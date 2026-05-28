Vb 2026: kémkedés? Drónvédelem mellett edzenek az angolok

2026.05.28. 12:17
Thomas Tuchel magyaráz játékosainak egy felkészülési mérkőzésen márciusban (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt.

A GB News jelentése szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. Az edzések során úgynevezett „vadászdrónokat” használnak majd, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni.

Az angolok lépése összefügg azzal az aggodalommal, amelyet egy futballkémkedési ügy váltott ki. A hónap közepén a Southampton együttesét kizárták az angol másodosztály rájátszásából, miután a klub elismerte, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Middlesbrough edzésein jogosulatlanul felvételeket készítettek. A Southamptonnak nem ez volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is hasonlóképpen kémkedett.

A német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel irányította angol válogatottnak a június 11. és július 19. között zajló vb-n Kansas Cityben lesz a bázisa. Az együttes a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama nemzeti csapatával találkozik.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
