Heti légiósprogram: zárulnak az őszi-tavaszi bajnokságok

2026.05.18. 16:43
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 MÁJUS 19., KEDD 

ANGLIA
Premier League
20.30: Bournemouth–Manchester City
Bournemouth: Tóth Alex

IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.30: Hapoel Petah Tikva–Beitar Jerusalem
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

SZLOVÁKIA
Niké Liga, osztályozó, 1. mérkőzés
16.30: Zólyom–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik

 

 MÁJUS 20., SZERDA 

EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, negyeddöntő
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–New York City
Columbus: Gazdag Dániel

 

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

NÉMETORSZÁG
Bundesliga, osztályozó, 1. mérkőzés
20.30: Wolfsburg–Paderborn
Wolfsburg: Dárdai Bence

 

MÁJUS 22., PÉNTEK

AUSZTRIA
Bundesliga, rájátszás a Konferencialiga-selejtezőért, 1. mérkőzés
Ried/Wolfsberg–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Nafta Lendva–Triglav
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes NoelNémeth Ervin

 

MÁJUS 23., SZOMBAT 

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, visszavágó
18.15: Dender–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán

CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7. helyért, visszavágó
14.00: Sigma Olomouc–Karvina
Sigma: Baráth Péter

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 2.30: Chicago Fire–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel

IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.00: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Katowice
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
17.30Jagiellonia–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente

SZERBIA
Szuperliga, felsőház
18.00: Vojvodina–Novi Pazar
Vojvodina: Szűcs Kornél

SZLOVÁKIA
Niké Liga, osztályozó, visszavágó
20.30: Komárom–Zólyom
Komárom: Szűcs Patrik

 

MÁJUS 24., VASÁRNAP

ANGLIA
Premier League
17.00: Liverpool–Brentford
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
17.00: Nottingham Forest–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
23.00: Columbus Crew–Atlanta United
Columbus: Gazdag Dániel
Hétfő, 1.00: Inter Miami–Philadelphia Union
Miami: Pintér Dániel

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
18.30: FC Andorra–Ceuta
Andorra: Yaakobishvili Áron

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Hammarby–AIK
AIK: Csongvai Áron

SZERBIA
Szuperliga, alsóház
19.30: Radnicski Nis–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
19.30: Novi Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

 

MÁJUS 25., HÉTFŐ

AUSZTRIA
Bundesliga, rájátszás a Konferencialiga-selejtezőért, visszavágó
Rapid Wien–Ried/Wolfsberg
Rapid: Bolla Bendegúz

NÉMETORSZÁG
Bundesliga, osztályozó, visszavágó
20.30: Paderborn–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

 

