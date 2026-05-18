Heti légiósprogram: zárulnak az őszi-tavaszi bajnokságok

MÁJUS 19., KEDD
ANGLIA
Premier League
20.30: Bournemouth–Manchester City
Bournemouth: Tóth Alex
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.30: Hapoel Petah Tikva–Beitar Jerusalem
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
SZLOVÁKIA
Niké Liga, osztályozó, 1. mérkőzés
16.30: Zólyom–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
MÁJUS 20., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, negyeddöntő
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–New York City
Columbus: Gazdag Dániel
MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK
NÉMETORSZÁG
Bundesliga, osztályozó, 1. mérkőzés
20.30: Wolfsburg–Paderborn
Wolfsburg: Dárdai Bence
MÁJUS 22., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga, rájátszás a Konferencialiga-selejtezőért, 1. mérkőzés
Ried/Wolfsberg–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Nafta Lendva–Triglav
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁJUS 23., SZOMBAT
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, visszavágó
18.15: Dender–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7. helyért, visszavágó
14.00: Sigma Olomouc–Karvina
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 2.30: Chicago Fire–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.00: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Katowice
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
17.30: Jagiellonia–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
18.00: Vojvodina–Novi Pazar
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, osztályozó, visszavágó
20.30: Komárom–Zólyom
Komárom: Szűcs Patrik
MÁJUS 24., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.00: Liverpool–Brentford
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
17.00: Nottingham Forest–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
23.00: Columbus Crew–Atlanta United
Columbus: Gazdag Dániel
Hétfő, 1.00: Inter Miami–Philadelphia Union
Miami: Pintér Dániel
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
18.30: FC Andorra–Ceuta
Andorra: Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Hammarby–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
19.30: Radnicski Nis–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
19.30: Novi Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
MÁJUS 25., HÉTFŐ
AUSZTRIA
Bundesliga, rájátszás a Konferencialiga-selejtezőért, visszavágó
Rapid Wien–Ried/Wolfsberg
Rapid: Bolla Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Bundesliga, osztályozó, visszavágó
20.30: Paderborn–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence