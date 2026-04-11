Légiósok: Keresztes gólt szerzett, csapata fordított Skóciában; Szánthó-gólpassz Szlovákiában
Skóciában Keresztes Krisztián ezúttal a kispadon kezdett a hazai pályán játszó Dundee Unitedben, és 2-1-es vendégvezetésnél lépett pályára a 62. percben a Livingston ellen. Az előző idényben még a Nyíregyházában futballozó 26 éves hátvéd szűk negyedórával később egyenlített, csapata pedig a 93. percben értékesített büntetővel fordított, s megnyerte a bajnokit.
Keresztes a 31. skóciai bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte. Győzelme ellenére a Dundee United a hetedik helyen fejezte be az alapszakaszt a tizenkét csapatos mezőnyben, így a bennmaradásért küzdhet a rájátszásban.
Lengyelországban a tabellán 2. helyen álló Zaglebie Lubin nagyon fontos, 1–0-s győzelmet aratott otthon a Radomiak Radom ellen Szabó Leventével a kezdőcsapatban. A 73. percig pályán lévő csatár gólt ugyan nem szerzett, de a flashscore.com értékelése alapján, 7.6-os osztályzattal így is a mezőny legjobbjának bizonyult. Csapata 28 meccs után egy ponttal marad el az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Lech Poznantól.
Szlovákiában, a Niké liga felsőházi rájátszásában a 2. helyen álló MSK Zilina (Zsolna) pedig 1–0-s hátrányból fordítva győzött 5–1-re, és a kezdőként 57 percet játszó Szánthó Regő gólpasszából egyenlített. Szánthó beadását Marko Roginic fejelte a kapuba. A magyar szélső a második gólpasszát jegyezte a zsolnaiaknál az élvonalban (egy gól mellett).
ANGLIA
Premier League
Arsenal–Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.
18.30: Liverpool–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
Middlesbrough–Portsmouth 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
Stoke City–Blackburn Rovers 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
Altach–Grazer AK 1–0
Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Beveren–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Lommel–FC Bruges U23
Lommel: Vancsa Zalán
FC Bruges U23: Ostoici Stefan
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
19.00: Toronto FC–Cincinnati
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–New York Red Bulls
Inter Miami: Pintér Dániel
IZRAEL
Ligat Ha'al
19.00: Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Radomiak Radom 1–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 73. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Heidenheim–Union Berlin 3–1
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 70. percben lecserélték.
RB Leipzig–Mönchengladbach 1–0
RB Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.
Wolfsburg–Frankfurt 1–2
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült, nem nevezték.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha–Kaiserslautern 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Santa Clara–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi–Steaua Bucuresti 2–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Livingston 3–2
Dundee United: Keresztes Krisztián a 62. percben lépett pályára, a 75. percben gólt szerzett.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóházi rájátszás
Zólyombrézó–Zsolna 1–5
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 55. percben gólpasszt adott, az 57.-ben lecserélték.
MONACObet Liga (II. osztály)
Somorja–Besztercebánya 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a meccset.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta–Jadran Dekani 3–0
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron is kezdő volt. Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült.