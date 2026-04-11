Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Paks 0–0

Premier League: Liverpool–Fulham

2026.04.11. 18:20
Mohamed Szalah egyik utolsó gólját szerezhette az Anfield közönsége előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Fulham Premier League Kerkez Milos
Az európai kupaindulásért küzdő, nem túl jó formában lévő Liverpool a Fulhamet fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 32. fordulójának szombati játéknapján. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
Liverpool–Fulham 2–0 (2–0)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Taylor
Liverpool: Mamardasvili – Frimpong (J. Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, C. Jones (Gravenberch, a szünetben) – Szalah, Wirtz (Isak, 68.), Ngumoha (A. Mac Allister, 69.) – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Fulham: Leno – Castagne, Andersen, Bassey, A. Robinson (Sessegnon, 69.) – Iwobi, Berge – Wilson, King (Smith Rowe, a szünetben), Bobb (Lukics, a szünetben) – Muniz. Vezetőedző: Marco Silva
Gólszerző: Ngumoha (36.), Szalah (40.)

 

Legfrissebb hírek

