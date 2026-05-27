Szerdai sportműsor: Kl-döntő Lipcsében; mindent eldöntő Olaj–Falco meccs a kosárfináléban

MÁJUS 27., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

17.30: ETO FC–MTK Budapest

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 1. FORDULÓ

10.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Toronto Blue Jays–Miami Marlins (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

12.30: 17. szakasz, Cassano d’Adda–Andalo, 202 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1080 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

MARE NOSTRUM-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, CANET-EN-ROUSSILLON

9.00: előfutamok

15.30: döntők

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.45: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapesti-honved-sportegyesulet/)

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: One Eger–Semmelweis OSC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egri-vizilabda-klub/)

ALSÓHÁZ

13.30: KSI SE–PVSK-Mecsek Füszért

NŐI OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egyenesen Barcelonából, vendég: Kocsis Tibor és Ch. Gáll András

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a labdarúgó-vb meccsei…

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó BEK/BL története, 7. rész (2000–2006)

12.00: Bajnokok, Balogh Balázs – Halmosi Péterrel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, összeállítás a budapesti BL-döntő előtt: ki mit vár a PSG–Arsenal mérkőzéstől?

15.35: Jégkorong, hazaérkezett a magyar válogatott a svájci világbajnokságról

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Szűcs Miklós

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2023

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Labdarúgás, beszélgetés a Konferencialiga-döntős Crystal Palace korábbi játékosával, Torghelle Sándorral

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Szolnok–Falco férfi NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Vízilabda, élő közvetítés a Honvéd–FTC férfi ob I-es döntőről. Kommentátor: Katona László

20.30: Jégkorong, hazaérkezett a magyar válogatott a svájci világbajnokságról. Kézilabda, a női Bajnokok Ligája négyes döntőjére készül a címvédő Győr

21.00: Korcsolyasportok, bemutatkozik Telegdi Attila, a MOKSZ új elnöke

21.30: A nyári világversenyekre készülnek a vívók. Megszólal Battai Sugár kardozó és Boczkó Gábor szövetségi kapitány

22.00: Labdarúgás, légióskörkép: Kiss Tamás Cipruson, Szabó Levente Lengyelországban ért az idény végére

22.30: Sportvilág