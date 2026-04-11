Rangadót nyert Dortmundban a Leverkusen; kiharcolta a győzelmet az RB Leipzig
A BVB játszott fölényben, mégis a szünet előtt a Leverkusen került előnybe. Robert Andrich szerzett labdát, majd 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Dortmund nyomott a szünet után, Serhou Guirassy a lécet is eltalálta, de egyenlíteni nem sikerült. 0–1
Mathias Honsak a 9. percben a léc alá belsőzött, majd a 36. percben ismét közelről vette be a berliniek kapuját. Schäfer András a 70. percben hagyta el a pályát, így már nem volt a játéktéren, amikor Leopold Querfeld a jobb felsőbe vágta a labdát, s ezzel szépített. Viszont Budu Zivzivadze aztán eldöntötte a három pont sorsát, a volt újpesti, mezőkövesdi és fehérvári csatár szépen kilőtte a bal felsőt. 3–1
Sok helyzetet dolgozott ki a lipcsei csapat, az ellenfél kapusa, Moritz Nicolas 11 védést mutatott be, illetve David Raum a kapufát találta el. Aztán nagy nehezen megszerezte a vezető (és végül győztes) gólt a vendéglátó, Yan Diomande 13 méterről kilőtte a kapu bal oldalát. 1–0
Az első félidő közepén Oscar Höjlund 21 méterről lőtt kapufás gólt, majd bő 10 perc múlva Arnaud Kalimuendo egy kipattanót értékesített. A Wolfsburg csak a ráadásban tudott szépíteni (Dzenan Pejcinovic fejjel volt eredményes), így maradt a négypontos hátránya az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. 1–2
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Andrich 42.)
Heidenheim–Union Berlin 3–1 (Honsak 9., 36., Zivzivadze 79., ill. Querfeld 75.)
RB Leipzig–Mönchengladbach 1–0 (Y. Diomande 81.)
Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2 (Pejcinovic 90+7., ill. O. Höjlund 21., Kalimuendo 32.)
Később
18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Hamburger SV (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
28
23
4
1
100–27
+73
73
|2. Borussia Dortmund
29
19
7
3
60–29
+31
64
|3. RB Leipzig
29
17
5
7
56–36
+20
56
|4. Stuttgart
28
16
5
7
56–38
+18
53
|5. Bayer Leverkusen
29
15
7
7
59–39
+20
52
|6. Hoffenheim
29
15
6
8
57–43
+14
51
|7. Eintracht Frankfurt
29
11
9
9
54–54
0
42
|8. Freiburg
28
10
7
11
42–49
–7
37
|9. Mainz
28
8
9
11
35–43
–8
33
|10. Augsburg
29
9
6
14
36–53
–17
33
|11. Union Berlin
29
8
8
13
33–50
–17
32
|12. Hamburg
28
7
10
11
32–41
–9
31
|13. Mönchengladbach
29
7
9
13
35–49
–14
30
|14. Werder Bremen
28
7
7
14
31–49
–18
28
|15. 1. FC Köln
28
6
9
13
42–50
–8
27
|16. St. Pauli
28
6
7
15
25–45
–20
25
|17. Wolfsburg
29
5
6
18
39–65
–26
21
|18. Heidenheim
29
4
7
18
32–64
–32
19