Nyíri Zoltán: A Ferencváros minden szakosztálya elindul az első osztályban

2026.05.28. 14:48
A Ferencvárosi Torna Club csütörtök délelőtt megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól.

A klub honlapjának beszámolója szerint az Elek Gyula Arénában tartott közgyűlésen a felszólalások sorát Nyíri Zoltán nyitotta meg az elnökség éves beszámolójával.

A hivatalos közlemény nem részletezte annak tartalmát, de a 24.hu azt írta, Nyíri cáfolta azokat a híreket, hogy csapatok lépnének vissza a bajnoki szereplésektől.

„Minden szakosztályunk elindul az első osztályban. Minden sportágban elindulnak egyéni versenyzőink, mint eddig” – idézte a lap az anyagi gondokról szóló sajtóhírekre reagáló alelnököt.

A fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az egyesület 2025-re vonatkozó, pénzügyi teljesítéséről szóló gazdasági beszámolóját. „A klub pénzügyi hátterével kapcsolatban elhangzott, hogy 430 millió forint nyereséggel zárta a 2025-ös évet a Ferencváros. A gazdasági beszámoló szerint 13 százalékkal nőtt a bevétel, de emelkedett az anyagi támogatás és a készpénztartalék is” – írta a 24.hu.

