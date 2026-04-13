Magyar gól Lengyelországban, Portugáliában, Skóciában és Törökországban is – videók

Az elmúlt héten négy élvonalbeli európai labdarúgó-bajnokságban szerzett gólt magyar légiós. A sort szerdán Szabó Levente nyitotta meg Lengyelországban egy közeli fejes góllal, de a Zaglebie Lubin azt a meccset 3–1-re elveszítette az Arka Gdynia ellen. Szombaton viszont már 1–0-ra nyertek Szabóék a Radomiak Radom ellen, és bár azon a meccsen nem szerzett gólt a magyar csatár, 7.6-os értékeléssel a mezőny legjobbjának bizonyult a flashscore.com-nál. Szabó januárban szerződött Lengyelországba és tíz meccsen két gólt szerzett eddig, csapata pedig a 2. helyen áll a tabellán, hátránya két pont az éllovas Lech Poznannal szemben.

Csütörtökön a török élvonalban Mocsi Attila az idénybeli 19. bajnoki meccsén megszerezte a második gólját: a védő Qazim Laci lövésébe tette bele a lábát, a gólt elsőre nem adták meg les címén, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy szabályos volt a találat. A Rizespor 4–1-re nyert a Samsunspor ellen és a 12. helyen áll a tabellán, hétfőn este a Gaziantepet fogadja (Sallai Roland csapata, a Galatasaray áll az élen, két ponttal megelőzve a Fenerbahcét).

Szombaton egy másik középső védő, a skót Dundee Unitedban kölcsönben szereplő Keresztes Krisztián is gólt szerzett egy szöglet utáni fejesből. A Nyíregyházától kölcsönvett játékos a 62. percben csereként lépett pályára a Livingston ellen, és amikor beállt, 2–1-re még vezetett az ellenfél. A magyar futballista egyenlített, végül 3–2-re nyert a Dundee United, de a felsőházi rájátszásba így sem jutott be. Keresztes a 31. skót élvonalbeli meccsén szerezte meg a harmadik gólját.

Mocsihoz és Kereszteshez hasonlóan fejjel volt eredményes a Rio Avéban Nikitscher Tamás is, aki az első gólját szerezte meg Portugáliában, a 22. bajnoki mérkőzésén, csapat 2–0-ra nyert is a Santa Clara vendégeként, és 11. helyen áll a tabellán.

A felsoroltak mellett Vida Kristopher is gólt szerzett tizenegyesből, a román másodosztály alsóházi rájátszásában, a CSM Olimpiában, az FC Bacau ellen 3–1-re megnyert meccsen. A télen szerződtetett támadónak ez volt a második gólja a szatmárnémetieknél a hetedik bajnoki meccsén. Ugyancsak a román másodosztályban a marosvásárhelyi ASA középpályása, Major Sámuel idénybeli harmadik gólpasszát jegyezte a Poli Iasi ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen. A szlovák Niké ligában pedig Szánthó Regő adott gólpasszt Zólyombrézón, ahol 5–1-re nyertek a zsolnaiak.



A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

ÁPRILIS 6., HÉTFŐ

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Oxford United 2–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

Blackburn Rovers–West Bromwich Albion 0–0

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

De Graafschap–AZ II 5–0

AZ II: Kovács Bendegúz az 57. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Legia Warszawa 0–2

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila kispados volt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Carrarese–Spezia 3–1

Spezia: Nagy Ádám kispados volt.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Petrolul–Csíkszereda 2–0

Csíkszereda: Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Eppel Márton kezdett, a 85. percben lecserélték, Szalay Szabolcs a 85. percben állt be, Tajti Mátyás a szünetben lépett pályára, Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd kispados volt, Hegedűs János nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Istanbul Basaksehir 0–0

Kocaelispor: Balogh Botond sérült.

ÁPRILIS 7., KEDD

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Arka Gdynia–Zaglebie Lubin 3–1

Zaglebie: Szabó Levente kezdett, az 52. percben ő szerezte csapata gólját, majd a 66. percben lecserélték.

ÁPRILIS 8., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

Paris Saint-Germain–Liverpool 2–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett, a 78. percben lecserélték őket.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–IMT Novi Beograd 1–3

Topolya: Mezei Szabolcs sérült.

Vojvodina–Radnicski Nis 3–2

Vojvodina: Szűcs Kornél sérült.

ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Negyeddöntő, 1. mérkőzések

Rayo Vallecano–AEK Athén 3–0

AEK Athén: Varga Barnabás a kezdőcsapatban lépett pályára, a 61. percben sárga lapot kapott, a 71. percben lecserélték.

Sahtar Doneck–AZ 3–0

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon tekintette meg az összecsapást.

SZERBIA

Szuperliga

Crvena zvezda–Szpartak Szabadka 3–2

Szabadka: Holender Filip nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Samsunspor 4–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 43. percben gólt szerzett.

ÁPRILIS 10., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Milwall 0–0

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Red Bull Salzburg–Linzer ASK 2–3

Salzburg: Redzic Damir sérülés miatt nem volt a keretben.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), alsóház

Bacau–Olimpia Szatmárnémeti 1–3

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben tizenegyesből gólt szerzett.

Poli Iasi–ASA Marosvásárhely 0–1

ASA: Demeter Zsombor nem volt a keretben, Major Sámuel a szünetben állt be, a 90. percben gólpasszt adott.

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2

Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.

Liverpool–Fulham 2–0

Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–Portsmouth 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

Stoke City–Blackburn Rovers 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

Altach–Grazer AK 1–0

Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Beveren–Kortrijk 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos a 74. percben állt be.

Lommel–FC Bruges U23 0–1

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 62. percben lecserélték.

FC Bruges U23: Ostoici Stefant nem nevezték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Toronto FC–Cincinnati 1–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a meccset.

Inter Miami–New York Red Bulls 2–2

Inter Miami: Pintér Dánielt a szünetben, 1–1-es állásnál cserélték be.

IZRAEL

Ligat Ha'al

Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv 0–0

Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk kezdett, a 71. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Radomiak Radom 1–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 73. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Heidenheim–Union Berlin 3–1

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 70. percben lecserélték.

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 1–0

RB Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.

Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült, nem nevezték.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–1. FC Kaiserslautern 0–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Santa Clara–Rio Ave 0–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a meccset, az 50. percben gólt szerzett, a 70.-ben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi–Steaua Bucuresti 2–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Livingston 3–2

Dundee United: Keresztes Krisztián a 62. percben lépett pályára, a 75. percben gólt szerzett.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóházi rájátszás

Zólyombrézó–Zsolna 1–5

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 55. percben gólpasszt adott, az 57.-ben lecserélték.

MONACObet Liga (II. osztály)

Somorja–Besztercebánya 0–2

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a meccset.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta–Jadran Dekani 3–0

Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron is kezdő volt. Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült.

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Austria Wien–Rapid Wien 1–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Pardubice–Sigma Olomouc 2–1

Sigma: Baráth Péter kezdő volt, a 87. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Columbus Crew–Orlando City 1–1

Columbus Crew: Gazdag Dániel csereként állt be a 83. percben

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Nice–Le Havre 1–1

Le Havre: Loic Nego a 86. percben csereként lépett pályára.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Heerenveen 3–0

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a meccskeretben.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Mantova 0–2

Spezia: Nagy Ádám kispados volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga2 (II. osztály)

Cádiz–Andorra 0–1

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Dunaszerdahely–Nagymihály 3–0

DAC: Tuboly Máté a 62. percben csereként lépett pályára.

Niké Liga, alsóház

Komárom–Kassa 1–2

Komárom: Szűcs Patrik a 80. percben csereként lépett pályára.

Kassa: Kovács Mátyás az 57. percben csereként lépett pályára.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kocaelispor 1–1

Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 67. percben lecserélték.

Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt a meccskeretben.

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

20.00: Jong AZ–Jong PSV

Jong AZ: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

19.00: Piast Gliwice–Pogon Szczecin

Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

14.30: Metaloglobus–Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence

SVÉDORSZÁG

Allsvenska

19.00: Brommapojkarna–AIK

AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Rizespor–Gaziantep

Rizespor: Mocsi Attila