Rómában nyert nagy iramú rangadót a bajnok Napoli

A forduló rangadóját este Rómában rendezték meg, ahol a Napoli lépett pályára. Szenzációs hangulatban, szinte teljesen megtelt stadionban nagy iramban kezdődött a mérkőzés, a vendégek nekiestek a fővárosiaknak, az első percekben alig kapott levegőt a Roma. A félidő derekán már hazai akciókat is láthattunk, de a gólveszély hiányzott a római támadásokból. Majd kiderült, az agresszív letámadás helyett a türelmes visszahúzódás hozhat eredményt: a saját tizenhatosán szerzett labdát a bajnok, David Neres indult meg, majd a Rasmus Höjlundtól visszakapott labdát mintegy nyolcvan méter sprint után a kapu közepébe lőtte. Mintaszerű kontra volt, de ehhez kellett a lyukas római védelem is.

A szünet után próbált sebességet váltani a házigazda, de nem tudott igazán veszélyes helyzeteket kialakítani, miközben a Napoli ellentámadásaiban sokszor benne volt a második gól lehetősége. Egyre inkább fölénybe került a fővárosi együttes, aztán pályára lépett Paulo Dybala is. Változatos, lüktető volt a játék, nagy iramban hatalmas küzdelem zajlott a pályán, a vendégek megőrizték előnyüket, így a Roma – csakúgy, mint az Inter ellen – otthon kapott ki a rangadón.

S régen látott módon szoros a tabella eleje: a Milan és a Napoli 28-28, az Inter és a Roma 27-27 ponttal várja a folytatást.

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, VASÁRNAP

Roma–Napoli 0–1 (David Neres 36.)

Atalanta–Fiorentina 2–0 (Kossounou 41., Lookman 51.)

Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)

Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)

HÉTFŐ

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

SZOMBAT

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

PÉNTEK

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)