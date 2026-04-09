Videó: VAR-ozás után adták meg Mocsi gólját, simán nyert a Rizespor

M. B.M. B.
2026.04.09. 23:22
Fotó: FB/Caykur Rizespor
Mocsi Attila Samsunspor Süper Lig Rizespor
A Rizespor 4–1-re nyert odahaza a Samsunspor ellen a török futballélvonal (Süper Lig) 27. fordulójából elhalasztott meccsen.

A hazaiak második gólját Mocsi Attila szerezte, aki Qazim Laci lövésébe tette bele a lábát – a gólt elsőre nem adták meg les címén, de a VAR-vizsgálat a magyar védőnek adott igazat.

SÜPER LIG
27. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Rizespor–Samsunspor 4–1 (L. Augusto 39., 50., Mocsi 43., Laci 45+3., ill. Ndiaye 90+3.)

 

Mocsi Attila Samsunspor Süper Lig Rizespor
Legfrissebb hírek

Mocsi Attila akár már a télen csapatot válthat

Légiósok
2026.01.06. 17:46

Sallai Rolandék magabiztos győzelmet arattak Szalai Attiláék felett – videó

Légiósok
2025.12.21. 20:06

Szombaton debütál Mocsi Attila csapatának új vezetőedzője

Minden más foci
2025.12.04. 13:37

Rizespor: lemondott Mocsi Attila csapatának az edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.12.01. 10:35

Ötvös és Mocsi visszakerült az írek elleni meccskeretbe, Bárány nem

Magyar válogatott
2025.11.16. 01:24

Vb-selejtező: Mocsi, Ötvös és Bárány nem játszik az örmények ellen

Magyar válogatott
2025.11.13. 11:08

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
2025.11.06. 09:54

Mocsi Attila góljával nyert a Rizespor a török bajnokságban – videó

Minden más foci
2025.11.03. 20:03
Ezek is érdekelhetik