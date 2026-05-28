Ismeretleneknek, családoknak is örömet szerezne a döntő megnyerésével Luis Enrique
Tudja, mi kell a sikerhez: Luis Enrique 2015-ben a Barcelona edzőjeként Bajnokok Ligáját nyert, az előző idényben pedig a PSG-t vezette Európa csúcsára. A címvédő párizsiak 56 éves spanyol szakvezetője mindenesetre tudja, kemény próbatétel előtt áll, hiszen egykori játékostársa, Mikel Arteta menedzser kiváló együttese, az Arsenal lesz az ellenfele a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntőben. A nagy mérkőzés előtt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldalának nyilatkozva a kétszeres BL-győztes tréner hangsúlyozta: a közvélekedéssel ellentétben sok mindenben hasonlít egymásra a két döntős gárda.
„Pep Guardiola felfogásából kiindulva alakította ki versenyképes csapatát Mikel Arteta, vagyis fontos számára a labdatartásra alapuló futball – vélekedett Luis Enrique. – Az Arsenal már jó ideje Európa legjobban védekező együttese, amely az idén, ugye, megnyerte a Premier League-et, sőt további versenysorozatokban is közel került a trófeához. Mi ugyanúgy szeretjük járatni a labdát és keresni a lehetőséget az ellenfél védelmének áttörésére. És persze ugyanúgy tudunk gólt szerezni rögzített játékhelyzetből. Európa jelenleg három topcsapata a PSG, a Bayern München és az Arsenal – az biztos, hogy BL-döntős ellenfelünkkel szemben máshogyan kell játszanunk és védekeznünk a tőlünk általában megszokotthoz képest.”
A tavalyi BL-arannyal már beírta nevét a francia klubfutball történelmébe, címvédés esetén pedig a sportág legnagyobbjai között emlegethetnék.
„Tavaly senki sem számított rá, hogy ennyire sikeresek leszünk, örültünk és büszkék voltunk, s ez az érzés még most is fűt minket. Megnyertük a Bajnokok Ligáját és történelmet írtunk Párizsban, de ez a fejezet már lezárult. Természetesen tovább akarjuk írni a történetet, mert hisszük, hogy még többet érhetünk el. Izgalmas és csodálatos utazás ez, különösen akkor, amikor szembesülünk azzal, mennyi embert – ismeretleneket, családokat – teszünk boldoggá a kemény munkával elért sikereinkkel. A nagyszülőkkel, a szülőkkel, a testvérekkel vagy a gyerekekkel együtt nézni a mérkőzést... Nos, ekkor szinte semmi máshoz sem hasonlítható kötődés alakulhat ki.”
Nem csoda hát, hogy izgatottan várja a Puskás Arénában rendezendő összecsapást a PSG mestere.
„Tavaly nagyobb volt a nyomás rajtunk, mert mindenki azt mondogatta: itt a döntő, és ezt nem veszíthetjük el! Most is van rajtunk teher, persze, de nem akkora, mint egy éve. Ragyogó eredményeket értünk el a BL-idényben, kiváló csapatokat ejtettünk ki, úgy érezzük, rászolgálunk a címvédésre."
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna