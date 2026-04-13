Magyar gól Lengyelországban, Portugáliában, Skóciában és Törökországban is – videók

Az elmúlt héten négy élvonalbeli európai labdarúgó-bajnokságban szerzett gólt magyar légiós. A sort szerdán Szabó Levente nyitotta meg Lengyelországban egy közeli fejes góllal, de a Zaglebie Lubin azt a meccset 3–1-re elveszítette az Arka Gdynia ellen. Szombaton viszont már 1–0-ra nyertek Szabóék a Radomiak Radom ellen, és bár azon a meccsen nem szerzett gólt a magyar csatár, 7.6-os értékeléssel a mezőny legjobbjának bizonyult a flashscore.com-nál. Szabó januárban szerződött Lengyelországba és tíz meccsen két gólt szerzett eddig, csapata pedig a 2. helyen áll a tabellán, hátránya két pont az éllovas Lech Poznannal szemben.
Csütörtökön a török élvonalban Mocsi Attila az idénybeli 19. bajnoki meccsén megszerezte a második gólját: a védő Qazim Laci lövésébe tette bele a lábát, a gólt elsőre nem adták meg les címén, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy szabályos volt a találat. A Rizespor 4–1-re nyert a Samsunspor ellen és a 12. helyen áll a tabellán, hétfőn este a Gaziantepet fogadja (Sallai Roland csapata, a Galatasaray áll az élen, két ponttal megelőzve a Fenerbahcét).
Szombaton egy másik középső védő, a skót Dundee Unitedban kölcsönben szereplő Keresztes Krisztián is gólt szerzett egy szöglet utáni fejesből. A Nyíregyházától kölcsönvett játékos a 62. percben csereként lépett pályára a Livingston ellen, és amikor beállt, 2–1-re még vezetett az ellenfél. A magyar futballista egyenlített, végül 3–2-re nyert a Dundee United, de a felsőházi rájátszásba így sem jutott be. Keresztes a 31. skót élvonalbeli meccsén szerezte meg a harmadik gólját.
Mocsihoz és Kereszteshez hasonlóan fejjel volt eredményes a Rio Avéban Nikitscher Tamás is, aki az első gólját szerezte meg Portugáliában, a 22. bajnoki mérkőzésén, csapat 2–0-ra nyert is a Santa Clara vendégeként, és 11. helyen áll a tabellán.
A felsoroltak mellett Vida Kristopher is gólt szerzett tizenegyesből, a román másodosztály alsóházi rájátszásában, a CSM Olimpiában, az FC Bacau ellen 3–1-re megnyert meccsen. A télen szerződtetett támadónak ez volt a második gólja a szatmárnémetieknél a hetedik bajnoki meccsén. Ugyancsak a román másodosztályban a marosvásárhelyi ASA középpályása, Major Sámuel idénybeli harmadik gólpasszát jegyezte a Poli Iasi ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen. A szlovák Niké ligában pedig Szánthó Regő adott gólpasszt Zólyombrézón, ahol 5–1-re nyertek a zsolnaiak.
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Oxford United 2–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Blackburn Rovers–West Bromwich Albion 0–0
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
De Graafschap–AZ II 5–0
AZ II: Kovács Bendegúz az 57. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Legia Warszawa 0–2
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila kispados volt.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Carrarese–Spezia 3–1
Spezia: Nagy Ádám kispados volt.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Petrolul–Csíkszereda 2–0
Csíkszereda: Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, Eppel Márton kezdett, a 85. percben lecserélték, Szalay Szabolcs a 85. percben állt be, Tajti Mátyás a szünetben lépett pályára, Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd kispados volt, Hegedűs János nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Istanbul Basaksehir 0–0
Kocaelispor: Balogh Botond sérült.
ÁPRILIS 7., KEDD
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Arka Gdynia–Zaglebie Lubin 3–1
Zaglebie: Szabó Levente kezdett, az 52. percben ő szerezte csapata gólját, majd a 66. percben lecserélték.
ÁPRILIS 8., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
Paris Saint-Germain–Liverpool 2–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett, a 78. percben lecserélték őket.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–IMT Novi Beograd 1–3
Topolya: Mezei Szabolcs sérült.
Vojvodina–Radnicski Nis 3–2
Vojvodina: Szűcs Kornél sérült.
ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Negyeddöntő, 1. mérkőzések
Rayo Vallecano–AEK Athén 3–0
AEK Athén: Varga Barnabás a kezdőcsapatban lépett pályára, a 61. percben sárga lapot kapott, a 71. percben lecserélték.
Sahtar Doneck–AZ 3–0
AZ: Kovács Bendegúz a kispadon tekintette meg az összecsapást.
SZERBIA
Szuperliga
Crvena zvezda–Szpartak Szabadka 3–2
Szabadka: Holender Filip nem volt a keretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Samsunspor 4–1
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 43. percben gólt szerzett.
ÁPRILIS 10., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Milwall 0–0
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Red Bull Salzburg–Linzer ASK 2–3
Salzburg: Redzic Damir sérülés miatt nem volt a keretben.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), alsóház
Bacau–Olimpia Szatmárnémeti 1–3
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben tizenegyesből gólt szerzett.
Poli Iasi–ASA Marosvásárhely 0–1
ASA: Demeter Zsombor nem volt a keretben, Major Sámuel a szünetben állt be, a 90. percben gólpasszt adott.
ÁPRILIS 11., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.
Liverpool–Fulham 2–0
Liverpool: Kerkez Milos a kispadon ült, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.
Championship (II. osztály)
Middlesbrough–Portsmouth 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
Stoke City–Blackburn Rovers 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
Altach–Grazer AK 1–0
Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Beveren–Kortrijk 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos a 74. percben állt be.
Lommel–FC Bruges U23 0–1
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 62. percben lecserélték.
FC Bruges U23: Ostoici Stefant nem nevezték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Toronto FC–Cincinnati 1–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a meccset.
Inter Miami–New York Red Bulls 2–2
Inter Miami: Pintér Dánielt a szünetben, 1–1-es állásnál cserélték be.
IZRAEL
Ligat Ha'al
Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv 0–0
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk kezdett, a 71. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Radomiak Radom 1–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 73. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Heidenheim–Union Berlin 3–1
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 70. percben lecserélték.
RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 1–0
RB Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.
Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült, nem nevezték.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–1. FC Kaiserslautern 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Santa Clara–Rio Ave 0–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás végigjátszotta a meccset, az 50. percben gólt szerzett, a 70.-ben sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi–Steaua Bucuresti 2–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Livingston 3–2
Dundee United: Keresztes Krisztián a 62. percben lépett pályára, a 75. percben gólt szerzett.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóházi rájátszás
Zólyombrézó–Zsolna 1–5
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 55. percben gólpasszt adott, az 57.-ben lecserélték.
MONACObet Liga (II. osztály)
Somorja–Besztercebánya 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a meccset.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta–Jadran Dekani 3–0
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron is kezdő volt. Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült.
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Austria Wien–Rapid Wien 1–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Pardubice–Sigma Olomouc 2–1
Sigma: Baráth Péter kezdő volt, a 87. percben lecserélték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Columbus Crew–Orlando City 1–1
Columbus Crew: Gazdag Dániel csereként állt be a 83. percben
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Nice–Le Havre 1–1
Le Havre: Loic Nego a 86. percben csereként lépett pályára.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Heerenveen 3–0
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a meccskeretben.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Mantova 0–2
Spezia: Nagy Ádám kispados volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga2 (II. osztály)
Cádiz–Andorra 0–1
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Dunaszerdahely–Nagymihály 3–0
DAC: Tuboly Máté a 62. percben csereként lépett pályára.
Niké Liga, alsóház
Komárom–Kassa 1–2
Komárom: Szűcs Patrik a 80. percben csereként lépett pályára.
Kassa: Kovács Mátyás az 57. percben csereként lépett pályára.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kocaelispor 1–1
Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 67. percben lecserélték.
Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt a meccskeretben.
ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Jong AZ–Jong PSV
Jong AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Piast Gliwice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
14.30: Metaloglobus–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SVÉDORSZÁG
Allsvenska
19.00: Brommapojkarna–AIK
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Gaziantep
Rizespor: Mocsi Attila