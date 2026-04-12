Tovább száguld a Kassa, bajban a Komárom

A kassaiakra szerdán a Szlovák Kupa elődöntőjének visszavágója vár, így több kulcsember is a kispadon kezdett, köztük Kovács Mátyás. Peter Cernák vezetőedző ezúttal azoknak a játékosoknak adott lehetőséget, akik az előző fordulóban kevesebb szerepet kaptak. Ennek ellenére a vendégek remekül kezdtek a gyenge minőségű aranyosmaróti pályán. Előbb Karlo Miljanic emelte ügyesen a labdát a kapuba, majd nem sokkal később Vladimir Perisics fejjel volt eredményes.

A kezdeti sokk után fokozatosan magára talált a KFC: Christian Bayemi lövése a lécen csattant. A másik oldalon Filip Dlubác kapus bravúrjaira volt szükség, hogy a hazaiak meccsben maradjanak. Közvetlenül a szünet előtt Dominik Zák szépített, visszahozva a reményt a komáromiak számára.

A második félidő elején Bayemi, majd a túloldalon Filip Lichy is nagy helyzeteket hagyott ki, a komáromi támadó pedig ismét a kapufát találta el. A hazaiak nyomtak, sorra vezették a támadásokat, többször is veszélyesen pattogott a labda a kassai kapu előtt, de az egyenlítés nem jött össze. A vendégek ugyan kihagytak néhány ígéretes lehetőséget, de ez nem bosszulta meg magát: a Kassa továbbra is veretlen, immár 15 tétmérkőzés óta, és biztos bennmaradó.

A másik oldalon a Komárom sorozatban harmadszor szenvedett vereséget, 2026-ban csak egyszer győzött. Ugyan maradt a 10. helyen, de az utolsó Eperjes előtt már csak három pont az előnye.

NIKÉ LIGA

Alsóház, 5. forduló

Komárom–Kassa 1–2

Komárom: Szűcs Patrik a 80. perctől játszott

Kassa: Kovács Mátyás az 57. percben lépett pályára