Szabó Levente gólja ellenére kikapott a Zaglebie Lubin – videó

2026.04.07. 21:27
Szabó Levente a második gólját szerezte lengyel csapatában (Fotó: Imago Images, archív)
Szabó Levente légiósok lengyel labdarúgás Zaglebie Lubin
Szabó Levente gólja ellenére a Zaglebie Lubin 3–1-re kikapott az Arka Gdynia otthonában a lengyel labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának keddi játéknapján.

A liga honlapja szerint a kétszeres válogatott középcsatár kezdő volt, az 52. percben egy beadást követően öt méterről fejelt a hálóba, majd a 66. percben lecserélték. Csapata szinte a teljes második félidőt emberhátrányban töltötte – a korábban a Ferencváros színeiben szereplő – Michal Nalepa kiállítása miatt.

Szabó Levente január végén igazolt a német másodosztályú Eintracht Braunschweigtől a lengyel élvonalba, ahol második alkalommal volt eredményes. A Lubin sorozatban harmadszor kapott ki, de így is a tabella negyedik helyén áll, és hátránya csupán négy pont a listavezető Lech Poznannal szemben.

SZABÓ LEVENTE GÓLJA

Arka Gdynia 2-[1] Zagłębie Lubin - Levente Szabó 52' (Ekstraklasa)
Arka Gdynia–Zaglebie Lubin 3–1
Zaglebie: Szabó Levente kezdett, az 52. percben ő szerezte csapata gólját, majd a 66. percben lecserélték

 

