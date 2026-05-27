Lezárult a verseny az Aranycipőért, mutatjuk a végeredményt!
Az angol válogatott csatár, Harry Kane 36 góllal, azaz 72 ponttal nyerte meg az Aranycipőt 2026-ban, mögötte a Manchester City egyik legnagyobb sztárja, Erling Haaland és a Real Madrid világbajnoka, Kylian Mbappé végzett – előbbi 27, utóbbi 25 bajnoki találatot jegyzett az idényben.
A European Sports Media (ESM) lapunknak eljuttatott levele szerint a díjat szeptemberben, legkésőbb október elején adhatják át Kane-nek ünnepélyes keretek között.
Szöllősi György: Újra lesz Ezüstcipő és Bronzcipő, a legjobb női góllövőket is díjazzuk
ARANYCIPŐ, 2025–2026
AZ ÉLCSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Harry Kane (FC Bayern München) 36 x 2 = 72 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 27 x 2 = 54 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 25 x 2 = 50 pont
4. Dion Drena Beljo (GNK Dinamo Zagreb) 31 x 1.5 = 46.5 pont
5. Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 23 x 2 = 46 pont
6. Igor Thiago (Brentford FC) 22 x 2 = 44 pont
7. Estéban Lepaul (Angers SCO/FC Stade Rennais) 21 x 2 = 42 pont
Luis Javier Suárez (Sporting Clube de Portugal) 28 x 1.5 = 42 pont
9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 x 2 = 38 pont
10. Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam) 25 x 1.5 = 37.5 pont