Rangadót nyert Dortmundban a Leverkusen; kiharcolta a győzelmet az RB Leipzig

A BVB játszott fölényben, mégis a szünet előtt a Leverkusen került előnybe. Robert Andrich szerzett labdát, majd 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Dortmund nyomott a szünet után, Serhou Guirassy a lécet is eltalálta, de egyenlíteni nem sikerült. 0–1

Mathias Honsak a 9. percben a léc alá belsőzött, majd a 36. percben ismét közelről vette be a berliniek kapuját. Schäfer András a 70. percben hagyta el a pályát, így már nem volt a játéktéren, amikor Leopold Querfeld a jobb felsőbe vágta a labdát, s ezzel szépített. Viszont Budu Zivzivadze aztán eldöntötte a három pont sorsát, a volt újpesti, mezőkövesdi és fehérvári csatár szépen kilőtte a bal felsőt. 3–1

Sok helyzetet dolgozott ki a lipcsei csapat, az ellenfél kapusa, Moritz Nicolas 11 védést mutatott be, illetve David Raum a kapufát találta el. Aztán nagy nehezen megszerezte a vezető (és végül győztes) gólt a vendéglátó, Yan Diomande 13 méterről kilőtte a kapu bal oldalát. 1–0

Az első félidő közepén Oscar Höjlund 21 méterről lőtt kapufás gólt, majd bő 10 perc múlva Arnaud Kalimuendo egy kipattanót értékesített. A Wolfsburg csak a ráadásban tudott szépíteni (Dzenan Pejcinovic fejjel volt eredményes), így maradt a négypontos hátránya az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Andrich 42.)

Heidenheim–Union Berlin 3–1 (Honsak 9., 36., Zivzivadze 79., ill. Querfeld 75.)

RB Leipzig–Mönchengladbach 1–0 (Y. Diomande 81.)

Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2 (Pejcinovic 90+7., ill. O. Höjlund 21., Kalimuendo 32.)

18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Hamburger SV (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)