Videó: VAR-ozás után adták meg Mocsi gólját, simán nyert a Rizespor
A Rizespor 4–1-re nyert odahaza a Samsunspor ellen a török futballélvonal (Süper Lig) 27. fordulójából elhalasztott meccsen.
A hazaiak második gólját Mocsi Attila szerezte, aki Qazim Laci lövésébe tette bele a lábát – a gólt elsőre nem adták meg les címén, de a VAR-vizsgálat a magyar védőnek adott igazat.
SÜPER LIG
27. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Rizespor–Samsunspor 4–1 (L. Augusto 39., 50., Mocsi 43., Laci 45+3., ill. Ndiaye 90+3.)
