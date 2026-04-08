Fájó vereséggel zárta az alapszakaszt a Topolya

SZUPERLIGA

30. FORDULÓ

Topolya–IMT Novi Beograd 1–3 (0–0)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Minakovics

Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, V. Krsztics, Satara, Roux (Todoroszki, 56.) – A. Petrovics, Radin (Sz. Mladenovics, a szünetben) – Boszics, Miloszavics (Szavics, 72.), Urosevics (Dimoszki, 72.) – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics

IMT: Csancsarevics – Casas (Glisics, 90+3.), Sapics, V. Jovanovics, Martos – Zsagar (N. Krsztics, 74.), Novicsics, Boulaya (Sissako, 86.), Karamoko (Kiankaulua, 74.) – C. Keita (Lebi, 86.), Tiendrebego. Vezetőedző: Zoran Vasziljevics

Gólszerző: Boszics (80.), ill. Novicsics (52. – 11-esből), C. Keita (57., 77.)

Gondban volt az a televíziós szerkesztő, akinek a Topolyai Sport Club és a belgrádi IMT mérkőzés első félidejének legérdekesebb jeleneteit kellett kiválogatni, ugyanis egy sárga lapon kívül (Roux a 31. percben) nem sok említésre méltó dolog történt a pályán. A második játékrész szerencsére semmiben sem hasonlított az elsőre, aminek elsősorban a vendégek örülhettek, akik három gólt is rúgtak, míg a hazaiak csak egyszer találtak be az ellenfél kapujába.

Az IMT az 52. percben Vaszilije Novicsics magabiztos tizenegyesével szerezte meg a vezetést, miután a videóbíró jelezte, Milos Satara szabálytalanul, kézzel ért a labdához a saját tizenhatosán belül. Öt perccel később a topolyai védők katasztrofális helyezkedését használták ki a vendégek: Sankara Karamoko középre ívelését Charly Keita mellel maga elé tette, majd jobb külsővel védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A 77. percben háromgólosra növelték előnyüket a vendégek, miután Nikola Krsztics a jobb oldalról a másik oldalon érkező Keita fejére rajzolt egy beívelést, a francia légiós bólintása után a labda a bal kapufáról pattant a gólvonal mögé. Az 1–3-as végeredményt Radivoj Boszics állította be a 80. percben, miután a csereként beállt Andrej Todoroszki passzát lőtte közelről a kapuba.

Ezek után a Topolyának az alsóházban folytatódik a hét fordulóból álló rájátszás: a TSC maradt 34 pontos, és a forduló további meccseitől függ, hogy hányadik helyen zárja az alapszakaszt.