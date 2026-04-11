Légiósok: Keresztes gólt szerzett, csapata fordított Skóciában; Szánthó-gólpassz Szlovákiában

2026.04.11. 19:48
légiósok Kersztes Krisztián Dundee United
A Dundee United 3–2-re legyőzte hazai pályán a sereghajtó Livingstont a skót labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában, a győzelemből Keresztes Krisztián góllal vette ki a részét. Szlovákiában pedig Szánthó Regő adott gólpasszt az MSK Zilinában (Zsolna).

 

Skóciában Keresztes Krisztián ezúttal a kispadon kezdett a hazai pályán játszó Dundee Unitedben, és 2-1-es vendégvezetésnél lépett pályára a 62. percben a Livingston ellen. Az előző idényben még a Nyíregyházában futballozó 26 éves hátvéd szűk negyedórával később egyenlített, csapata pedig a 93. percben értékesített büntetővel fordított, s megnyerte a bajnokit. 

Keresztes a 31. skóciai bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte. Győzelme ellenére a Dundee United a hetedik helyen fejezte be az alapszakaszt a tizenkét csapatos mezőnyben, így a bennmaradásért küzdhet a rájátszásban.

Lengyelországban a tabellán 2. helyen álló Zaglebie Lubin nagyon fontos, 1–0-s győzelmet aratott otthon a Radomiak Radom ellen Szabó Leventével a kezdőcsapatban. A 73. percig pályán lévő csatár gólt ugyan nem szerzett, de a flashscore.com értékelése alapján, 7.6-os osztályzattal így is a mezőny legjobbjának bizonyult. Csapata 28 meccs után egy ponttal marad el az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Lech Poznantól.

Szlovákiában, a Niké liga felsőházi rájátszásában a 2. helyen álló MSK Zilina (Zsolna) pedig 1–0-s hátrányból fordítva győzött 5–1-re, és a kezdőként 57 percet játszó Szánthó Regő gólpasszából egyenlített. Szánthó beadását Marko Roginic fejelte a kapuba. A magyar szélső a második gólpasszát jegyezte a zsolnaiaknál az élvonalban (egy gól mellett).

 

ANGLIA
Premier League
Arsenal–Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.
18.30: Liverpool–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)
Middlesbrough–Portsmouth 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
Stoke City–Blackburn Rovers 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.

AUSZTRIA
Bundesliga
Altach–Grazer AK 1–0
Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Beveren–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Lommel–FC Bruges U23
Lommel: Vancsa Zalán
FC Bruges U23: Ostoici Stefan

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
19.00: Toronto FC–Cincinnati
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–New York Red Bulls
Inter Miami: Pintér Dániel

IZRAEL
Ligat Ha'al
19.00: Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Radomiak Radom 1–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 73. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Heidenheim–Union Berlin 3–1
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 70. percben lecserélték.
RB Leipzig–Mönchengladbach 1–0
RB Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset.
Wolfsburg–Frankfurt 1–2
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült, nem nevezték.

2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha–Kaiserslautern 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Santa Clara–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi–Steaua Bucuresti 2–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SKÓCIA
Premiership
 Dundee United–Livingston 3–2
Dundee United: Keresztes Krisztián a 62. percben lépett pályára, a 75. percben gólt szerzett.

SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóházi rájátszás
 Zólyombrézó–Zsolna 1–5
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, az 55. percben gólpasszt adott, az 57.-ben lecserélték.
MONACObet Liga (II. osztály)
Somorja–Besztercebánya 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a meccset.

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta–Jadran Dekani 3–0
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron is kezdő volt. Keresztes Noelt nem nevezték, Németh Ervin a kispadon ült.

 

Legfrissebb hírek

Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni

Légiósok
Tegnap, 6:43

Kovács Bendegúz bekerült az AZ Alkmaar Kl-negyeddöntős keretébe a Sahtar Doneck ellen

Légiósok
2026.04.08. 17:56

Játékossors: a korábbi válogatott támadó Ausztriában súlyos sérülést szenvedett

Légiósok
2026.04.08. 06:51

Szabó Levente gólja ellenére kikapott a Zaglebie Lubin – videó

Légiósok
2026.04.07. 21:27

Heti légiósprogram: Szoboszlaiék a Fulhamet fogadják

Légiósok
2026.04.06. 12:47

Nagyot lépett a görög bajnoki cím felé Varga Barnabás csapata

Légiósok
2026.04.06. 12:16

Baráth Péter góllal és gólpasszal vitte a prímet légiósaink közül

Légiósok
2026.04.06. 10:07

Baráth Péter gólt lőtt a cseh bajnokságban, Sallóiékat elképesztő gól segítette az MLS-ben

Légiósok
2026.04.04. 21:43
Ezek is érdekelhetik