Arteta a budapesti BL-döntő előtt: Valaki odafent megfelelően igazítja a csillagokat

A spanyol szakember hat és fél éve vette át a szakmai munka irányítását a londoni klubnál, amelynél 22 éve vártak az újabb bajnoki címre. Az Arteta-időszakban eddig csupán három Premier League-ezüstérem, egy FA Kupa-győzelem, illetve két angol Szuperkupa-sikert lehetett kiemelni, mígnem tíz nappal ezelőtt a csapat megszerezte az egyesület történetének 14. aranyérmét az angol élvonalban.

„Valaki odafent úgy döntött, az idén megfelelően igazítja a csillagokat. Korábban háromszor is közel voltunk a sikerhez, de valami hiányzott” – kezdte a Budapestre utazás előtt három spanyol médiumnak adott interjút, amelyben kitért az elmúlt csaknem hétéves időszakra is.

„A közös utunk 2019 decemberében kezdődött, de teljes mértékben megérték ezek az évek. Valamennyi játékosom értéket, bátorságot és őszinteséget képvisel, de gyakran eltűnődtem, vajon én vagyok-e a megfelelő ember ennek a csapatnak a vezetésére” – emelte ki a szakember, aki csapatával együtt gyakran a gúnyolódok célpontjává vált, mert az Arsenal több mint két évtizede sikertelenül próbálta megszerezni a bajnoki címet.