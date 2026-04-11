Légiósok: Keresztes gólt szerzett, csapata fordított Skóciában; Szánthó-gólpassz Szlovákiában

Skóciában Keresztes Krisztián ezúttal a kispadon kezdett a hazai pályán játszó Dundee Unitedben, és 2-1-es vendégvezetésnél lépett pályára a 62. percben a Livingston ellen. Az előző idényben még a Nyíregyházában futballozó 26 éves hátvéd szűk negyedórával később egyenlített, csapata pedig a 93. percben értékesített büntetővel fordított, s megnyerte a bajnokit.

Keresztes a 31. skóciai bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte. Győzelme ellenére a Dundee United a hetedik helyen fejezte be az alapszakaszt a tizenkét csapatos mezőnyben, így a bennmaradásért küzdhet a rájátszásban.

Lengyelországban a tabellán 2. helyen álló Zaglebie Lubin nagyon fontos, 1–0-s győzelmet aratott otthon a Radomiak Radom ellen Szabó Leventével a kezdőcsapatban. A 73. percig pályán lévő csatár gólt ugyan nem szerzett, de a flashscore.com értékelése alapján, 7.6-os osztályzattal így is a mezőny legjobbjának bizonyult. Csapata 28 meccs után egy ponttal marad el az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Lech Poznantól.

Szlovákiában, a Niké liga felsőházi rájátszásában a 2. helyen álló MSK Zilina (Zsolna) pedig 1–0-s hátrányból fordítva győzött 5–1-re, és a kezdőként 57 percet játszó Szánthó Regő gólpasszából egyenlített. Szánthó beadását Marko Roginic fejelte a kapuba. A magyar szélső a második gólpasszát jegyezte a zsolnaiaknál az élvonalban (egy gól mellett).

ANGLIA

Premier League

Arsenal–Bournemouth 1–2

Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.

18.30: Liverpool–Fulham

Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–Portsmouth 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

Stoke City–Blackburn Rovers 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

Altach–Grazer AK 1–0

Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: Beveren–Kortrijk

Kortrijk: Dénes Vilmos

20.00: Lommel–FC Bruges U23

Lommel: Vancsa Zalán

FC Bruges U23: Ostoici Stefan

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

19.00: Toronto FC–Cincinnati

Toronto: Sallói Dániel

Vasárnap, 1.30: Inter Miami–New York Red Bulls

Inter Miami: Pintér Dániel

IZRAEL

Ligat Ha'al

19.00: Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv

Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Radomiak Radom 1–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 73. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Heidenheim–Union Berlin 3–1

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 70. percben lecserélték.

RB Leipzig–Mönchengladbach 1–0

RB Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.

Wolfsburg–Frankfurt 1–2

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült, nem nevezték.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha–Kaiserslautern 0–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

19.00: Santa Clara–Rio Ave

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi–Steaua Bucuresti 2–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Livingston 3–2

Dundee United: Keresztes Krisztián a 62. percben lépett pályára, a 75. percben gólt szerzett.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóházi rájátszás

Zólyombrézó–Zsolna 1–5

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 55. percben gólpasszt adott, az 57.-ben lecserélték.

MONACObet Liga (II. osztály)

Somorja–Besztercebánya 0–2

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a meccset.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta–Jadran Dekani 3–0

Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron is kezdő volt. Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült.