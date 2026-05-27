Nemzeti Sportrádió

Lezárult a verseny az Aranycipőért, mutatjuk a végeredményt!

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.27. 10:35
null
Akár egy Formula–1-es dobogó: középen a győztes Harry Kane, balra a második Erling Haaland, jobbra a harmadik Kylian Mbappé (Fotók: Getty Images)
Címkék
végeredmény Erling Haaland Kylian Mbappé Aranycipő Harry Kane
Egy keddi bosnyák bajnokival (Borac Banja Luka–Posusje) hivatalosan véget értek az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) Aranycipőjének küzdelmei a 2025–2026-os futballidényben. Ahogyan azt már az elmúlt hetekben is sejteni lehetett, a Bayern München klasszisa, Harry Kane zárt az élen.

Az angol válogatott csatár, Harry Kane 36 góllal, azaz 72 ponttal nyerte meg az Aranycipőt 2026-ban, mögötte a Manchester City egyik legnagyobb sztárja, Erling Haaland és a Real Madrid világbajnoka, Kylian Mbappé végzett – előbbi 27, utóbbi 25 bajnoki találatot jegyzett az idényben.

A European Sports Media (ESM) lapunknak eljuttatott levele szerint a díjat szeptemberben, legkésőbb október elején adhatják át Kane-nek ünnepélyes keretek között.

Minden más foci
2026.05.22. 14:36

Szöllősi György: Újra lesz Ezüstcipő és Bronzcipő, a legjobb női góllövőket is díjazzuk

A European Sports Media (ESM) elnöke szerint a szervezetnek az Aranycipő-díj megújításával kapcsolatos döntései tovább növelik a legjobb európai góllövőknek járó elismerés presztízsét.

ARANYCIPŐ, 2025–2026
AZ ÉLCSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Harry Kane (FC Bayern München) 36 x 2 = 72 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 27 x 2 = 54 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 25 x 2 = 50 pont
4. Dion Drena Beljo (GNK Dinamo Zagreb) 31 x 1.5 = 46.5 pont
5. Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 23 x 2 = 46 pont
6. Igor Thiago (Brentford FC) 22 x 2 = 44 pont
7. Estéban Lepaul (Angers SCO/FC Stade Rennais) 21 x 2 = 42 pont
Luis Javier Suárez (Sporting Clube de Portugal) 28 x 1.5 = 42 pont
9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 x 2 = 38 pont
10. Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam) 25 x 1.5 = 37.5 pont

 

végeredmény Erling Haaland Kylian Mbappé Aranycipő Harry Kane
Legfrissebb hírek

Harry Kane triplázott, hat év után újra kupagyőztes a Bayern München

Német labdarúgás
2026.05.23. 21:58

Szöllősi György: Újra lesz Ezüstcipő és Bronzcipő, a legjobb női góllövőket is díjazzuk

Minden más foci
2026.05.22. 14:36

Vb 2026: angol bajnokok és egy váratlan visszatérő a norvég keretben

Foci vb 2026
2026.05.21. 21:15

Vb 2026: Harry Kane szerint véget érhet az angolok hatvanéves sikertelensége

Foci vb 2026
2026.05.21. 11:44

Guardiola reagált az Arsenal bajnoki címére; Haaland ígéretet tett

Angol labdarúgás
2026.05.20. 10:25

Mbappé: Arbeloa azt mondta, negyedik számú támadó vagyok

Spanyol labdarúgás
2026.05.15. 09:32

Harry Kane előnye szinte már behozhatatlan az Aranycipőért folytatott versenyben

Minden más foci
2026.05.12. 10:36

Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét

Spanyol labdarúgás
2026.05.09. 12:35
Ezek is érdekelhetik