Liga 2: magyar gól és gólpassz az alsóházban

BOROS MIKLÓS
2026.04.10. 13:35
Szatmárnémeti siker Bákóban (Fotó: CSM Olimpia Satu Mare)
Az ortodox húsvét miatt már pénteken lejátszották a román másodosztály hétvégi mérkőzéseinek javát, az alsóházban pályára lépő két magyarországi játékos egyaránt főszerepet játszott csapata sikerében.

A csoportja élén álló Marosvásárhely az utolsó percben lőtt góllal győzött Jászvásáron, amelyet a félidőben becserélt Major Sámuel gólpasszából szerzett Raul Rotund. A bennmaradásért küzdő Olimpia Szatmárnémeti is idegenben nyert, a Bákó elleni első gólt a végig pályán levő Vida Krisztofer lőtte tizenegyesből – a télen igazolt támadónak ez a második gólja a Liga 2-ben. Az Olimpia azonban továbbra is kieső helyen áll, a bennmaradáshoz 6, az osztályozóhoz 4 pontos hátrányt kell ledolgoznia az utolsó négy fordulóban Újszentessel, illetve Sellenberkkel szemben.

Szombatra egyetlen felsőházi találkozó maradt, a Sepsi OSK és a Steaua 11.30-kor kezdődő rangadóján azonban nem lesz magyar összecsapás, mivel a szentgyörgyi Sigér Dávid továbbra is sérült. A bukarestieknél viszont várhatóan ismét kezdeni fog a télen szerződtetett Huszti András.   

ROMÁN LIGA 2, ALSÓHÁZ, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Politehnica Iasi–ASA Marosvásárhely 0–1
Marosvásárhely: Major Sámuel szünetben állt be, a 90. percben gólpasszt adott, Demeter Zsombort nem nevezték
B-CSOPORT
FC Bacau–Olimpia Szatmárnémeti 1–3
Szatmárnémeti: Vida Krisztofer végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben tizenegyesből gólt szerzett

 

