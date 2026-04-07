Szabó Levente gólja ellenére kikapott a Zaglebie Lubin – videó

A liga honlapja szerint a kétszeres válogatott középcsatár kezdő volt, az 52. percben egy beadást követően öt méterről fejelt a hálóba, majd a 66. percben lecserélték. Csapata szinte a teljes második félidőt emberhátrányban töltötte – a korábban a Ferencváros színeiben szereplő – Michal Nalepa kiállítása miatt.

Szabó Levente január végén igazolt a német másodosztályú Eintracht Braunschweigtől a lengyel élvonalba, ahol második alkalommal volt eredményes. A Lubin sorozatban harmadszor kapott ki, de így is a tabella negyedik helyén áll, és hátránya csupán négy pont a listavezető Lech Poznannal szemben.

SZABÓ LEVENTE GÓLJA

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Arka Gdynia–Zaglebie Lubin 3–1

Zaglebie: Szabó Levente kezdett, az 52. percben ő szerezte csapata gólját, majd a 66. percben lecserélték