Érdi Mária: A célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk

„Elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel” – árulta el a 28 éves hajós.

Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik Eb-címe vitorlázásban – olimpiai hajóosztályban –, kettő fűződik hozzá, a másik kettő pedig Berecz Zsomborhoz.

Hihetetlennek nevezte, hogy milyen erős ellenfelekkel szemben sikerült nyernie Horvátországban, ahol négy futamban is első lett, és amerikai riválisát – mivel nyílt Eb-ről volt szó – is megelőzte. Ez az eredmény még értékesebb annak tükrében, hogy a párizsi olimpián gerincsérvvel versenyzett, azt követően pedig megműtötték.

Jelezte, a sikerben nagy szerepe van csapatának, új edzővel és gyógytornásszal készül, pozitív környezet veszi körül, ami rendkívül fontos számára.

Felidézte, a műtét után milyen fizikai és érzelmi mélypontot járt meg, aminek része volt az is, hogy korábbi edzője otthagyta.

„Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hívtam fel egy ilyen reménytelen helyzetemben, és ő küldött Budai Nikoletthez, akivel végigcsináltam a rehabot és a mai napig ő kíséri a karrieremet” – árulta el.

Érdi Mária 2023-ban világbajnok lett az ILCA (korábban Laser) hajóosztályban, majd 2024-ben megszerezte első Eb-aranyát.

„Egyértelműen az a célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk” – jelentette ki már a 2028-as olimpiára előretekintve. Ennek érdekében Los Angelesbe utazik edzőtáborozni, hogy tapasztalatokat szerezzen az ottani helyszínről.