653 gól, 623 sárga lap, jubileumok, klubrekordokok és egy kapusgól – a BL-idény számokban

500. Korábban csak a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München, a Manchester United és a Benfica voltak azok, akik 500 gólt szereztek az európai kupaporondon. Hozzájuk csatlakozott az alapszakasz ötödik fordulójában a Liverpool és a Juventus is.

487. Az alapszakaszban 487 gól született, ami 3.39-es átlagot jelent. A korábbi gólátlaggal összehasonlítva látható, hogy az egyenes kieséses szakasz gólátlaga felülmúlta az alapszakaszét.

250. A Galatasaray 5–2-re legyőzte a Juventust a rájátszás odavágóján. Ez volt a török csapat 200. meccse és itt született meg az isztambuliak 250. gólja az európai kupaporondon, mindkettő adat a legtöbb a török klubokat tekintve.

Sallai Roland (jobbra) a Juventus ellen is kezdő volt (Fotó: Getty Images)

200. A Real Madrid a Marseille elleni egygólos hazai sikerrel kezdte az alapszakaszt. Ez volt a madridiak 200. győzelme a Bajnokok Ligájában, ami természetesen legtöbb a sorozat történelmében. Emellett a királyiak érték el először a 700 gólos határt is.

121. Marquinhos a Bayern München elleni visszavágón a 121. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel neki van a legtöbb meccse a BL-ben a brazil játékosok közül. A korábbi rekordot Roberto Carlos tartotta (120).

104. A Paris Saint-Germain sorozatban 104 mérkőzést lejátszott a Bajnokok Ligájában anélkül, hogy 0–0-s eredmény született volna. A sorozat az alapszakasz hatodik fordulójában az Athletic Bilbao ellen szakadt meg.

98. A csoportkör utolsó fordulójában Anatolij Trubin a 98. percben fejelt gólt a Real Madrid kapujába, aminek köszönhetően a Benfica bejutott a rájátszásba. Ő volt a BL-történelem ötödik kapus gólszerzője.

80. Vinícius Júnior (25 év és 248 nap) lett a legfiatalabb játékos, aki először elérte a 80 Bajnokok Ligája-mérkőzéses határt, megdöntve ezzel Kylian Mbappé 26 éves és 33 napos rekordját.

77. Luis Enrique mindössze 77. mérkőzésén szerezte meg 50. Bajnokok Ligája-győzelmét edzőként, ezzel gyorsabban érte el ezt a mérföldkövet, mint bármelyik elődje. A rekordot korábban Pep Guardiola tartotta, akinek 79. Mérkőzés kellett az ötvenedik sikerhez.

71. Az alapszakasz harmadik fordulója volt minden idők leggólgazdagabbja a Bajnokok Ligájában. A 18 mérkőzésen összesen 71 gól született. Három gól nélküli döntetlen mellett a PSG kilencgólos meccsen verte a Leverkusent, a PSV nyolcgóloson a Napolit, a Barcelona hétgóloson az Olympiakoszt, a Dortmund, a Liverpool és a Chelsea meccsén pedig 6-6 gól született.

66. Legutóbb 66 éve, az 1959–1960-as idényben volt egy UEFA versenysorozat elődöntőjében kilenc gól. Akkor a Frankfurt győzte le 6-3-ra a Rangerst, most a PSG múlta felül 5-4-re a Bayernt. Ez volt egyébként a párizsiak 100. BL-győzelme.

60.6. A Barcelona az egész idényben átlagosan 60.6 százalékos labdabirtoklási arányt ért el, ami a legmagasabb a 36 klub közül.

50. Mohamed Szalah utolsó liverpooli idényében első afrikaiként elérte az 50 Bajnokok Ligája-gólos mérföldkövet.

Mohamed Szalah három gólt szerzett az idényben, Szoboszlai Dominik pedig ötöt (Fotó: Getty Images)

49. Elérte az ötven gólt Erling Haaland is. A norvégnak mindössze 49 meccsre volt ehhez szüksége, ennél senkinek se kellett kevesebb a Bajnokok Ligájában. A korábbi rekorder Ruud van Nistelrooy volt 62 meccsel.

43. A sorozat történelmében most először fordult elő, hogy két különböző csapat is elérte a negyven lőtt gólos határt. A Bayern München 43-zal zárt, míg a PSG 44-ről várhatja a döntőt.

40. Robert Lewandowski a nyolcadik fordulóban betalált a Köbenhavn kapujába. A Barcelona támadójának a dán volt a negyvenedik klub, amely ellen betalált, ezzel egalizálta Lionel Messi rekordját.

38. Az eddigi mérkőzéseken 38 piros lapot mutattak fel a játékvezetők. 13 csapat – köztük az egyik döntős Arsenal – nem kapott piros lapot, további 13 egyszer játszott emberhátrányban. A lista másik végén a Real Madrid áll, amelynek a játékosait ötször is kiállították.