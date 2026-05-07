NB I: kisvárdai és újpesti távozók nyitották meg a nyári piacot – körkép

EDDIG TÖRTÉNT

A keretben történő nyári változások bejelentését a Kisvárda kezdte meg, a bosnyák Branimir Cipetic, Aleksandar Jovicic kettős már a 32. forduló előtt távozott a klubtól. Az Újpestnél pedig a Ferencváros elleni derbin búcsúzott el a szurkolóktól három légiós: az egyaránt grúz Giorgi Beridze és Davit Koburi, valamint a szlovén Milan Tucic. Az MTK-nál a pályafutását befejező Németh Krisztián köszönt el a drukkerektől, miközben, mint arról már beszámoltunk, a kék-fehéreknél már szinte biztosra vehető a paksi Hinora Kristóf érkezése, és megtartanák a Diósgyőrtől kölcsönvett Jurek Gábort is. Az ETO-val kapcsolatban pedig a Nemzeti Sport Online-on számoltunk be arról, hogy a klub érvényesíti a Schön Szabolcs kölcsönszerződésében szereplő kivásárlási opciót, míg Olekszandr Piscsuk átigazolása ügyében már megszületett a megállapodás a spanyol élvonalbeli Gironával.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők:–

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Batai Tamás (DEAC), Shedrach Kaye (nigériai, Karcag), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (DEAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza), Szendrei Ákos (Paks), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium), Komáromi György (Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Batik Bence (lejár a szerződése), Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Schön Szabolcs (Bolton – Anglia, kölcsön után végleg), Manner Balázs (Nyíregyháza)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (DAC – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőr)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők:–

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők:–

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafok), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécske), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcag)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: ?

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Pintér Filip (Vasas), Szabó Szilárd (Ferencváros)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Martin Chlumecky (cseh, lejár a szerződése), Kovács Marcell (lejár a szerződése), Jasmin Mesanovic (bosnyák, lejár a szerződése)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel és Zsóri Dániel (mindketten Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Kádár Tamás (lejár a szerződése), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paks), Beke Péter (Kecskemét), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (Ajka)

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, lejár a szerződése), Katona Levente, Pavlosz Korrea (ciprusi, lejár a szerződése), Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk, Manner Balázs (Debrecen, ETO, Újpest), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskemét), Győrfi Milán (Kecskemét), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőr), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hinora Kristóf (MTK)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőr), Dala Martin (Nyíregyháza), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Kerezsi Zalán (MTK), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC)

Kiszemeltek: ?

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC), Baranyai Nimród (Kazincbarcika), Dénes Adrián (BVSC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kazincbarcika), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Varga Balázs (Budafok)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Pálinkás Gergő (Kecskemét)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

