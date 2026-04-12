A DAC a szünet után felőrölte a Nagymihályt

NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

Dunaszerdahely–Nagymihály 3–0 (0–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 3819 néző. Vezette: Ruc

DAC: Popovics – Gueye, Kacsaraba, Nemanic, Rhyan Modesto (Mendez, a szünetben) – Udvaros (Kapanadze, 62.), Bationo (Tuboly, 62.) – Kmet, Ouro, Ramadan – Sylla (Gagua, 61.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Nagymihály: Jakubech – Pak, Dzocenidze, Volanakisz – Ahl (Makrijannisz, 78.), Bednar, Taylor-Hart (Bamburak, 85.), Begala (Kalemi, 69.), Curma – Lemisko (Teofanopulosz, 79.), Brosnan (Walczak, 69.). Vezetőedző: Anton Soltis

Gólszerző: Kmet (68.), Dzocenidze (73. – öngól), Gueye (87.)

Felforgatta a DAC összeállítását Branislav Fodrek vezetőedző: a múlt heti, Slovan elleni mérkőzéshez képest ezúttal Tuboly Máté, Tsotne Kapanadze és Alejandro Méndez is a kispadon kezdett. Hosszú idő után először fordult elő, hogy egyetlen magyar játékos sem kapott helyet a kezdő tizenegyben.

Dunaszerdahelyi viszonyokhoz képest nagyon kevesen váltottak jegyet a mai találkozóra. A hivatalos nézőszám 3 819 volt. A B-közép is megfogyatkozott, a tábor azonban így is maximálisan odatette magát. Végig űzte-hajtotta a dunaszerdahelyieket, akiknek az első félidőben nem igazán ment a játék.

A hazaiak egyetlen nagy helyzetüket a 16. percben dolgozták ki: Samsindin Ouro ugratta ki Abdoulaye Gueye-t, de a szenegáli támadó nem tudta elrúgni a labdát Adam Jakubech kapus mellett. Allioune Sylla és Udvaros Nathan is kecsegtető helyzetbe került, de a befejezésekből hiányzott a pontosság.

A vendég nagymihályiak igazolták jó formájukat: három győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Dunaszerdahelyre. Bár ritkábban jutottak el a DAC kapujáig, lövéseik sokkal veszélyesebbek voltak. Ha nincs Alekszandar Popovics a hazaiak kapujában, a szünetben akár vezethettek volna a vendégek.

Bár a DAC a tavasz egyik leggyengébb első félidejét produkálta, a szünetben a hazaiak mindössze egy cserét hajtottak végre –a balhátvéd posztján. Továbbra sem ment a hazaiaknak, a hazai mester Branislav Fodrek egy óra játék után három játékost is pályára küldött, többek között Tuboly Mátét is.

Egyből megváltozott a DAC játéka. Abdoulaye Gueye hagyott ki ordító helyzetet, majd a 68. percben végre gólt kiáltott a hazai nézősereg: Samsindin Ouro beadását Matús Kmet bólintotta a kapuba. Nemsokára ismét a szlovák játékos volt a hős: ügyesen kényszerítőzött George Gaguával és a beadását követően Tornike Dzotsenindze a saját kapujába küldte a labdát.

A 83. percben Tuboly Máté is gólt szerezhetett volna, de közeli lövését bravúrral védte a vendégek portása. Az utolsó szó Abdoulaye Gueye-é volt, aki fordulásból talált a kapuba. A DAC két vereség után nyert újra, és harmadik helyen áll a tabellán.