Szerdai sportműsor: Kl-döntő Lipcsében; mindent eldöntő Olaj–Falco meccs a kosárfináléban
MÁJUS 27., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
KONFERENCIALIGA
DÖNTŐ
21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
17.30: ETO FC–MTK Budapest
MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
E-CSOPORT, 1. FORDULÓ
10.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Toronto Blue Jays–Miami Marlins (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
12.30: 17. szakasz, Cassano d’Adda–Andalo, 202 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1080 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
MARE NOSTRUM-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, CANET-EN-ROUSSILLON
9.00: előfutamok
15.30: döntők
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.45: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapesti-honved-sportegyesulet/)
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC
A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: One Eger–Semmelweis OSC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egri-vizilabda-klub/)
ALSÓHÁZ
13.30: KSI SE–PVSK-Mecsek Füszért
NŐI OB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egyenesen Barcelonából, vendég: Kocsis Tibor és Ch. Gáll András
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a labdarúgó-vb meccsei…
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó BEK/BL története, 7. rész (2000–2006)
12.00: Bajnokok, Balogh Balázs – Halmosi Péterrel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, összeállítás a budapesti BL-döntő előtt: ki mit vár a PSG–Arsenal mérkőzéstől?
15.35: Jégkorong, hazaérkezett a magyar válogatott a svájci világbajnokságról
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Szűcs Miklós
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2023
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Labdarúgás, beszélgetés a Konferencialiga-döntős Crystal Palace korábbi játékosával, Torghelle Sándorral
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Szolnok–Falco férfi NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Vízilabda, élő közvetítés a Honvéd–FTC férfi ob I-es döntőről. Kommentátor: Katona László
20.30: Jégkorong, hazaérkezett a magyar válogatott a svájci világbajnokságról. Kézilabda, a női Bajnokok Ligája négyes döntőjére készül a címvédő Győr
21.00: Korcsolyasportok, bemutatkozik Telegdi Attila, a MOKSZ új elnöke
21.30: A nyári világversenyekre készülnek a vívók. Megszólal Battai Sugár kardozó és Boczkó Gábor szövetségi kapitány
22.00: Labdarúgás, légióskörkép: Kiss Tamás Cipruson, Szabó Levente Lengyelországban ért az idény végére
22.30: Sportvilág