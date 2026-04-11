Liga 2: Huszti Andrásékat is legyőzte a Sepsi

A hétvége többi romániai futballmérkőzéséhez hasonlóan, a találkozó előtt egyperces néma csenddel adóztak a kedden elhunyt mesteredző, Mircea Lucescu emlékének. A közel 4000 néző méltó volt egy rangadóhoz, de az első félidőben csak óvatos és statikus taktikai csatát láthattak, amelyben a bukarestiek távoli lövéseit követően a Sepsinek akadt két komoly helyzete, ám Moses Mawa a kapust lőtte lábon, Cosmin Matei pedig centikkel fölé emelt. Ovidiu Burca szentgyörgyi edző négyet cserélt a szünetben, és miközben a vendégek még ismerkedtek új ellenfeleikkel, az első hazai támadás góllal zárult: Nicolae Paun indította Mawát, aki Husztit megelőzve gurította a bal alsó sarokba a labdát.

A bukarestieket megzavarta a gól, és az egyre nyíltabbá váló játék ellenére nem volt igazán nagy esélyük az egyenlítésre. A lendületbe jött Sepsi viszont előbb Ignacio Heras révén puskázott el egy nagy lehetőséget, majd két csereként beállt játékosa összehozta a második találatot: Alin Techeres centerezését Carl Dovordzie fejelte négy méterről a hálóba. A 425 fős vendégtábor válaszul magyarellenes rigmusokra váltott, amiért a játékvezető rövid időre meg is szakította a meccset, de a hangosbemondó figyelmeztetése után folytatódott a játék. A szentgyörgyi csapat sikerével három pontra csökkentette hátrányát az éllovas Corvinullal szemben, de ennél is fontosabb, hogy őrzi ötpontos előnyét a harmadik Voluntari-ral szemben, amellyel szerda délután csap majd össze.

Liga 2, felsőház, 3. forduló:

Sepsi OSK–Steaua Bucuresti 2–0 (Mawa 46., Davordzie 80.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést

Az állás: 1. Corvinul 56, 2 Sepsi OSK 53, 3. Voluntari 48, 4. Steaua 42.