SOCCA VILÁGBAJNOKSÁG, CANCÚN

H-csoport. 1. forduló. Magyarország–Brazília 10–0 (4–0).

G: Fekete (3), Filkor (2), Tolnay, Beliczky, Petrics, Szabó D., Szabó M.

ITT NÉZHETŐ VISSZA TELJES EGÉSZÉBEN A MÉRKŐZÉS