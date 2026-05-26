Szoboszlai bekerült az Optánál az év Premier League-csapatába

Az Arsenal megelőzte a Manchester Cityt, a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton Wanderers kiesett a Premier League-ből.

A címvédő Liverpool számára sem volt ez sikeres idény, Arne Slot csapata az ötödik helyen zárt, így a Bajnokok Ligájában elindulhat. A csapattagok formája hullámzott, talán egyedül Szoboszlai Dominik nyújtott végig kiegyensúlyozottan jó teljesítményt, amit az Opta elemzői is kiemeltek.

Értékelésükben kiemelik, hogy bár a Liverpool 25 ponttal maradt el az Arsenaltól, Szoboszlai játéka kiemelkedett. Négy gólt is szerzett a tizenhatoson kívülről, valamennyit szabadrúgásból, és 52 alkalommal vállalkozott lövésre a tizenhatoson kívülről, amivel ligaelső.

Szoboszlai volt a Liverpool első számú pontrúgásfelelőse is az idényben, 37 labdájából alakult ki veszély, amivel második a ligában. Ráadásul neki volt a legtöbb sikeres beadása (69) is az idényben.

A Liverpoolból más nem fért be az Opta álomcsapatába, míg a bajnok Arsenalt négy, a második helyezett Manchester Cityt három játékos képviseli. A Manchester Unitedből Bruno Fernandes, a Nottinghamből Elliot Anderson, míg a Bournemouthból a Kerkez Milos helyére igazolt Adrien Truffert került még be.

AZ ÁLOMCSAPAT:

David Raya (Arsenal) – Matheus Nunes (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest) – Ryan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) – Erling Haaland (Manchester City).