Sallai Rolandék nem bírtak hazai pályán a Kocaelisporral

A Galatasaray a 30. percben Leroy Sané góljával ugyan vezetést szerzett a mérkőzésen, előnyét azonban nem tudta megtartani, a Kocaelispor ugyanis a 72. percben Bruno Petkovic révén kiegyenlített, a folytatásban pedig már nem változott az eredmény.

Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Galatasarayban, a 67. percben lecserélte edzője. A Kocaelispornál Balogh Botond sérülés miatt nem lépett pályára.

Török Süper Lig

29. forduló

Galatasaray–Kocaelispor 1–1 (Sané 30., ill. B. Petkovic 72.)