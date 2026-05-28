Nemzeti Sportrádió

Érdi Mária: A célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.28. 14:00
null
Érdi Mária (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Nemzeti Sportrádió Érdi Mária vitorlázás
Továbbra is az a célja, hogy a világ legjobbja legyen – többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sporthíradóban.

„Elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel” – árulta el a 28 éves hajós.

Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik Eb-címe vitorlázásban – olimpiai hajóosztályban –, kettő fűződik hozzá, a másik kettő pedig Berecz Zsomborhoz.

Hihetetlennek nevezte, hogy milyen erős ellenfelekkel szemben sikerült nyernie Horvátországban, ahol négy futamban is első lett, és amerikai riválisát – mivel nyílt Eb-ről volt szó – is megelőzte. Ez az eredmény még értékesebb annak tükrében, hogy a párizsi olimpián gerincsérvvel versenyzett, azt követően pedig megműtötték.

Jelezte, a sikerben nagy szerepe van csapatának, új edzővel és gyógytornásszal készül, pozitív környezet veszi körül, ami rendkívül fontos számára.

Felidézte, a műtét után milyen fizikai és érzelmi mélypontot járt meg, aminek része volt az is, hogy korábbi edzője otthagyta.

„Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hívtam fel egy ilyen reménytelen helyzetemben, és ő küldött Budai Nikoletthez, akivel végigcsináltam a rehabot és a mai napig ő kíséri a karrieremet” – árulta el.

Érdi Mária 2023-ban világbajnok lett az ILCA (korábban Laser) hajóosztályban, majd 2024-ben megszerezte első Eb-aranyát.

„Egyértelműen az a célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk” – jelentette ki már a 2028-as olimpiára előretekintve. Ennek érdekében Los Angelesbe utazik edzőtáborozni, hogy tapasztalatokat szerezzen az ottani helyszínről.

Nemzeti Sportrádió Érdi Mária vitorlázás
Legfrissebb hírek

Érdi Mária: Pályafutásom legnagyobb mélypontján vagyok túl

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:26

Juhász Roland: A világsztároknak is nagy élmény lesz a Puskás Arénában játszani

Bajnokok Ligája
2026.05.22. 18:15

Vitorlázás: Érdi Mária aranyérmes az ILCA Európa-bajnokságon

Egyéb egyéni
2026.05.22. 16:34

Lőw Zsolt a BL-döntőről: 51:49 arányban a Paris Saint-Germaint tartom esélyesebbnek

Bajnokok Ligája
2026.05.21. 22:26

Vitorlázás: egy futamot sem tudtak rendezni csütörtökön az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.21. 20:06

Vitorlázás: Érdi Mária továbbra is az élen az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.20. 17:26

Vitorlázás: Érdi Mária az élre állt az ILCA Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.19. 18:08

Németh Krisztián: El tudom viselni, hogy csodagyerek maradok

Labdarúgó NB I
2026.05.19. 15:45
Ezek is érdekelhetik