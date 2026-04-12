Sallai Rolandék nem bírtak hazai pályán a Kocaelisporral
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 29. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Galatasaray hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Kocaelisporral.
A Galatasaray a 30. percben Leroy Sané góljával ugyan vezetést szerzett a mérkőzésen, előnyét azonban nem tudta megtartani, a Kocaelispor ugyanis a 72. percben Bruno Petkovic révén kiegyenlített, a folytatásban pedig már nem változott az eredmény.
Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Galatasarayban, a 67. percben lecserélte edzője. A Kocaelispornál Balogh Botond sérülés miatt nem lépett pályára.
Török Süper Lig
29. forduló
Galatasaray–Kocaelispor 1–1 (Sané 30., ill. B. Petkovic 72.)
Egy csatár védelmében – Thury Gábor jegyzete
Magyar válogatott
2026.03.29. 23:33
Juhász Dorkáék bejutottak a török kosárdöntőbe
Kosárlabda
2026.03.26. 17:23
Ezek is érdekelhetik