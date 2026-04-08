Két gólt lőtt a PSG a Liverpoolnak, Szoboszlaiék igen nehéz helyzetből várhatják a hazai visszavágót

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) 2–0 (1–0)

Párizs, Parc des Princes. Vezette: José Sánchez (spanyol)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué (I Kang In, 78.), O. Dembélé (L. Hernandez, 88.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Liverpool: Mamardasvili – I. Konaté, Van Dijk, J. Gomez – J. Frimpong (Nyoni, 90+1.), Szoboszlai (C. Jones, 78.), Gravenberch, A. Mac Allister, Kerkez (Robertson, 78.) – Wirtz (Gakpo, 78.), Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Doué (11.), Kvarachelia (65.)

A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik Liverpoolban.

Mindkét magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Liverpool kezdőcsapatában a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőn, de némi meglepetésre Mohamed Szalahot a kispadra nevezte Arne Slot menedzser. A „vörösök” pocsék formában utaztak a címvédő otthonába, az ezt megelőző öt tétmeccsükből csupán egyet nyertek meg, legutóbb csúnya vereséget szenvedtek az FA-kupában a Manchester City otthonában. A szurkolók rengeteg jogos kritikával illették a csapatot (főleg a játékosok hozzáállásával kapcsolatban), s olyan híreket is lehetett olvasni, hogy egy esetleges nagy különbségű párizsi vereség (és Bajnokok Ligája-kiesés) után már az idény vége előtt megköszönhetik Arne Slot munkáját.

A holland szakember váratlant húzott: 5–3–2-es hadrendben küldte pályára csapatát, Kerkez Milos a jobb, Jeremie Frimpong a bal szélen játszott, Joe Gomez pedig Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mellett kapott lehetőséget a védelemben. Szoboszlai Dominik Hugo Ekitikével a csatársorban szerepelt, s a 10. percben legelölről ért vissza, majd bravúrosan blokkolta Désiré Doué lövését. Egy perc múlva ismét a fiatal francia szélső lőtt, ám most szerencséje volt, és a blokkolni igyekvő Ryan Gravenberch sarkáról pattant a labda Giorgi Mamardasvili fölött a kapuba. Gyorsan vezetést szerzett a PSG, a Liverpool teljesen megzavarodott, a saját térfeléről sem tudta kihozni a labdát. Désiré Doué közel járt a duplához, de Giorgi Mamardasvili szépen védett, ahogy Hvicsa Kvarachelia próbálkozása után is. Aztán Kerkez Milos hibázott hatalmasat, miután odaajándékozta a labdát Kvaracheliának, aki az oldalhálóba bombázott. A szünet előtt a két exleverkuseni, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong játszott össze szépen, a holland kissé éles szögből lőtt mellé. Ousmane Dembélé is növelhette volna csapata előnyét, ám a vendégek kapusának kezébe gurított. Az első félidőben hatalmas volt a különbség a két csapat között, a PSG négyszer, a Liverpool egyszer sem találta el a kaput.

Doué korán vezetést szerzett a PSG-nek (Fotó: Getty Images)

A fordulás után sem javult fel igazán a „vörösök” játéka, az történt a pályán, amit a franciák akartak, de nem tudtak annyi helyzetet kidolgozni, mint az első játékrészben. Aztán Joao Neves ugratta ki csodálatosan Hvicsa Kvaracheliát, a grúz elvitte honfitársa, Giorgi Mamardasvili mellett a labdát, majd az üres kapuba passzolt. Úgy tűnt, a teljes párharcot eldönti a PSG, mivel José Sánchez játékvezető Ibrahima Konaté Warren Zaire-Emeryvel szembeni belépője után tizenegyest ítélt a franciáknak, azonban videózást követően visszavonta ítéletét. Dembélé később még eltalálta a kapufát, és nem csak ebből a helyzetből szerezhette volna meg harmadik gólját a párizsi együttes.

A szörnyű formában lévő Liverpool egymás után harmadik tétmérkőzését veszítette el, a látottak alapján megérdemelten nyert a címvédő Paris Saint-Germain, s nehéz elképzelni, hogy a súlytalannak tűnő angol csapat jövő héten hazai pályán le tudja dolgozni hátrányát. 2–0