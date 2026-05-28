653 gól, 623 sárga lap, jubileumok, klubrekordokok és egy kapusgól – a BL-idény számokban
81 365. Az ESPN szerint a legnagyobb nézőszám a Dortmund–Athletic Bilbao mérkőzésen volt, 81 365 néző látogatott ki a Signal Iduna Parkba.
44 074. Az átlagos nézőszám pedig negyvenezer fő fölött volt.
5109. A legkevesebb szurkoló az idényben a Pafosz–Slavia Praha alapszakasz-mérkőzésen volt.
653. Az alapszakaszban és az egyenes kiesés szakaszban a döntőig bezáróan 653 gólt láthattunk, ami 3.48 gól/meccses átlagot jelent. Három meccsen is kilenc (Bayer Leverkusen–PSG, Barcelona–Newcastle, PSG–Bayern), míg három találkozón nyolc gól esett (Juventus–Dortmund, PSV–Napoli, PSG–Tottenham).
623. Az eddigi mérkőzéseken összesen 718 sárga lapos figyelmeztetést osztottak ki a játékvezetők. A legkevesebbet a Frankfurt (8), a Napoli (10) és a Qarabag (10) kapta, míg a lista másik végén a két madridi csapat áll: a Real Madrid játékosai 28, míg Atlético Madrid játékosai 27-szer részesültek figyelmeztetésben.
500. Korábban csak a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München, a Manchester United és a Benfica voltak azok, akik 500 gólt szereztek az európai kupaporondon. Hozzájuk csatlakozott az alapszakasz ötödik fordulójában a Liverpool és a Juventus is.
487. Az alapszakaszban 487 gól született, ami 3.39-es átlagot jelent. A korábbi gólátlaggal összehasonlítva látható, hogy az egyenes kieséses szakasz gólátlaga felülmúlta az alapszakaszét.
250. A Galatasaray 5–2-re legyőzte a Juventust a rájátszás odavágóján. Ez volt a török csapat 200. meccse és itt született meg az isztambuliak 250. gólja az európai kupaporondon, mindkettő adat a legtöbb a török klubokat tekintve.
200. A Real Madrid a Marseille elleni egygólos hazai sikerrel kezdte az alapszakaszt. Ez volt a madridiak 200. győzelme a Bajnokok Ligájában, ami természetesen legtöbb a sorozat történelmében. Emellett a királyiak érték el először a 700 gólos határt is.
121. Marquinhos a Bayern München elleni visszavágón a 121. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel neki van a legtöbb meccse a BL-ben a brazil játékosok közül. A korábbi rekordot Roberto Carlos tartotta (120).
104. A Paris Saint-Germain sorozatban 104 mérkőzést lejátszott a Bajnokok Ligájában anélkül, hogy 0–0-s eredmény született volna. A sorozat az alapszakasz hatodik fordulójában az Athletic Bilbao ellen szakadt meg.
98. A csoportkör utolsó fordulójában Anatolij Trubin a 98. percben fejelt gólt a Real Madrid kapujába, aminek köszönhetően a Benfica bejutott a rájátszásba. Ő volt a BL-történelem ötödik kapus gólszerzője.
80. Vinícius Júnior (25 év és 248 nap) lett a legfiatalabb játékos, aki először elérte a 80 Bajnokok Ligája-mérkőzéses határt, megdöntve ezzel Kylian Mbappé 26 éves és 33 napos rekordját.
77. Luis Enrique mindössze 77. mérkőzésén szerezte meg 50. Bajnokok Ligája-győzelmét edzőként, ezzel gyorsabban érte el ezt a mérföldkövet, mint bármelyik elődje. A rekordot korábban Pep Guardiola tartotta, akinek 79. Mérkőzés kellett az ötvenedik sikerhez.
71. Az alapszakasz harmadik fordulója volt minden idők leggólgazdagabbja a Bajnokok Ligájában. A 18 mérkőzésen összesen 71 gól született. Három gól nélküli döntetlen mellett a PSG kilencgólos meccsen verte a Leverkusent, a PSV nyolcgóloson a Napolit, a Barcelona hétgóloson az Olympiakoszt, a Dortmund, a Liverpool és a Chelsea meccsén pedig 6-6 gól született.
66. Legutóbb 66 éve, az 1959–1960-as idényben volt egy UEFA versenysorozat elődöntőjében kilenc gól. Akkor a Frankfurt győzte le 6-3-ra a Rangerst, most a PSG múlta felül 5-4-re a Bayernt. Ez volt egyébként a párizsiak 100. BL-győzelme.
60.6. A Barcelona az egész idényben átlagosan 60.6 százalékos labdabirtoklási arányt ért el, ami a legmagasabb a 36 klub közül.
50. Mohamed Szalah utolsó liverpooli idényében első afrikaiként elérte az 50 Bajnokok Ligája-gólos mérföldkövet.
49. Elérte az ötven gólt Erling Haaland is. A norvégnak mindössze 49 meccsre volt ehhez szüksége, ennél senkinek se kellett kevesebb a Bajnokok Ligájában. A korábbi rekorder Ruud van Nistelrooy volt 62 meccsel.
43. A sorozat történelmében most először fordult elő, hogy két különböző csapat is elérte a negyven lőtt gólos határt. A Bayern München 43-zal zárt, míg a PSG 44-ről várhatja a döntőt.
40. Robert Lewandowski a nyolcadik fordulóban betalált a Köbenhavn kapujába. A Barcelona támadójának a dán volt a negyvenedik klub, amely ellen betalált, ezzel egalizálta Lionel Messi rekordját.
38. Az eddigi mérkőzéseken 38 piros lapot mutattak fel a játékvezetők. 13 csapat – köztük az egyik döntős Arsenal – nem kapott piros lapot, további 13 egyszer játszott emberhátrányban. A lista másik végén a Real Madrid áll, amelynek a játékosait ötször is kiállították.
37. Az utolsó barcelonai idényében egy másik rekordot is megdöntött Robert Lewandowski. A Newcastle elleni góljának köszönhetően ő lett a legidősebb játékos (37 év, 209 nap), aki betalál a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában.
34. Ahogy korábban említettük, a Real Madrid már több mint 700 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában. A leggyorsabb Arda Güler nevéhez fűződik, aki mindössze 34 másodperc elteltével szerzett vezetést a Bayern München elleni visszavágón.
31. A Bruges 31 alkalommal játszott spanyol csapat ellen az európai kupaporondon, de a Barcelona ellen szerzett először három gólt.
30. A Bayern München és a Real Madrid 29. és 30. alkalommal mérkőzött meg egymással az európai kupaporondon. Ennél többször semelyik két csapat nem csapott össze. A két csapat egymás elleni mérlege teljesen kiegyenlített, mindkét együttes 13-szor nyert négy döntetlen mellett.
24. Jordan Larsson szeptember 18-án, a Leverkusen ellen szerezte első gólját a Bajnokok Ligájában a Koppenhága színeiben – pontosan 24 évvel azután, hogy édesapja, Henrik megszerezte az első csoportkörbeli gólját a Celtic színeiben.
22. A Bayern München a Chelsea elleni 3–1-es sikerrel rajtolt, ez volt sorozatban a 22. BL-idény, amelyet győzelemmel kezdtek a bajorok.
19. Lamine Yamal 19 éves kora előtt több gólt szerzett (11), mint bármelyik másik játékos a bajnokság történetében – a rekordot korábban Kylian Mbappé (10) tartotta. Yamal (18 év, 240 nap) egyben a bajnokság legfiatalabb játékosa lett, aki 30-szor is pályára lépett a BL-ben, ezzel megdöntötte Warren Zaire-Emery korábbi rekordját, aki 19 évesen és 227 naposan érte el ezt a mérföldkövet.
17. Eddig 17-szer került legalább kétgólos hátrányba egy olasz együttes német ellen egy UEFA-versenysorozatban. Eddig minden alkalommal kiesett az olasz csapat, a rossz szériát azonban az Atalanta a Dortmund elleni sikerrel megszakította.
15. A 4. fordulóban az Arsenal játékosa, Max Dowman lett a Bajnokok Ligájában pályára lépő legfiatalabb játékos: az angol 15 évesen és 308 naposan debütált.
A 7. fordulóban Robert Lewandowski a Slavia Praha ellen szerzett góljával immár 15. egymást követő idényben is gólt szerzett a sorozatban.
14. Az Arsenal lett az első csapat, amely veretlenül zárta egy Bajnokok Ligája-idény első 14 mérkőzését.
13. Kylian Mbappé 13 góllal végzett az alapszakasz gólkirályaként, megdöntve ezzel Cristiano Ronaldo 2015-2016-ban felállított, 11 gólos rekordját. Igaz, a portugálnak hat mérkőzéses csoportkör állt rendelkezésre.
10. A Chelsea ellen nyolcaddöntőn betalált Senny Mayulu is. Ő volt a tizedik párizsi cserejátékos, aki eredményes volt, amivel a PSG megdöntötte a Kaiserslautern 1998-1999-es idényben felállított rekordját.
8. A harmadik fordulóban a Barcelona 6-1-re verte az Olympiakoszt, így 2017 óta, azaz nyolc év elteltével először szerzett hat gólt a Bajnokok Ligájában.
6. Kylian Mbappé az ötödik fordulóban megszerezte a Bajnokok Ligája történetének második leggyorsabb mesterhármasát. A világbajnok francia támadó hat perc 42 másodperc alatt szerzett három gólt, ebben a tekintetben csak Mohamed Szalah előzi meg, aki 2022-ben hat perc 12 másodperc alatt lőtt háromszor a Rangers kapujába.
4. Négy újoncot avatott idén a Bajnokok Ligája. Először került csoportkörbe/alapszakaszba a norvég Bodö/Glimt, a kazah Kairat Almaty, a belga Union SG és a ciprusi Pafosz.
1. A Bodö/Glimt lett az első norvég klub, amely megnyert egy mérkőzést a BL egyenes kiesés szakaszában. A Qarabag pedig az első azerbajdzsáni csapat lett, amely győzelmet aratott a BL alapszakaszában.