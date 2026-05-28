Hiába távozna, a Chelsea 120 millió eurót kér Enzo Fernándezért

Az Argentínával világbajnokságot nyerő, 25 éves középpályás 107 millió font fejében 2023-ban csatlakozott a londoni „kékekhez”. Eleinte szkeptikusan álltak hozzá a szurkolók, kérdőre vonták piaci értékét, de idővel bizonyította kvalitásait.

A legutóbbi idényben 15 gólt és hét gólpasszt szerzett, ezzel a teljesítménnyel a klubon belüli rangsorban Joao Pedro mögött a második helyen végzett, mint a 2025-26-os bajnokság játékosa.

A Chelsea számol vele a jövőben, bár nyitott az eladásra, ha érkezik megfelelő ajánlat. A Chelsea azonban a PL tizedik helyén végzett, tehát nem indul jövőre az európai kupákban, ezért a játékos távozni szeretne. Mivel 2032-ig még aktív szerződése van, ezért a csapat 120 millió fontot kérhet átigazolási díjként, írja a BBC.

Fernandezért bejelentkezett ugyan a Manchester City – ahol a volt londoni mester Enzo Maresca az edzői szék várományosa –, de nem felelt meg a Chelsea feltételeinek.