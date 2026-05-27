Válogatott: Szoboszlaiék a jövő héten csatlakoznak

Marco Rossi szövetségi kapitány 29 játékosnak küldött meghívót a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre, akik közül Schön Szabolcs sérülés miatt nem lesz a keret tagja. A felkészülés kezdéseként a kerettagok a héten kedden, szerdán és csütörtökön, három csoportra osztva, fizikai felméréseken vesznek részt.

Az MLSZ keddi tájékoztatójából az is kiderül, hogy a válogatott keret tagjai közül később csatlakozik a csapathoz a hétfőn még bajnokin játszó Bolla Bendegúz, továbbá jövő hétfőn érkezik meg a Liverpool három légiósa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik, valamint az AFC Bournemouth középpályása, Tóth Alex.

A MAGYAR VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen