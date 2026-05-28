Guessand történelmet írt, egy idényen belül két európai kupasorozatot is megnyert

2026.05.28. 12:27
Evann Guessand magasba emelhette a Konferencialiga-trófeát, de az Európa-ligát is megnyerte (Fotó: Getty Images)
Evann Guessand révén a sporttörténelemben először történt olyan, hogy egy játékos egy idényben két európai kupát is elhódítson.

Evann Guessand 2025-ben érkezett a Nice-től az Aston Villába. A birminghami csapatban ősszel 21 mérkőzésen szerepelt, hétszer lépett pályára az Európa-liga alapszakaszában, ezeken két gólt és egy gólpasszt jegyzett. Az elefántcsontparti támadó azonban januári kölcsönszerződését követően már a Konferencialigában, a Crystal Palace színeiben léphetett pályára hat mérkőzésen, a Rayo Vallecano elleni döntőben csereként kapott lehetőséget. 

Mivel a csapatoknak 50 arany medált ad az UEFA, és Guessand többször is pályára léphetett mindkét csapat színeiben, nem beszélve arról, hogy még gólt is szerzett, így egészen biztos, hogy két érem is markát ütheti, ezzel egy egészen egyedi rekordot felállítva, hiszen korábban nem volt példa arra, hogy egy játékos egy idényben több európai kupát is megnyerjen, írja talksport.com.

 

