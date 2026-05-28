Vb 2026: kémkedés? Drónvédelem mellett edzenek az angolok

A GB News jelentése szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. Az edzések során úgynevezett „vadászdrónokat” használnak majd, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni.

Az angolok lépése összefügg azzal az aggodalommal, amelyet egy futballkémkedési ügy váltott ki. A hónap közepén a Southampton együttesét kizárták az angol másodosztály rájátszásából, miután a klub elismerte, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Middlesbrough edzésein jogosulatlanul felvételeket készítettek. A Southamptonnak nem ez volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is hasonlóképpen kémkedett.

A német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel irányította angol válogatottnak a június 11. és július 19. között zajló vb-n Kansas Cityben lesz a bázisa. Az együttes a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama nemzeti csapatával találkozik.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)