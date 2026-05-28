Ismeretleneknek, családoknak is örömet szerezne a döntő megnyerésével Luis Enrique

A tavalyi BL-arannyal már beírta nevét a francia klubfutball történelmébe, címvédés esetén pedig a sportág legnagyobbjai között emlegethetnék.

„Tavaly senki sem számított rá, hogy ennyire sikeresek leszünk, örültünk és büszkék voltunk, s ez az érzés még most is fűt minket. Megnyertük a Bajnokok Ligáját és történelmet írtunk Párizsban, de ez a fejezet már lezárult. Természetesen tovább akarjuk írni a történetet, mert hisszük, hogy még többet érhetünk el. Izgalmas és csodálatos utazás ez, különösen akkor, amikor szembesülünk azzal, mennyi embert – ismeretleneket, családokat – teszünk boldoggá a kemény munkával elért sikereinkkel. A nagyszülőkkel, a szülőkkel, a testvérekkel vagy a gyerekekkel együtt nézni a mérkőzést... Nos, ekkor szinte semmi máshoz sem hasonlítható kötődés alakulhat ki.”

Nem csoda hát, hogy izgatottan várja a Puskás Arénában rendezendő összecsapást a PSG mestere.

„Tavaly nagyobb volt a nyomás rajtunk, mert mindenki azt mondogatta: itt a döntő, és ezt nem veszíthetjük el! Most is van rajtunk teher, persze, de nem akkora, mint egy éve. Ragyogó eredményeket értünk el a BL-idényben, kiváló csapatokat ejtettünk ki, úgy érezzük, rászolgálunk a címvédésre."

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna